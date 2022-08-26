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Вимоги Путіна до України є неприйнятними, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вимоги Путіна до України є неприйнятними, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна, які той висуває для припинення війни в Україні.

Про це він заявив перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я маю бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення почати війну, ми намагаємося вести переговори і домогтися припинення вогню. Але я маю зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого", - сказав Макрон.

За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін в принципі зараз вести відверті переговори і щось запропонувати.

"Але сьогодні я дивлюсь на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години", - додав французький лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни, - Макрон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Капітуляція рашки і всі умови
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10.03.2022 20:23
+23
Макрон Путин к тебе относиться как к сявке подплинтусной и ржёт с тебя и врёт на каждом шаге.А ты дурак ему звонишь и диалог ведёшь.Ты для него развлекуха.Не позорься как президент страны.
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10.03.2022 20:23
+12
Ходити з протянутою рукою до путіна - це не гідно французському президенту. Він це розуміє? Де його аргументи путіну?
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10.03.2022 20:23
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гальский глашатай истину говорит.
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10.03.2022 20:22 Відповісти
Капітуляція рашки і всі умови
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10.03.2022 20:23 Відповісти
Ходити з протянутою рукою до путіна - це не гідно французському президенту. Він це розуміє? Де його аргументи путіну?
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10.03.2022 20:23 Відповісти
Макрон Путин к тебе относиться как к сявке подплинтусной и ржёт с тебя и врёт на каждом шаге.А ты дурак ему звонишь и диалог ведёшь.Ты для него развлекуха.Не позорься как президент страны.
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10.03.2022 20:23 Відповісти
Хоть честно!!
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Ну Макрон та ещё проститутка.И нашим и вашим.
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10.03.2022 20:24 Відповісти
ле франсе куртисан.
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10.03.2022 20:30 Відповісти
"ани дастали пушку! зачем? а! ани будут стрелять!"
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Джим, мой мальчик ))
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10.03.2022 20:29 Відповісти
Тому що він й обнутий.
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10.03.2022 20:27 Відповісти
Макароша, пора вже визнати, що ти аж ніяк не вмієшь поводитись з гопниками.
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10.03.2022 20:28 Відповісти
Годі терти. Не може бути жодних вимог!
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10.03.2022 20:29 Відповісти
Ні про більшу камеру, ні про ложку без дірки
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10.03.2022 20:32 Відповісти
Бояться атомної бімби, тільки ні хто її застосовувати не буде навіть кремлівський карлик , заяви що Франція вступить у війну на боці України і все завтра ж начнуться перемовини , ні в одного лідера заходу нема і 1 проценту мужності Ураїнського народу
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10.03.2022 20:30 Відповісти
да звичайно, все населення Франції, Англії, Нідерландів і навіть нейтральної Швейцарії палає правєдним гнєвом і вимагає у своїх урядів повести їх на вєлікую і свящєную защіту українського олігархата.
дамн, коли вже такі гомосєтікус нарешті вимруть в Україні.
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10.03.2022 20:42 Відповісти
він не бачить, способів закінчення війни ,менше жаб ,требa жерти, починай їсти борщ і побачиш, загасити ботоксну тлю!!!
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10.03.2022 20:40 Відповісти
Это террористы выдвигают условия и говорят: "Если вы не выполните наши условия - мы будем убивать людей!"

Так и путин. Выдвигает условие (нейтральный статус), и говорит: "Если вы не выполните мое условие - я буду убивать людей, я буду продолжать войну!"

путин - террорист №1 в мире.

Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин.
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10.03.2022 20:40 Відповісти
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10.03.2022 20:42 Відповісти
коли у Франції вже вибори, щоб цей балалоб пропав нарешті?
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10.03.2022 20:53 Відповісти
Там інші кандидати нічим не кращі.
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10.03.2022 21:03 Відповісти
он из кандидатов-лягушатников еще самый адкватный....
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10.03.2022 21:08 Відповісти
які кінчені мразі. Окєй. Путін скаже фсе зупиняємо війну все буде як до 24 лютого. Я забираю війська
Крим наш. Лугандон там де був. Армія на місцях базування. Питання тоді що далі? Засудите його заочно? Ця тварюка як скажений пес має бути так само уколошкана як гітлер, або саддам якийсь. І зробити це треба зараз, за допомогою усього світу.
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10.03.2022 20:54 Відповісти
тільки долю Каддафі передасту кремлівському. і смрадне його тіло на смітник..
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10.03.2022 21:25 Відповісти
Короче він сказав, якщо перевести з дипломатичної мови, що путін ******** брехун.
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10.03.2022 20:55 Відповісти
Ти диви, до жовтожелєточніка дійшло нарешті....
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10.03.2022 20:58 Відповісти
Вони не хочуть визнавати (хоча все розуміють) що жодні переговори з ****** проблем не вирішать.
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10.03.2022 21:26 Відповісти
Месьє, якщо повернення Донбасу та Криму ти заблокуєш, тоді французи - співучасники геноциду українців!
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10.03.2022 21:30 Відповісти
Ну если даже Макрон так считает......
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10.03.2022 21:31 Відповісти
жабоїд макарон ,твою мать прорашистська задниця, так Ти краще розказуй чому вимоги України до ЄС і НАТО теж не прийнятні?Чи бува часами не за гроші окупанта України, ці вимоги не прийнятні?Лицемірні 3,14,,, раси.
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10.03.2022 21:50 Відповісти
А ты какое-то вооружение даешь Украине, особо что-то не слышно. Бери пример с наших настоящих друзей Великой Британии. А французы как всегда жалкие сцыкуны
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10.03.2022 22:03 Відповісти
А позиция вообще неплохая. Я мол видите ли веду переговоры с путиным, стараюсь, но вы же понимаете .что путина уговорить трудно, но я стараюсь. И так до бесконечности, а жопу свою прикрыл, ибо он старается. ... А тем временем твой французский Ашан и дальше работает в мордоре бл.....ь
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10.03.2022 22:09 Відповісти
у них як у звіринцю - заявить фурерок про перемиря і все -болотами піде ехо - Акела промахнувся, будуть вибирати нового вожака.
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10.03.2022 22:11 Відповісти
Озвучте требования підераса из кремдя
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10.03.2022 23:06 Відповісти
Вас в Гугле забанили? Озвучено же Путлером: "демилитаризация и денацификация Украины". Это значит полное уничтожение вооруженных сил Украины и уничтожение украинцев как нации.
По ненависти к еврейской нации отметился Гитлер. Путен отметился в ненависти к украинской нации и стремится к ее уничтожению.
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11.03.2022 00:04 Відповісти
 
 