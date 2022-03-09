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Окупанти почали обстрілювати Миколаїв з "Градів" і "Ураганів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти почали обстрілювати Миколаїв з

Російські нацисти вирішили влаштувати руйнування в ще одному мирному українському місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Путінські терористи продовжують обстрілювати українські міста. Вони бомбардують переважно будинки мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Наприклад, нещодавно окупанти здійснили авіаудар по Житомиру. В результаті був зруйнований житловий будинок і постраждала котельня. А тепер стало відомо, що ворог почав обстрілювати Миколаїв. Російські терористи наносять удари з "Градів" і "Ураганів".

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Інформацією поділився очільник міста Олександр Сєнкевич. Мер провів прямий ефір на Facebook і повідомив: "Зараз по Миколаєву стріляють з напрямку Кропивницького "Градами" і "Ураганами". Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж будуть обстрілювати. Тому будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правил "двох стін".

Даних про постраждалих або вбитих поки немає, що не може не радувати. Сподіваємося, ніч обійдеться для Миколаєва без жертв, і місто дасть відсіч у разі наступу "орків".
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Топ коментарі
+18
Миколаївці держиться.Головне зберегти життя та знищувати цапів.А Україну відбудуємо ще кращу.
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09.03.2022 23:35
+10
Нелюди
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09.03.2022 23:34
+6
Асвабаждение па руцки.....
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09.03.2022 23:36
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Нелюди
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09.03.2022 23:34 Відповісти
Миколаївці держиться.Головне зберегти життя та знищувати цапів.А Україну відбудуємо ще кращу.
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09.03.2022 23:35 Відповісти
Асвабаждение па руцки.....
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09.03.2022 23:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1501639801283530755
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09.03.2022 23:38 Відповісти
Горіти у пеклі москалі!!!
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09.03.2022 23:45 Відповісти
Коли у цих мавп закінчаться заряди до Градів і Ураганів, пройшло вже майже 2 тижні від їх вторгнення. Цікаво.
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09.03.2022 23:49 Відповісти
до градов наверное никогда-есть завод в рашке,смерч и ураган скорее всего уже поотстреляны
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10.03.2022 00:06 Відповісти
Їх ще треба з паРащі доставити до кацапських зєднань в Україні, а це трохи неможливо.
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10.03.2022 00:52 Відповісти
Досвід уже за два тижні маємо!!!
Тримаймося, браття!!!
Слава Україні!
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10.03.2022 00:16 Відповісти
Поясніть профану чому наші РСЗО не стріляють по колонах техніки на дорогах? Ніби концентрація запрошує.
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10.03.2022 00:19 Відповісти
іноді дешевше накрити просто артою, ніж рсзо..

смерчі - то для особливих орків
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10.03.2022 00:38 Відповісти
Гарне питання, а ще краще - чому зєднання кацапів з артой яка гатить по містам України не накривають Точкой У.
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10.03.2022 00:53 Відповісти
Ну, з Точками зрозуміло, їх мало. А от РСЗВ ніби трохи було.
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10.03.2022 00:58 Відповісти
А чому ви думаєте що не били? )) Ви усі бойові зіткнення бачили? ))
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10.03.2022 02:01 Відповісти
Застосування РСЗВ по концентрації мало б швидко зменшувати концентрацію.
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10.03.2022 04:01 Відповісти
 
 