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В оточенні глави Харківської ОВА Синєгубова може бути російський шпигун, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В оточенні глави Харківської ОВА Синєгубова може бути російський шпигун, - Геращенко

Радник глави МВС Антон Геращенко не виключає, що в оточенні голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова є російський шпигун.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синєгубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації, тож нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших", - сказав він.

Геращенко додав, що наступного ж дня, коли нарада була в управлінні поліції, ракета знову прилетіла вже під час наради.

"Пощастило, що перша ракета не влучила в будівлю. Встигли буквально за кілька хвилин до прильоту другої ракети піти у бомбосховища, у підвал. Інакше всі загинули б" - зазначи радник глави МВС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
А може для початку б зловили, а потім новину робили?
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10.03.2022 21:06
+25
И нахера об этом сообщать? Тихо нашли и тихо прирезали!
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10.03.2022 21:07
+22
Шпигуни є скрізь.
Кацапи завжди діють підло.
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10.03.2022 21:06
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А може для початку б зловили, а потім новину робили?
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10.03.2022 21:06 Відповісти
пробовали уже. Не ловятся.
А некоторые потом даже героями станут.
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10.03.2022 21:25 Відповісти
Огласка это один из методов выявления шпиона.
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10.03.2022 21:35 Відповісти
почне робити помилки, засуєтиться
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10.03.2022 21:52 Відповісти
Там более тонко, но смысл такой.
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10.03.2022 22:36 Відповісти
На детектор лжи всех госслужащих ОДА проверить.
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10.03.2022 21:06 Відповісти
Ех, ця наша вічна схильність до простих, але неправильних рішень.
Поліграфи діють точність не більше 70% і то у дуже ідеальних умовах
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10.03.2022 21:18 Відповісти
тогда пусть проверяют банковские счета, карты, компы, телефоны... что еще можно делать в таких случаях? Не пытать же их всех
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10.03.2022 21:20 Відповісти
просто не надо их выбирать во власть. Тогда всяких гогилашвилей, которых они приводят за собой, и не придётся пытать.
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10.03.2022 21:28 Відповісти
!!!!!!!!!!!
ага, именно. Президента.

гугл.... дружбан президента, по соместительству замминистра, гражданин рф и недавний помощник депутата госдумы рф, который спит с козой, которая сидит прямо в кабинете президента без всяких допусков к гостайне.
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11.03.2022 04:52 Відповісти
Это да. Тут Вы правы. И так обязательно будет. Ибо жизнь избирателя коротка, и разбираться ему особо некогда. Ну, максимум - отличить убийцу собственного брата от практически безобидного шапкокрада. А там пусть внуки разгребают. Под Ирпенём.
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11.03.2022 05:30 Відповісти
Шпигуни є скрізь.
Кацапи завжди діють підло.
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10.03.2022 21:06 Відповісти
И нахера об этом сообщать? Тихо нашли и тихо прирезали!
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10.03.2022 21:07 Відповісти
серьезно ?! ))

как там дЕРьМАК поживает ...и Татаров..и еще куча кремлевских говно-консерв ?!
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10.03.2022 21:07 Відповісти
Они при деле, барыжат гуманитарку. ********* скоро конец, а харчеваться то надо чем-то
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10.03.2022 21:13 Відповісти
Демченко руководитель розведки
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11.03.2022 00:49 Відповісти
Може просто замінити цивільних на військових. Так зробили в Черкасах
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10.03.2022 21:08 Відповісти
Так и должно быть.
Должен назначаться военный комендант, а мэр в его распоряжении.
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12.03.2022 21:52 Відповісти
никто не знает, что это за конвой от немцев в кацапию? https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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10.03.2022 21:08 Відповісти
Гуманітарниє гроби.
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10.03.2022 21:20 Відповісти
У нас этих гавно-шпионов море, так как Рашка выкидывала лярды долларов на подготовку войны против нас и занимались шпионажем против нас сразу несколько контор. Вот только нам некогда было заниматься шпионами, за бизнесом и вечными схемами-мутками-шмутками наших штирлицев. Теперь вот пожинаем
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10.03.2022 21:08 Відповісти
Чего только жопоблок стоит.
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10.03.2022 21:17 Відповісти
Алексашка, иди за российским военным кораблем! Твои посты будем перечитывать посте победы над рашкой и делать выводы, а пока, собака, сгинь!
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10.03.2022 21:17 Відповісти
т-щь майор оценил твои победы на диванном фронте, отдохни пока... тыц...
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10.03.2022 21:27 Відповісти
Це не новина,Бутусов уже це написав,Безугла давила на нього, але її бистро на місце поставили. Єрмак активність проявив. АРД дає інтерв'ю охоронних зе,про долю лугадона,переговорів ціль. Набрали ботів,як для защити України, а на ділі зе. Тищенко виліз, ще багато чого буде,але потім,наразі війна,а Україна понад усе
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10.03.2022 21:17 Відповісти
Что то тяжёлое принимаете ? Бессвязный набор слов...
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10.03.2022 21:35 Відповісти
Кого не було на нарадах, а бути повинен, той і шпигун.
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10.03.2022 21:13 Відповісти
Это может быть технический работник аппарата
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10.03.2022 21:37 Відповісти
ты смотри. все .посты о дЕрьмаке вносят в спам ..надо же сколько холуев Банковой
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10.03.2022 21:14 Відповісти
я так понимаю что посты в спам вносят "киберговно" от Банковой
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10.03.2022 21:19 Відповісти
я тебе особисто забаню! Вітання з Банкової!
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10.03.2022 21:23 Відповісти
тож треба дивитись хто спізнився на обидві наради
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10.03.2022 21:19 Відповісти
Их и возле Зеленского хватает. Зачем то ведь убили Киреева,а он между прочим мог много чего рассказать, например о его близкой дружбе с Бакановым и Будановым.
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10.03.2022 21:20 Відповісти
А в оточені Зеленського кротів вже немає?
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10.03.2022 21:21 Відповісти
сейчас тебя внесут в спам "кибервойска"-говно с Банковой ..и холуйня иже с ними.
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10.03.2022 21:22 Відповісти
Тебе же сказали -не надувать паруса.
Вся критика после войны.
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10.03.2022 21:30 Відповісти
Да вся Украина в лицо знает подобного шпигуна , кричат , чтобы его прибрали , а шпигун продолжает свою преступную деятельность как ни в чем ни бывало ...
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10.03.2022 21:21 Відповісти
После войны нужно каждого , начиная с Ермака проверить на детекторе и создать сайт с видеозаписями проверки, чтобы каждый украинец мог быть уверен что во власти нет предателей.
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10.03.2022 21:23 Відповісти
Радник глави МВС Антон Геращенко, в отчені не може, а повинен бути шпигун, скоріш за все не один, а багато!
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10.03.2022 21:23 Відповісти
что за любовь к сенсациям ??? ну не базаре ж...
делайте выводы - ищите - найдите - обвините - расскажите - пристрелите (ну или наоборот)))) пристрелите - расскажите!
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10.03.2022 21:24 Відповісти
Найти не удастся, т.к. предатель далеко не один. Там половина места купила, а еще какая-то часть устроилась на теплые места по протекции.
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10.03.2022 21:41 Відповісти
А агент Козырь в окружении ЗЕ никого не волнует?
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10.03.2022 21:43 Відповісти
Добкін ! Адназначна !
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10.03.2022 21:59 Відповісти
А де кстаті добкін?
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10.03.2022 22:43 Відповісти
Наверно в Израиле.
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12.03.2022 21:55 Відповісти
Може він сам? А то як розпочалася війна,так його аж під Кременчуком спіймали та направили назад в Харків.жити хоче дуже.....
Тим паче він з ківою дружить,на днюхи до нього їздить......
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10.03.2022 22:31 Відповісти
Офіс зайняв кругову оборону. Вони як ніколи єдині. Жити на дурняк хочеться,
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10.03.2022 22:37 Відповісти
Не думаю, що в Україні є органи влади, де не було б кацапських шпигунів
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11.03.2022 09:00 Відповісти
 
 