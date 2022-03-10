"Меня не волнует, где прячется враг": Зеленский не боится окружения Киева
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он не боится вероятного оцепления Киева российскими военными.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами немецкого таблоида BILD, пишет ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не боюсь. Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю покой. Знаете ли вы, как кто-то может преодолеть свой страх? Что может быть хуже страха?" – отметил Зеленский.
По словам президента, худшее уже произошло.
"Меня не волнует, где прячется враг, или как близко он подошел к нам. Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове — там ужасная ситуация. Люди остались без воды и пищи", - сказал он.
Напомним, 9 марта российские оккупационные войска нанесли по Мариуполю несколько целенаправленных артиллерийских ударов. Разрушены роддом №2 и детская больница №3. Впоследствии стало известно о гибели трех человек, среди них дети.
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Ти ж, падло, будеш ситно їсти та пити до останнього. Та й не факт, що ЗЄ в Києві, доречі.
Слава Україні.