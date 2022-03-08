Кількість біженців з України зросла до 2 мільйонів, – ООН

Від початку вторгнення російських військ в Україну вже два мільйони людей залишили країну, рятуючись від війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Tвіттері верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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"Сьогодні потік біженців з України сягає двох мільйонів осіб. Два мільйони", - написав він.

Раніше Гранді називав виїзд українців найбільшою кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни.

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