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Оккупантов много, но они потеряли инициативу, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупантов много, но они потеряли инициативу, - Резников

Российских военных на территории Украины еще много, но они уже утратили инициативу.

Об этом пишет в фейсбуке министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока. Но они уже потеряли инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям", - написал он.

По словам министра, видео побега российских танковых подразделений под Броварами стало популярно во всем мире и показывает реальное состояние  "второй армии" планеты.

Резников отметил, что когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой "славный" путь и закончит, как и Кантемировская.

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В Черниговской области наши защитники и защитницы существенно усилились трофейной российской бронетехникой, а Воздушные Силы продолжают уничтожать самолеты противника.

Он отметил, что, получив отпор на поле боя, враг усиливает террористические нападения, убивает мирных жителей.

"Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется", - отметил глава МОУ.

В то же время он добавил, что очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в окружении, устроив подлинный акт геноцида.

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"Мы пытаемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно – россияне бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия", - подчеркнул чиновник.

По его словам, на временно оккупированых юго-восточных территориях Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру. Но Резников уверен, что ее придется быстро сворачивать.
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Топ комментарии
+15
Жириновский прийшов до тями прочитав новини і знову увійшов у кому
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11.03.2022 14:46
+9
Їх багато, але не нескінченні
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11.03.2022 14:49
+5
сдается мне, что Жирик не был нив какой коме, а своей "болезнью" попытался отстранится от всего этого беспредела, что творит рф. заметьте, он "заболел" прямо перед началом вторжения !
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11.03.2022 14:49
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Жириновский прийшов до тями прочитав новини і знову увійшов у кому
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11.03.2022 14:46 Ответить
сдается мне, что Жирик не был нив какой коме, а своей "болезнью" попытался отстранится от всего этого беспредела, что творит рф. заметьте, он "заболел" прямо перед началом вторжения !
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11.03.2022 14:49 Ответить
Та нєєє. Пишуть шо ожило. Думаю шо ві би ще міг підлити масла у вогонь і привідкрити думки *****.
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11.03.2022 14:55 Ответить
Не понравился Кобзону и был выгнан из Ада обратно на землю.
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11.03.2022 15:28 Ответить
Не понятный пост - т.е. когда это тело призывало 1 января в 4 утра нанести ракетно-бомбовые удары по Украине, по городам Украины это тоже попытка отмазаться. Бред.
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11.03.2022 15:38 Ответить
а хіба він вже не на концерті у Кобзона?
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11.03.2022 14:49 Ответить
немного задерживается, но непременно скоро будет
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11.03.2022 14:52 Ответить
абідна
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11.03.2022 15:36 Ответить
Снял немытые сапоги и одел белые тапочки
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11.03.2022 15:07 Ответить
хахах))
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11.03.2022 15:34 Ответить
Їх багато, але не нескінченні
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11.03.2022 14:49 Ответить
После такого провала, уничтожено пво, авиация рассказывают все ок. Эти сольют все! Потому что или реальные дебилы или Крысы!
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11.03.2022 15:02 Ответить
У кого уничтожено?
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11.03.2022 15:07 Ответить
Что там около Мариуполя на железной дороге происходит? Нам рассказывает что бронепоезд был неспроста. Кацапы строит колею для снабжения своей банды орков из Крыма.
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11.03.2022 15:30 Ответить
Ёптить... Только сообразил?
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11.03.2022 15:43 Ответить
Догадался про это, но у меня не было доказательств. Всё таки живу 800+ км оттуда.
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11.03.2022 16:30 Ответить
Ну, если за пару недель до начала войны подтянули 2 отдельные железнодорожные бригады и, как минимум, один отдельный понтонно-мостовой ЖД батальон (еще один уже был), то, как думаешь: для чего? Неужели для того, чтобы солдатикам нескучно было?
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13.03.2022 19:06 Ответить
Я за 10 000 км живу от туда, однако, сообразил
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13.03.2022 19:07 Ответить
 
 