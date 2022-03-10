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Требования Путина к Украине неприемлемы, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Требования Путина к Украине неприемлемы, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые он предъявляет для прекращения войны в Украине.

Об этом он заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его объявления начала войны, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", - сказал Макрон.

По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, готов ли Путин в принципе сейчас вести откровенные переговоры и что-то предложить.

"Но сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы" , – добавил французский лидер.

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Топ комментарии
+30
Капітуляція рашки і всі умови
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10.03.2022 20:23
+23
Макрон Путин к тебе относиться как к сявке подплинтусной и ржёт с тебя и врёт на каждом шаге.А ты дурак ему звонишь и диалог ведёшь.Ты для него развлекуха.Не позорься как президент страны.
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10.03.2022 20:23
+12
Ходити з протянутою рукою до путіна - це не гідно французському президенту. Він це розуміє? Де його аргументи путіну?
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10.03.2022 20:23
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гальский глашатай истину говорит.
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10.03.2022 20:22 Ответить
Капітуляція рашки і всі умови
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10.03.2022 20:23 Ответить
Ходити з протянутою рукою до путіна - це не гідно французському президенту. Він це розуміє? Де його аргументи путіну?
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10.03.2022 20:23 Ответить
Макрон Путин к тебе относиться как к сявке подплинтусной и ржёт с тебя и врёт на каждом шаге.А ты дурак ему звонишь и диалог ведёшь.Ты для него развлекуха.Не позорься как президент страны.
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10.03.2022 20:23 Ответить
Хоть честно!!
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10.03.2022 20:24 Ответить
Ну Макрон та ещё проститутка.И нашим и вашим.
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10.03.2022 20:24 Ответить
ле франсе куртисан.
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10.03.2022 20:30 Ответить
"ани дастали пушку! зачем? а! ани будут стрелять!"
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10.03.2022 20:24 Ответить
Джим, мой мальчик ))
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10.03.2022 20:29 Ответить
Тому що він й обнутий.
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10.03.2022 20:27 Ответить
Макароша, пора вже визнати, що ти аж ніяк не вмієшь поводитись з гопниками.
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10.03.2022 20:28 Ответить
Годі терти. Не може бути жодних вимог!
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10.03.2022 20:29 Ответить
Ні про більшу камеру, ні про ложку без дірки
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10.03.2022 20:32 Ответить
Бояться атомної бімби, тільки ні хто її застосовувати не буде навіть кремлівський карлик , заяви що Франція вступить у війну на боці України і все завтра ж начнуться перемовини , ні в одного лідера заходу нема і 1 проценту мужності Ураїнського народу
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10.03.2022 20:30 Ответить
да звичайно, все населення Франції, Англії, Нідерландів і навіть нейтральної Швейцарії палає правєдним гнєвом і вимагає у своїх урядів повести їх на вєлікую і свящєную защіту українського олігархата.
дамн, коли вже такі гомосєтікус нарешті вимруть в Україні.
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10.03.2022 20:42 Ответить
він не бачить, способів закінчення війни ,менше жаб ,требa жерти, починай їсти борщ і побачиш, загасити ботоксну тлю!!!
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10.03.2022 20:40 Ответить
Это террористы выдвигают условия и говорят: "Если вы не выполните наши условия - мы будем убивать людей!"

Так и путин. Выдвигает условие (нейтральный статус), и говорит: "Если вы не выполните мое условие - я буду убивать людей, я буду продолжать войну!"

путин - террорист №1 в мире.

Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин.
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10.03.2022 20:40 Ответить
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10.03.2022 20:42 Ответить
коли у Франції вже вибори, щоб цей балалоб пропав нарешті?
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10.03.2022 20:53 Ответить
Там інші кандидати нічим не кращі.
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10.03.2022 21:03 Ответить
он из кандидатов-лягушатников еще самый адкватный....
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10.03.2022 21:08 Ответить
які кінчені мразі. Окєй. Путін скаже фсе зупиняємо війну все буде як до 24 лютого. Я забираю війська
Крим наш. Лугандон там де був. Армія на місцях базування. Питання тоді що далі? Засудите його заочно? Ця тварюка як скажений пес має бути так само уколошкана як гітлер, або саддам якийсь. І зробити це треба зараз, за допомогою усього світу.
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10.03.2022 20:54 Ответить
тільки долю Каддафі передасту кремлівському. і смрадне його тіло на смітник..
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10.03.2022 21:25 Ответить
Короче він сказав, якщо перевести з дипломатичної мови, що путін ******** брехун.
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10.03.2022 20:55 Ответить
Ти диви, до жовтожелєточніка дійшло нарешті....
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10.03.2022 20:58 Ответить
Вони не хочуть визнавати (хоча все розуміють) що жодні переговори з ****** проблем не вирішать.
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10.03.2022 21:26 Ответить
Месьє, якщо повернення Донбасу та Криму ти заблокуєш, тоді французи - співучасники геноциду українців!
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10.03.2022 21:30 Ответить
Ну если даже Макрон так считает......
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10.03.2022 21:31 Ответить
жабоїд макарон ,твою мать прорашистська задниця, так Ти краще розказуй чому вимоги України до ЄС і НАТО теж не прийнятні?Чи бува часами не за гроші окупанта України, ці вимоги не прийнятні?Лицемірні 3,14,,, раси.
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10.03.2022 21:50 Ответить
А ты какое-то вооружение даешь Украине, особо что-то не слышно. Бери пример с наших настоящих друзей Великой Британии. А французы как всегда жалкие сцыкуны
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10.03.2022 22:03 Ответить
А позиция вообще неплохая. Я мол видите ли веду переговоры с путиным, стараюсь, но вы же понимаете .что путина уговорить трудно, но я стараюсь. И так до бесконечности, а жопу свою прикрыл, ибо он старается. ... А тем временем твой французский Ашан и дальше работает в мордоре бл.....ь
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10.03.2022 22:09 Ответить
у них як у звіринцю - заявить фурерок про перемиря і все -болотами піде ехо - Акела промахнувся, будуть вибирати нового вожака.
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10.03.2022 22:11 Ответить
Озвучте требования підераса из кремдя
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10.03.2022 23:06 Ответить
Вас в Гугле забанили? Озвучено же Путлером: "демилитаризация и денацификация Украины". Это значит полное уничтожение вооруженных сил Украины и уничтожение украинцев как нации.
По ненависти к еврейской нации отметился Гитлер. Путен отметился в ненависти к украинской нации и стремится к ее уничтожению.
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11.03.2022 00:04 Ответить
 
 