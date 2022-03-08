Кількість біженців з України зросла до 2 мільйонів, – ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку вторгнення російських військ в Україну вже два мільйони людей залишили країну, рятуючись від війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Tвіттері верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
"Сьогодні потік біженців з України сягає двох мільйонів осіб. Два мільйони", - написав він.
Раніше Гранді називав виїзд українців найбільшою кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни.
Топ коментарі
+16 Cocos. ua
показати весь коментар08.03.2022 13:52
+4 Анатолий Михальчук 6574acc0
показати весь коментар08.03.2022 14:14
+4 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар08.03.2022 14:20
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Будь ласка, зачекайте...
Вступити в НАТО- це не в коров'ячого гівно вступити. Тим більше, що НАТО лише на словах готове нас прийняти, а на ділі -ні, бо бояться рашки.
Так зрозуміло?
Это так же как в афгане - США гроши тратили 20 лет , а половину спистили .
Думаю , что расследование по финансовым махинациям в ООН ещё впереди
Беларус по происхождению, наивно верящий в справедливый мир агностик почти сорок лет живущий в Украине, вполне обеспеченный, самодостаточный, счастливый отец двух дочерей и дедушка трех внуков.
Эх, жить бы…
24 февраля это все оборвалось. Начался «русский ад»... Война России против Украинского народа с маниакальной целью Путина - уничтожить государство Украина.
Оказывается, мы, украинские граждане, живем неправильно и нам нужен «Noyes ordnung». А новый порядок, как принято в мире, устанавливается с помощью танков, ракет, многопролитой крови тех, кого этот порядок касается.
И вот - сейчас у меня дочь-вдова, сироты-внуки, панические приступы при вое сирен, взрывах, выстрелах, «жизнь» в убежищах, скитания.
Что это? Цивилизованный ХХІ век?
Граждане России, Беларуси, мира! Ответьте, как можно казуистской пропагандой оплести умы многих (мне кажется большинства), чтобы потерять чувство реальности (мягко сказано!). Можно! Геббельсу далеко до пеногонов российских СМИ. Да Гитлер в свое время легко бы завоевал мир, если бы у него были такие Соловьевы, Киселевы, Скабеевы да еще Жириновские, Михалковы-Паратовы.
Но я, наивно верящий в справедливый мир агностик, все-таки верю, что проклятия, как в вуду, материализуются.
Нарциссические правители с печатью маразма («Вова и Саша», сочинившие «русский мир»), помните печальный, но заслуженный итог Муссолини, Гитлера, Чаушеску, Каддафи и пр.
Народы России! Вы будете винить себя многие поколения за горе принесенное в Украину, ответственность за своего «правителя» ложится и на подданных! Уберите руку сумасшедшего с ядерной кнопки! «Демилитаризируйтесь и денацизируйтесь»! Беларусы, сколько тысяч лет будете терпеть тупых самодуров!
«Бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все страшные злодеяния…»
Проклятия материальны.