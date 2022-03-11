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Защитникам Украины передали трофейный грузовик и боеприпасы, отбитые у врага. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На днях из Срибнянской ТГ в Вооруженные силы Украины отправили полный грузовик боеприпасов, отбитых у врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского областного ТЦК и СП.

"Снаряды для реактивного залпового огня "Град" из подбитого вражеского авто загрузили на отремонтированный "КамАз" оккупантов силами терробороны. Теперь их будут использовать ВСУ против российских захватчиков. Технику уже доставили по назначению. Напомним, впервые об отправлении трофейной техники 1 марта, тогда силами общины транспортировали нашим бойцам два отремонтированных после боя ЗРК "Оса", - говорится в сообщении.

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Защитникам Украины передали трофейный грузовик и боеприпасы, отбитые у врага 01
Защитникам Украины передали трофейный грузовик и боеприпасы, отбитые у врага 02
Защитникам Украины передали трофейный грузовик и боеприпасы, отбитые у врага 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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11.03.2022 10:47
+27
Бити ворога його ж зброєю
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11.03.2022 10:47
+19
Дякую,мои дорогие!!!!!
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11.03.2022 10:47
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ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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11.03.2022 10:47 Ответить
Бити ворога його ж зброєю
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11.03.2022 10:47 Ответить
Дякую,мои дорогие!!!!!
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11.03.2022 10:47 Ответить
Бадьоро "прибарахлились". Запасливі хдоці, та не рукожопі як кацапи.
Молодці !!!!!
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11.03.2022 10:49 Ответить
Це не "град",це краще.
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11.03.2022 10:51 Ответить
зафігачити б цими снарядами до расійськім містам. Щоб їхні свиноматки теж відчули, як це відкопувати дітей з під завалів
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11.03.2022 10:51 Ответить
Лаптеногім буде за щастя здохнуть від рідненької зброї. Скрепно
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11.03.2022 10:53 Ответить
Жаль нема даних про кількість захопленої техніки. Хоч приблизно.
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11.03.2022 10:59 Ответить
А навіщо це тобі? Знай багато - більше ніж наш оборонпром поставив у армію за 8 років. А буде ще більше - коли вийдуть на повну потужність ремонтні майстерні багато побитої техніки можна відремонтувати й модернізувати .
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11.03.2022 11:09 Ответить
Єс, кеп ...
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11.03.2022 11:34 Ответить
Полистай на Цензоре да сложи, а ведь это только часть из затрофеенного.
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11.03.2022 11:17 Ответить
Угу ... Канєшна ... Генштаб дає щоденні зведенні. То чому б не доповнити для сності. Хоч приблизно.
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11.03.2022 11:33 Ответить
...земля старовинних козацьких традицій!
Слава Героям!
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11.03.2022 11:01 Ответить
Надо давить конвои с продуктами и дизелем
или пусть сами отдают , чтобы живыми остаться
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11.03.2022 11:05 Ответить
росии это ПОЗОР на века !!!! УКРАИНИ -- СЛАВА , СЛАВА , СЛАВА !!!!
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11.03.2022 13:56 Ответить
по крымскому мосту этими ТРУБАМИ самый раз !!!
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11.03.2022 13:57 Ответить
 
 