"Меня не волнует, где прячется враг": Зеленский не боится окружения Киева

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он не боится вероятного оцепления Киева российскими военными.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами немецкого таблоида BILD, пишет ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не боюсь. Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю покой. Знаете ли вы, как кто-то может преодолеть свой страх? Что может быть хуже страха?" – отметил Зеленский.

По словам президента, худшее уже произошло.

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"Меня не волнует, где прячется враг, или как близко он подошел к нам. Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове — там ужасная ситуация. Люди остались без воды и пищи", - сказал он.

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска нанесли по Мариуполю несколько целенаправленных артиллерийских ударов. Разрушены роддом №2 и детская больница №3. Впоследствии стало известно о гибели трех человек, среди них дети.