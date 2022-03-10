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В окружении главы Харьковской ОВА Синегубова может быть российский шпион, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В окружении главы Харьковской ОВА Синегубова может быть российский шпион, - Геращенко

Советник главы МВД Антон Геращенко не исключает, что в окружении главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова есть российский шпион.

Об этом он сообщил в интервью "Украине 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации, поэтому совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских и пограничников и других", - сказал он.

Геращенко добавил, что на следующий же день, когда совещание было в управлении полиции, ракета снова прилетела уже во время совещания.

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"Повезло, что первая ракета не попала в здание. Успели буквально за несколько минут до прилета второй ракеты уйти в бомбоубежища, в подвал. Иначе бы все погибли" - отметил советник главы МВД.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
А може для початку б зловили, а потім новину робили?
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10.03.2022 21:06
+25
И нахера об этом сообщать? Тихо нашли и тихо прирезали!
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10.03.2022 21:07
+22
Шпигуни є скрізь.
Кацапи завжди діють підло.
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10.03.2022 21:06
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А може для початку б зловили, а потім новину робили?
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10.03.2022 21:06 Ответить
пробовали уже. Не ловятся.
А некоторые потом даже героями станут.
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10.03.2022 21:25 Ответить
Огласка это один из методов выявления шпиона.
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10.03.2022 21:35 Ответить
почне робити помилки, засуєтиться
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10.03.2022 21:52 Ответить
Там более тонко, но смысл такой.
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10.03.2022 22:36 Ответить
На детектор лжи всех госслужащих ОДА проверить.
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10.03.2022 21:06 Ответить
Ех, ця наша вічна схильність до простих, але неправильних рішень.
Поліграфи діють точність не більше 70% і то у дуже ідеальних умовах
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10.03.2022 21:18 Ответить
тогда пусть проверяют банковские счета, карты, компы, телефоны... что еще можно делать в таких случаях? Не пытать же их всех
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10.03.2022 21:20 Ответить
просто не надо их выбирать во власть. Тогда всяких гогилашвилей, которых они приводят за собой, и не придётся пытать.
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10.03.2022 21:28 Ответить
!!!!!!!!!!!
ага, именно. Президента.

гугл.... дружбан президента, по соместительству замминистра, гражданин рф и недавний помощник депутата госдумы рф, который спит с козой, которая сидит прямо в кабинете президента без всяких допусков к гостайне.
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11.03.2022 04:52 Ответить
Это да. Тут Вы правы. И так обязательно будет. Ибо жизнь избирателя коротка, и разбираться ему особо некогда. Ну, максимум - отличить убийцу собственного брата от практически безобидного шапкокрада. А там пусть внуки разгребают. Под Ирпенём.
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11.03.2022 05:30 Ответить
Шпигуни є скрізь.
Кацапи завжди діють підло.
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10.03.2022 21:06 Ответить
И нахера об этом сообщать? Тихо нашли и тихо прирезали!
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10.03.2022 21:07 Ответить
серьезно ?! ))

как там дЕРьМАК поживает ...и Татаров..и еще куча кремлевских говно-консерв ?!
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10.03.2022 21:07 Ответить
Они при деле, барыжат гуманитарку. ********* скоро конец, а харчеваться то надо чем-то
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10.03.2022 21:13 Ответить
Демченко руководитель розведки
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11.03.2022 00:49 Ответить
Може просто замінити цивільних на військових. Так зробили в Черкасах
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10.03.2022 21:08 Ответить
Так и должно быть.
Должен назначаться военный комендант, а мэр в его распоряжении.
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12.03.2022 21:52 Ответить
никто не знает, что это за конвой от немцев в кацапию? https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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10.03.2022 21:08 Ответить
Гуманітарниє гроби.
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10.03.2022 21:20 Ответить
У нас этих гавно-шпионов море, так как Рашка выкидывала лярды долларов на подготовку войны против нас и занимались шпионажем против нас сразу несколько контор. Вот только нам некогда было заниматься шпионами, за бизнесом и вечными схемами-мутками-шмутками наших штирлицев. Теперь вот пожинаем
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10.03.2022 21:08 Ответить
Чего только жопоблок стоит.
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10.03.2022 21:17 Ответить
Алексашка, иди за российским военным кораблем! Твои посты будем перечитывать посте победы над рашкой и делать выводы, а пока, собака, сгинь!
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10.03.2022 21:17 Ответить
т-щь майор оценил твои победы на диванном фронте, отдохни пока... тыц...
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10.03.2022 21:27 Ответить
Це не новина,Бутусов уже це написав,Безугла давила на нього, але її бистро на місце поставили. Єрмак активність проявив. АРД дає інтерв'ю охоронних зе,про долю лугадона,переговорів ціль. Набрали ботів,як для защити України, а на ділі зе. Тищенко виліз, ще багато чого буде,але потім,наразі війна,а Україна понад усе
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10.03.2022 21:17 Ответить
Что то тяжёлое принимаете ? Бессвязный набор слов...
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10.03.2022 21:35 Ответить
Кого не було на нарадах, а бути повинен, той і шпигун.
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10.03.2022 21:13 Ответить
Это может быть технический работник аппарата
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10.03.2022 21:37 Ответить
ты смотри. все .посты о дЕрьмаке вносят в спам ..надо же сколько холуев Банковой
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10.03.2022 21:14 Ответить
я так понимаю что посты в спам вносят "киберговно" от Банковой
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10.03.2022 21:19 Ответить
я тебе особисто забаню! Вітання з Банкової!
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10.03.2022 21:23 Ответить
тож треба дивитись хто спізнився на обидві наради
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10.03.2022 21:19 Ответить
Их и возле Зеленского хватает. Зачем то ведь убили Киреева,а он между прочим мог много чего рассказать, например о его близкой дружбе с Бакановым и Будановым.
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10.03.2022 21:20 Ответить
А в оточені Зеленського кротів вже немає?
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10.03.2022 21:21 Ответить
сейчас тебя внесут в спам "кибервойска"-говно с Банковой ..и холуйня иже с ними.
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10.03.2022 21:22 Ответить
Тебе же сказали -не надувать паруса.
Вся критика после войны.
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10.03.2022 21:30 Ответить
Да вся Украина в лицо знает подобного шпигуна , кричат , чтобы его прибрали , а шпигун продолжает свою преступную деятельность как ни в чем ни бывало ...
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10.03.2022 21:21 Ответить
После войны нужно каждого , начиная с Ермака проверить на детекторе и создать сайт с видеозаписями проверки, чтобы каждый украинец мог быть уверен что во власти нет предателей.
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10.03.2022 21:23 Ответить
Радник глави МВС Антон Геращенко, в отчені не може, а повинен бути шпигун, скоріш за все не один, а багато!
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10.03.2022 21:23 Ответить
что за любовь к сенсациям ??? ну не базаре ж...
делайте выводы - ищите - найдите - обвините - расскажите - пристрелите (ну или наоборот)))) пристрелите - расскажите!
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10.03.2022 21:24 Ответить
Найти не удастся, т.к. предатель далеко не один. Там половина места купила, а еще какая-то часть устроилась на теплые места по протекции.
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10.03.2022 21:41 Ответить
А агент Козырь в окружении ЗЕ никого не волнует?
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10.03.2022 21:43 Ответить
Добкін ! Адназначна !
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10.03.2022 21:59 Ответить
А де кстаті добкін?
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10.03.2022 22:43 Ответить
Наверно в Израиле.
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12.03.2022 21:55 Ответить
Може він сам? А то як розпочалася війна,так його аж під Кременчуком спіймали та направили назад в Харків.жити хоче дуже.....
Тим паче він з ківою дружить,на днюхи до нього їздить......
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10.03.2022 22:31 Ответить
Офіс зайняв кругову оборону. Вони як ніколи єдині. Жити на дурняк хочеться,
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10.03.2022 22:37 Ответить
Не думаю, що в Україні є органи влади, де не було б кацапських шпигунів
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11.03.2022 09:00 Ответить
 
 