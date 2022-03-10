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Новости Война в Украине
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"Меня не волнует, где прячется враг": Зеленский не боится окружения Киева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он не боится вероятного оцепления Киева российскими военными.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами немецкого таблоида BILD, пишет ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не боюсь. Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю покой. Знаете ли вы, как кто-то может преодолеть свой страх? Что может быть хуже страха?" – отметил Зеленский.

По словам президента, худшее уже произошло.

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"Меня не волнует, где прячется враг, или как близко он подошел к нам. Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове — там ужасная ситуация. Люди остались без воды и пищи", - сказал он.

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска нанесли по Мариуполю несколько целенаправленных артиллерийских ударов. Разрушены роддом №2 и детская больница №3. Впоследствии стало известно о гибели трех человек, среди них дети.
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Топ комментарии
+14
Эти видосики большинство давно не смотрит. Вова,лучше поспи.
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10.03.2022 16:37
+10
Звісно, не боїться. Його в Києві охороняють, як священний Грааль, тим часом як у деяких містах немає навіть хоч якогось ППО. Кацапські винищувачі ганяють, як у себе вдома, і ******** житлові райони.
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10.03.2022 16:41
+7
Мудєль тупорилий. А шо з киянами буде, коли Київ оточать?

Ти ж, падло, будеш ситно їсти та пити до останнього. Та й не факт, що ЗЄ в Києві, доречі.
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10.03.2022 16:44
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Штірліц.
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10.03.2022 16:35 Ответить
Чого йому боятися
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10.03.2022 16:37 Ответить
300000000 замахів на яво жисть!!!!
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10.03.2022 18:24 Ответить
Эти видосики большинство давно не смотрит. Вова,лучше поспи.
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10.03.2022 16:37 Ответить
Звісно, не боїться. Його в Києві охороняють, як священний Грааль, тим часом як у деяких містах немає навіть хоч якогось ППО. Кацапські винищувачі ганяють, як у себе вдома, і ******** житлові райони.
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10.03.2022 16:41 Ответить
Александр Карин не нагнітай
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10.03.2022 16:44 Ответить
Ти з якого міста? З західної області чи з тієї, де точаться бої?
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10.03.2022 16:46 Ответить
ЦЕ ТИ ВОВІ КАЖЕШ?
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10.03.2022 18:18 Ответить
Провокаторы!!!А ну заткнитесь!!!!
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10.03.2022 16:43 Ответить
Мудєль тупорилий. А шо з киянами буде, коли Київ оточать?

Ти ж, падло, будеш ситно їсти та пити до останнього. Та й не факт, що ЗЄ в Києві, доречі.
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10.03.2022 16:44 Ответить
Опять нюхнул
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10.03.2022 16:52 Ответить
Вже зараз щоб відновити що зруйновано й людський потенціал потрібно не одне десятиліття, мільйони виїхали і щодня їх все більше, більша частина з них це молоді жінки які просто не повернуться.
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10.03.2022 17:25 Ответить
Думаю,в этот раз орки
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10.03.2022 17:32 Ответить
Президенту респект ! 🇺🇦
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10.03.2022 18:15 Ответить
ну да! воно ж сидить під обстрілами, при мінусовій температурі і майже без води і їжі!
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10.03.2022 18:21 Ответить
Воно сидит в бункере , а Президент Украиньі руководит страной из столицьі Киева .
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10.03.2022 18:25 Ответить
еко розхоробрився!
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10.03.2022 20:20 Ответить
Володимир Олександрович, ворог що ховається без втрат перейшов через Державний кордон України. Тепер з тер. оборони треба створювати ефективну регулярну армію. Вбивати тварюк як внутрішніх, так і зовнішніх по всій Україні. Терміново ЗСУ виходити на Державний кордон України. Якщо ми пропустимо посівну, нас чекає геноцид, який вже розпочався.
Слава Україні.
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10.03.2022 20:44 Ответить
 
 