Коммунальщики убрали снаряды после российских обстрелов в Николаеве. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаеве сотрудники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ликвидируют последствия обстрелов со стороны российских оккупантов. Показали последствия освобождения и денацификации на территории детского сада и жилого сектора в Соляне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".
"Работники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" продолжают оказывать посильную помощь для остановки нашествия российских фашистов в Николаеве и ликвидации последствий их обстрелов. Совместно с работниками ГСЧС в Николаевской области осуществляется уборка снарядов после обстрелов", - пишет пресс-служба.
Топ комментарии
+10 Rino Onix
показать весь комментарий10.03.2022 20:45
+5 Red_Sky_On
показать весь комментарий10.03.2022 20:51
+5 Олександр Дніпро
показать весь комментарий10.03.2022 21:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...
Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...
Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!
Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!
t.me/dsns_telegram/4602
Підходити до такої штуковини страшно. А перетягувати її взагалі
для отримання "щасливого квитка" у майбутнє треба успішно завершити війну та почати відновлюватися, тому що післявоєнні перспективи насправді дуже-дуже позитивні.
Ми країна №1 у світі.
Сюди вкладе великі гроші Європейський Союз. Ми однозначно вступимо у ЄС, тобто наш квиток у майбутнє готовий. Тепер треба його забрати.