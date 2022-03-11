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Окупантів багато, але вони втратили ініціативу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупантів багато, але вони втратили ініціативу, - Резніков

Російських військових на території України ще багато, але вони вже втратили ініціативу.

Про це пише в фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу. Наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на усіх напрямках", - написав він.

За словами міністра, відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбується у всьому світі як реальний стан "другої армії" планети.

Резніков зазначив, що колись славетна Таманська дивізія, створена свого часу у Харкові, схоже, під Харковом свій "славетний" шлях і закінчить, як і Кантемирівська.

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На Чернігівщині наші захисники і захисниці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а Повітряні Сили продовжують нищити літаки противника.

Він зауважив, що отримавши відсіч на полі бою, ворог посилює терористичні напади, вбиває мирних мешканців.

"Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста тому докази. По всіх військових злочинцям буде проведена відповідна робота, жоден не сховається", - зазначив глава МОУ.

Водночас він додав, що дуже складною є ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду.

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"Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно – росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин. У них немає ні гідності, ні честі, ні милосердя", - підкреслив урядовець.

За його словами, на тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру. Але Резніков впевнений, що його доведеться швидко згортати.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Жириновский прийшов до тями прочитав новини і знову увійшов у кому
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11.03.2022 14:46
+9
Їх багато, але не нескінченні
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11.03.2022 14:49
+5
сдается мне, что Жирик не был нив какой коме, а своей "болезнью" попытался отстранится от всего этого беспредела, что творит рф. заметьте, он "заболел" прямо перед началом вторжения !
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11.03.2022 14:49
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Жириновский прийшов до тями прочитав новини і знову увійшов у кому
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11.03.2022 14:46 Відповісти
сдается мне, что Жирик не был нив какой коме, а своей "болезнью" попытался отстранится от всего этого беспредела, что творит рф. заметьте, он "заболел" прямо перед началом вторжения !
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11.03.2022 14:49 Відповісти
Та нєєє. Пишуть шо ожило. Думаю шо ві би ще міг підлити масла у вогонь і привідкрити думки *****.
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11.03.2022 14:55 Відповісти
Не понравился Кобзону и был выгнан из Ада обратно на землю.
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11.03.2022 15:28 Відповісти
Не понятный пост - т.е. когда это тело призывало 1 января в 4 утра нанести ракетно-бомбовые удары по Украине, по городам Украины это тоже попытка отмазаться. Бред.
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11.03.2022 15:38 Відповісти
а хіба він вже не на концерті у Кобзона?
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11.03.2022 14:49 Відповісти
немного задерживается, но непременно скоро будет
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11.03.2022 14:52 Відповісти
абідна
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11.03.2022 15:36 Відповісти
Снял немытые сапоги и одел белые тапочки
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11.03.2022 15:07 Відповісти
хахах))
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11.03.2022 15:34 Відповісти
Їх багато, але не нескінченні
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11.03.2022 14:49 Відповісти
После такого провала, уничтожено пво, авиация рассказывают все ок. Эти сольют все! Потому что или реальные дебилы или Крысы!
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11.03.2022 15:02 Відповісти
У кого уничтожено?
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11.03.2022 15:07 Відповісти
Что там около Мариуполя на железной дороге происходит? Нам рассказывает что бронепоезд был неспроста. Кацапы строит колею для снабжения своей банды орков из Крыма.
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11.03.2022 15:30 Відповісти
Ёптить... Только сообразил?
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Догадался про это, но у меня не было доказательств. Всё таки живу 800+ км оттуда.
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11.03.2022 16:30 Відповісти
Ну, если за пару недель до начала войны подтянули 2 отдельные железнодорожные бригады и, как минимум, один отдельный понтонно-мостовой ЖД батальон (еще один уже был), то, как думаешь: для чего? Неужели для того, чтобы солдатикам нескучно было?
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13.03.2022 19:06 Відповісти
Я за 10 000 км живу от туда, однако, сообразил
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13.03.2022 19:07 Відповісти
 
 