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Защитникам Украины передали трофейный грузовик и боеприпасы, отбитые у врага. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На днях из Срибнянской ТГ в Вооруженные силы Украины отправили полный грузовик боеприпасов, отбитых у врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского областного ТЦК и СП.
"Снаряды для реактивного залпового огня "Град" из подбитого вражеского авто загрузили на отремонтированный "КамАз" оккупантов силами терробороны. Теперь их будут использовать ВСУ против российских захватчиков. Технику уже доставили по назначению. Напомним, впервые об отправлении трофейной техники 1 марта, тогда силами общины транспортировали нашим бойцам два отремонтированных после боя ЗРК "Оса", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий11.03.2022 10:47
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