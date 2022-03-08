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Кількість біженців з України зросла до 2 мільйонів, – ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість біженців з України зросла до 2 мільйонів, – ООН

Від початку вторгнення російських військ в Україну вже два мільйони людей залишили країну, рятуючись від війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Tвіттері верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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"Сьогодні потік біженців з України сягає двох мільйонів осіб. Два мільйони", - написав він.

Раніше Гранді називав виїзд українців найбільшою кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни.

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Топ коментарі
+16
ООН вся ваша функція полягає в оприлюдненні статистики??? Це все що ви можете робити?
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08.03.2022 13:52
+4
Проклятия материализуются…

Беларус по происхождению, наивно верящий в справедливый мир агностик почти сорок лет живущий в Украине, вполне обеспеченный, самодостаточный, счастливый отец двух дочерей и дедушка трех внуков.

Эх, жить бы…

24 февраля это все оборвалось. Начался «русский ад»... Война России против Украинского народа с маниакальной целью Путина - уничтожить государство Украина.

Оказывается, мы, украинские граждане, живем неправильно и нам нужен «Noyes ordnung». А новый порядок, как принято в мире, устанавливается с помощью танков, ракет, многопролитой крови тех, кого этот порядок касается.

И вот ­- сейчас у меня дочь-вдова, сироты-внуки, панические приступы при вое сирен, взрывах, выстрелах, «жизнь» в убежищах, скитания.

Что это? Цивилизованный ХХІ век?

Граждане России, Беларуси, мира! Ответьте, как можно казуистской пропагандой оплести умы многих (мне кажется большинства), чтобы потерять чувство реальности (мягко сказано!). Можно! Геббельсу далеко до пеногонов российских СМИ. Да Гитлер в свое время легко бы завоевал мир, если бы у него были такие Соловьевы, Киселевы, Скабеевы да еще Жириновские, Михалковы-Паратовы.

Но я, наивно верящий в справедливый мир агностик, все-таки верю, что проклятия, как в вуду, материализуются.

Нарциссические правители с печатью маразма («Вова и Саша», сочинившие «русский мир»), помните печальный, но заслуженный итог Муссолини, Гитлера, Чаушеску, Каддафи и пр.

Народы России! Вы будете винить себя многие поколения за горе принесенное в Украину, ответственность за своего «правителя» ложится и на подданных! Уберите руку сумасшедшего с ядерной кнопки! «Демилитаризируйтесь и денацизируйтесь»! Беларусы, сколько тысяч лет будете терпеть тупых самодуров!

«Бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все страшные злодеяния…»

Проклятия материальны.
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08.03.2022 14:14
+4
ООН не буде дбати про нашу безпеку, коли ми самі про неї не дбаємо. Бо ті, хто дбали, вступили в НАТО.
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08.03.2022 14:20
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ООН вся ваша функція полягає в оприлюдненні статистики??? Це все що ви можете робити?
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08.03.2022 13:52 Відповісти
А якщо вони ще раз "занепокояться"- це щось змінить? Хай хоч гроші для нас збирають- хоч якась поміч від нікчемної структури.
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08.03.2022 13:56 Відповісти
ООН не буде дбати про нашу безпеку, коли ми самі про неї не дбаємо. Бо ті, хто дбали, вступили в НАТО.
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08.03.2022 14:20 Відповісти
Пан з дуба впав? Останні 13 днів українці не дбають про власну безпеку?
Вступити в НАТО- це не в коров'ячого гівно вступити. Тим більше, що НАТО лише на словах готове нас прийняти, а на ділі -ні, бо бояться рашки.
Так зрозуміло?
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08.03.2022 14:28 Відповісти
Цікава така собі організація, рахує кількість біженців, вбитих, поранених і озабочується або сильно озабочується. Потрібно виходити звідти як з ОБСЄ та червоного хреста. Інші країни дивлячись на це, напевно вже задумалися для чого платити туди взноси
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08.03.2022 13:54 Відповісти
а може просто керівництво в тих організаціях поміняти, реформу провести. Ну бо як у нас судді корупціонери, це ж не значить що треба суддівську систему знищити, це значить що треба корупцінерів звільнити з посад і покарати.
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08.03.2022 13:57 Відповісти
БАБКИ ОНИ СЕБЕ там намывают с каждого гранда .
Это так же как в афгане - США гроши тратили 20 лет , а половину спистили .
Думаю , что расследование по финансовым махинациям в ООН ещё впереди
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08.03.2022 14:25 Відповісти
Всі ці організації з ООНами та рештою куя варті ! Згнило все вщент !
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08.03.2022 13:57 Відповісти
Довбойоби, увесь світ не може приструнити одного дибіла. Ну це ж не в Югославії чи в Іраці воювати...
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08.03.2022 13:57 Відповісти
5% населения?
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08.03.2022 13:57 Відповісти
Жахлива статистика для нашої економіки та майбутнього- ці люди повернуться не скоро.
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08.03.2022 13:58 Відповісти
такими темпами и 5-7млн будет к концу месяца
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08.03.2022 14:01 Відповісти
И бегут многие из мест где ничего вообще не угрожает. Пару ракет стрельнуло, а страха полные штаны.
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08.03.2022 14:05 Відповісти
В Украине был избыток рабочих рук в сельском хозяйстве 35% вместо 2%.
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08.03.2022 14:07 Відповісти
А тікають з міст, а не сел.
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08.03.2022 14:14 Відповісти
Більшість біженців - жінки з дітьми. Якщо буде куди повертатися - вони повернуться.
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08.03.2022 14:31 Відповісти
Так. От тільки відбудувати зруйноване швидко не вийде.
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08.03.2022 15:10 Відповісти
господин підрахуйло отчиталсо
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08.03.2022 14:01 Відповісти
такая у вас судьба, европейцы, терпите, то ли еще будет...
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08.03.2022 14:02 Відповісти
Тільки Збройні Сили України піднімають настрій- https://t.me/Zhyvytskyy/889
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08.03.2022 14:04 Відповісти
Пока что большинство украинцев обосралось от страха и попряталось или в западной украине, или за границей. Так что сами пошли за кораблем.
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08.03.2022 14:07 Відповісти
ага...за допомогою натівської зброї та санкцій країн НАТО.
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08.03.2022 14:21 Відповісти
Вообще грустно читать в одном месте как в Херсоне или Мелитополе выходят на митинги и о "беженцах" из условного Днепра.
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08.03.2022 14:08 Відповісти
Проклятия материализуются…

Беларус по происхождению, наивно верящий в справедливый мир агностик почти сорок лет живущий в Украине, вполне обеспеченный, самодостаточный, счастливый отец двух дочерей и дедушка трех внуков.

Эх, жить бы…

24 февраля это все оборвалось. Начался «русский ад»... Война России против Украинского народа с маниакальной целью Путина - уничтожить государство Украина.

Оказывается, мы, украинские граждане, живем неправильно и нам нужен «Noyes ordnung». А новый порядок, как принято в мире, устанавливается с помощью танков, ракет, многопролитой крови тех, кого этот порядок касается.

И вот ­- сейчас у меня дочь-вдова, сироты-внуки, панические приступы при вое сирен, взрывах, выстрелах, «жизнь» в убежищах, скитания.

Что это? Цивилизованный ХХІ век?

Граждане России, Беларуси, мира! Ответьте, как можно казуистской пропагандой оплести умы многих (мне кажется большинства), чтобы потерять чувство реальности (мягко сказано!). Можно! Геббельсу далеко до пеногонов российских СМИ. Да Гитлер в свое время легко бы завоевал мир, если бы у него были такие Соловьевы, Киселевы, Скабеевы да еще Жириновские, Михалковы-Паратовы.

Но я, наивно верящий в справедливый мир агностик, все-таки верю, что проклятия, как в вуду, материализуются.

Нарциссические правители с печатью маразма («Вова и Саша», сочинившие «русский мир»), помните печальный, но заслуженный итог Муссолини, Гитлера, Чаушеску, Каддафи и пр.

Народы России! Вы будете винить себя многие поколения за горе принесенное в Украину, ответственность за своего «правителя» ложится и на подданных! Уберите руку сумасшедшего с ядерной кнопки! «Демилитаризируйтесь и денацизируйтесь»! Беларусы, сколько тысяч лет будете терпеть тупых самодуров!

«Бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все страшные злодеяния…»

Проклятия материальны.
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08.03.2022 14:14 Відповісти
Каждый десятый....
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08.03.2022 14:31 Відповісти
беженцы для меня это только старики, женщины и дети. все остальные дезертиры. если не можешь или не хочешь воевать есть масса мест где можно оказать помощь.
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08.03.2022 14:43 Відповісти
Біженок , дітей та старих, а не біженців. У нас прийняли фемінітиви - вкористуйтесь *****.
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08.03.2022 14:45 Відповісти
Главный вопрос ни кем не раскрыт. Какие планы у оккупантов? Что они думают сделать с Украиной? Понятно, что даже после полного захвата страны, удержать свою власть в отдалённой перспективе они всё равно не смогут. Вероятней всего хотят разделить страну на части. И кажется мне этот план уже утверждён в мировом правительстве. Байден разрешил путину повоевать изматывая россию. Путин пообещал ему оставить западную часть. Не зря же ещё до начала вторжения все посольства дружно выехали во Львов, хотя по стратегической логике путину, было бы выгодней первым делом отрезать Украину от западных поставок. Именно по границе с Польшей сосредоточить всю концентрацию своих сил. А Донецкое направление, только отвлекало бы силы ВСУ. Что то тут не так.
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08.03.2022 14:50 Відповісти
в спам липовый швиц
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08.03.2022 15:02 Відповісти
Сколько из них мужчин которые способны держать оружие?
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08.03.2022 15:11 Відповісти
Чоловіків там нема, шмаття
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08.03.2022 18:11 Відповісти
 
 