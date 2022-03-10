В оточенні глави Харківської ОВА Синєгубова може бути російський шпигун, - Геращенко

Радник глави МВС Антон Геращенко не виключає, що в оточенні голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова є російський шпигун.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синєгубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації, тож нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших", - сказав він.

Геращенко додав, що наступного ж дня, коли нарада була в управлінні поліції, ракета знову прилетіла вже під час наради.

"Пощастило, що перша ракета не влучила в будівлю. Встигли буквально за кілька хвилин до прильоту другої ракети піти у бомбосховища, у підвал. Інакше всі загинули б" - зазначи радник глави МВС.

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