В окружении главы Харьковской ОВА Синегубова может быть российский шпион, - Геращенко
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Советник главы МВД Антон Геращенко не исключает, что в окружении главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова есть российский шпион.
Об этом он сообщил в интервью "Украине 24", передает Цензор.НЕТ.
"Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации, поэтому совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских и пограничников и других", - сказал он.
Геращенко добавил, что на следующий же день, когда совещание было в управлении полиции, ракета снова прилетела уже во время совещания.
"Повезло, что первая ракета не попала в здание. Успели буквально за несколько минут до прилета второй ракеты уйти в бомбоубежища, в подвал. Иначе бы все погибли" - отметил советник главы МВД.
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А некоторые потом даже героями станут.
Поліграфи діють точність не більше 70% і то у дуже ідеальних умовах
ага, именно. Президента.
гугл.... дружбан президента, по соместительству замминистра, гражданин рф и недавний помощник депутата госдумы рф, который спит с козой, которая сидит прямо в кабинете президента без всяких допусков к гостайне.
Кацапи завжди діють підло.
как там дЕРьМАК поживает ...и Татаров..и еще куча кремлевских говно-консерв ?!
Должен назначаться военный комендант, а мэр в его распоряжении.
Вся критика после войны.
делайте выводы - ищите - найдите - обвините - расскажите - пристрелите (ну или наоборот)))) пристрелите - расскажите!
Тим паче він з ківою дружить,на днюхи до нього їздить......