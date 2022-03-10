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Николаев (2008) обстрел (20139)

Коммунальщики убрали снаряды после российских обстрелов в Николаеве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаеве сотрудники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ликвидируют последствия обстрелов со стороны российских оккупантов. Показали последствия освобождения и денацификации на территории детского сада и жилого сектора в Соляне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

"Работники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" продолжают оказывать посильную помощь для остановки нашествия российских фашистов в Николаеве и ликвидации последствий их обстрелов. Совместно с работниками ГСЧС в Николаевской области осуществляется уборка снарядов после обстрелов", - пишет пресс-служба.

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Коммунальщики убрали снаряды после российских обстрелов в Николаеве 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Покажіть російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей...

Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...

Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...

Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!

Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!

t.me/dsns_telegram/4602
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10.03.2022 20:45
+5
... на території дитячого садочка....))) ******* денацифікували.....
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10.03.2022 20:51
+5
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10.03.2022 21:10
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Покажіть російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей...

Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...

Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...

Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!

Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!

t.me/dsns_telegram/4602
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10.03.2022 20:45 Ответить
Німці були б в шоці...комунальники прибарають снаряди
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10.03.2022 20:50 Ответить
..та то діти біндеровці )(уйлу погрожували
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10.03.2022 20:58 Ответить
Это не снаряд, а "первая ступень" от него - кусок пустой трубы.
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10.03.2022 21:22 Ответить
... на території дитячого садочка....))) ******* денацифікували.....
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10.03.2022 20:51 Ответить
Комунальники прям супергерої.
Підходити до такої штуковини страшно. А перетягувати її взагалі
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10.03.2022 20:55 Ответить
в моєї подруги , в Соляних біля воріт стирчала з асфальту
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10.03.2022 21:21 Ответить
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10.03.2022 21:01 Ответить
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10.03.2022 22:42 Ответить
Ілон Маск постійно слідкує про економічне майбутнє України після війни.
для отримання "щасливого квитка" у майбутнє треба успішно завершити війну та почати відновлюватися, тому що післявоєнні перспективи насправді дуже-дуже позитивні.

Ми країна №1 у світі.

Сюди вкладе великі гроші Європейський Союз. Ми однозначно вступимо у ЄС, тобто наш квиток у майбутнє готовий. Тепер треба його забрати.
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10.03.2022 21:06 Ответить
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10.03.2022 21:10 Ответить
дружбі кінець
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10.03.2022 21:22 Ответить
Дружба народів була знищенна в результаті бомбардування та обстрілів !
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10.03.2022 22:45 Ответить
 
 