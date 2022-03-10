Комунальники прибрали снаряди після російських обстрілів у Миколаєві. ФОТО
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У Миколаєві співробітники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" ліквідовують наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Показали наслідки "визволення та денацифікації" на території дитячого садочка й житлового сектору у Соляні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".
"Працівники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" продовжують надавати посильну допомогу задля зупинення навали російських фашистів у Миколаєві та ліквідації наслідків їхніх обстрілів. Спільно з працівниками ДСНС у Миколаївській області здійснюється прибирання снарядів після обстрілів",- пише пресслужба.
Топ коментарі
+10 Rino Onix
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Будь ласка, зачекайте...
Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...
Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...
Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!
Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!
t.me/dsns_telegram/4602
Підходити до такої штуковини страшно. А перетягувати її взагалі
для отримання "щасливого квитка" у майбутнє треба успішно завершити війну та почати відновлюватися, тому що післявоєнні перспективи насправді дуже-дуже позитивні.
Ми країна №1 у світі.
Сюди вкладе великі гроші Європейський Союз. Ми однозначно вступимо у ЄС, тобто наш квиток у майбутнє готовий. Тепер треба його забрати.