Вимоги Путіна до України є неприйнятними, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна, які той висуває для припинення війни в Україні.
Про це він заявив перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я маю бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення почати війну, ми намагаємося вести переговори і домогтися припинення вогню. Але я маю зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого", - сказав Макрон.
За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін в принципі зараз вести відверті переговори і щось запропонувати.
"Але сьогодні я дивлюсь на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години", - додав французький лідер.
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дамн, коли вже такі гомосєтікус нарешті вимруть в Україні.
Так и путин. Выдвигает условие (нейтральный статус), и говорит: "Если вы не выполните мое условие - я буду убивать людей, я буду продолжать войну!"
путин - террорист №1 в мире.
Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин.
Крим наш. Лугандон там де був. Армія на місцях базування. Питання тоді що далі? Засудите його заочно? Ця тварюка як скажений пес має бути так само уколошкана як гітлер, або саддам якийсь. І зробити це треба зараз, за допомогою усього світу.
По ненависти к еврейской нации отметился Гитлер. Путен отметился в ненависти к украинской нации и стремится к ее уничтожению.