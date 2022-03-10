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Миколаїв (1336) обстріл (21033)

Комунальники прибрали снаряди після російських обстрілів у Миколаєві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Миколаєві співробітники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" ліквідовують наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Показали наслідки "визволення та денацифікації" на території дитячого садочка й житлового сектору у Соляні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

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"Працівники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" продовжують надавати посильну допомогу задля зупинення навали російських фашистів у Миколаєві та ліквідації наслідків їхніх обстрілів. Спільно з працівниками ДСНС у Миколаївській області здійснюється прибирання снарядів після обстрілів",- пише пресслужба.

Комунальники прибрали снаряди після російських обстрілів у Миколаєві 01
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Топ коментарі
+10
Покажіть російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей...

Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...

Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...

Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!

Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!

t.me/dsns_telegram/4602
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10.03.2022 20:45
+5
... на території дитячого садочка....))) ******* денацифікували.....
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10.03.2022 20:51
+5
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10.03.2022 21:10
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Покажіть російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей...

Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...

Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...

Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!

Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!

t.me/dsns_telegram/4602
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Німці були б в шоці...комунальники прибарають снаряди
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10.03.2022 20:50 Відповісти
..та то діти біндеровці )(уйлу погрожували
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10.03.2022 20:58 Відповісти
Это не снаряд, а "первая ступень" от него - кусок пустой трубы.
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10.03.2022 21:22 Відповісти
... на території дитячого садочка....))) ******* денацифікували.....
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10.03.2022 20:51 Відповісти
Комунальники прям супергерої.
Підходити до такої штуковини страшно. А перетягувати її взагалі
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10.03.2022 20:55 Відповісти
в моєї подруги , в Соляних біля воріт стирчала з асфальту
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10.03.2022 21:21 Відповісти
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10.03.2022 21:01 Відповісти
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10.03.2022 22:42 Відповісти
Ілон Маск постійно слідкує про економічне майбутнє України після війни.
для отримання "щасливого квитка" у майбутнє треба успішно завершити війну та почати відновлюватися, тому що післявоєнні перспективи насправді дуже-дуже позитивні.

Ми країна №1 у світі.

Сюди вкладе великі гроші Європейський Союз. Ми однозначно вступимо у ЄС, тобто наш квиток у майбутнє готовий. Тепер треба його забрати.
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10.03.2022 21:06 Відповісти
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10.03.2022 21:10 Відповісти
дружбі кінець
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10.03.2022 21:22 Відповісти
Дружба народів була знищенна в результаті бомбардування та обстрілів !
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10.03.2022 22:45 Відповісти
 
 