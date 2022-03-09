Окупанти почали обстрілювати Миколаїв з "Градів" і "Ураганів"

Російські нацисти вирішили влаштувати руйнування в ще одному мирному українському місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Путінські терористи продовжують обстрілювати українські міста. Вони бомбардують переважно будинки мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Наприклад, нещодавно окупанти здійснили авіаудар по Житомиру. В результаті був зруйнований житловий будинок і постраждала котельня. А тепер стало відомо, що ворог почав обстрілювати Миколаїв. Російські терористи наносять удари з "Градів" і "Ураганів".

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Інформацією поділився очільник міста Олександр Сєнкевич. Мер провів прямий ефір на Facebook і повідомив: "Зараз по Миколаєву стріляють з напрямку Кропивницького "Градами" і "Ураганами". Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж будуть обстрілювати. Тому будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правил "двох стін".

Даних про постраждалих або вбитих поки немає, що не може не радувати. Сподіваємося, ніч обійдеться для Миколаєва без жертв, і місто дасть відсіч у разі наступу "орків".