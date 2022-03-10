Львовская ОВА предоставила контакты для предпринимателей, желающих перенести производство на запад Украины

Министерство инфраструктуры решает задачу релокализации производств из восточных областей на запад Украины.

Есть возможность бесплатно перевезти фабрики и заводы по Укрзализныце – в том числе и на Львовщину, которая готова помочь предпринимателям из других регионов, отметил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас к нам обратилось более 100 предприятий из других регионов, желающих перенести свои мощности на Львовщину. Больше всего – из Киевской и Харьковской областей", – сообщил Козицкий.

По словам главы ОВА, возглавляемая им администрация разыскивает на Львовщине инвестиционные участки, куда можно перенести мощности, а также подбирает большие помещения, в том числе и под склады.

Козицкий призвал предпринимателей, у которых есть такие помещения, обращаться в Департамент экономической политики Львовской ОВА.

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Он также пообещал всем релокализованным бизнесам сформировать пакет заказов – для появления у них оборотных средств и возможности выплат наемным работникам. Другого рода помощь от Львовской ОВА будет заключаться в облегчении пересечения границы для экспортеров, а также в решении проблемы с покупкой валюты, которой предприниматели будут расплачиваться за поставки импорта.

"Специалисты наших профильных департаментов пытаются поддержать их в этом вопросе, общаясь с Кабмином и Нацбанком", – заверил Максим Козицкий.

Он также напомнил алгоритм действий для желающих перевезти предприятие во Львовскую область. Необходимо заполнить анкету по ссылке, а также написать по адресу [email protected], в частные сообщения Департамента экономической политики Львовской ОГА и в ватсап по номерам: +380668330313, +380680681751, +380634667138.