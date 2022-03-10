Требования Путина к Украине неприемлемы, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые он предъявляет для прекращения войны в Украине.
Об этом он заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его объявления начала войны, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", - сказал Макрон.
По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, готов ли Путин в принципе сейчас вести откровенные переговоры и что-то предложить.
"Но сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы" , – добавил французский лидер.
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дамн, коли вже такі гомосєтікус нарешті вимруть в Україні.
Так и путин. Выдвигает условие (нейтральный статус), и говорит: "Если вы не выполните мое условие - я буду убивать людей, я буду продолжать войну!"
путин - террорист №1 в мире.
Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин.
Крим наш. Лугандон там де був. Армія на місцях базування. Питання тоді що далі? Засудите його заочно? Ця тварюка як скажений пес має бути так само уколошкана як гітлер, або саддам якийсь. І зробити це треба зараз, за допомогою усього світу.
По ненависти к еврейской нации отметился Гитлер. Путен отметился в ненависти к украинской нации и стремится к ее уничтожению.