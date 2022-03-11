Окупантів багато, але вони втратили ініціативу, - Резніков

Російських військових на території України ще багато, але вони вже втратили ініціативу.

Про це пише в фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу. Наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на усіх напрямках", - написав він.

За словами міністра, відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбується у всьому світі як реальний стан "другої армії" планети.

Резніков зазначив, що колись славетна Таманська дивізія, створена свого часу у Харкові, схоже, під Харковом свій "славетний" шлях і закінчить, як і Кантемирівська.

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На Чернігівщині наші захисники і захисниці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а Повітряні Сили продовжують нищити літаки противника.

Він зауважив, що отримавши відсіч на полі бою, ворог посилює терористичні напади, вбиває мирних мешканців.

"Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста тому докази. По всіх військових злочинцям буде проведена відповідна робота, жоден не сховається", - зазначив глава МОУ.

Водночас він додав, що дуже складною є ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду.

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"Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно – росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин. У них немає ні гідності, ні честі, ні милосердя", - підкреслив урядовець.

За його словами, на тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру. Але Резніков впевнений, що його доведеться швидко згортати.