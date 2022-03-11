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Зеленский: Мы достигли стратегического перелома. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На 16-й день сопротивления агрессии РФ Украине удалось достичь стратегического перелома.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск...
Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров". И подчеркнул, что Россия должна ежедневно платить за эту страшную войну.
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Топ комментарии
+24
Ще один великий наполеон. Він жде санкцій від Європи додаткових....Війна, перелом потрібний на фронтах,Маріуполь стогне Херсон мітингує під дулами автоматів, а вава жде санкцій,щоб з другим вовою поговорить
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11.03.2022 15:06
+21
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ...
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11.03.2022 15:05
+16
санкции может через год подействуют, а сейчас ПВО нужно
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11.03.2022 15:08
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В новітній війні обороняючийся має сильну перевагу, це в наступі колоною 100 танків гроби на гусинецях, на підготовлених позиціях же це сила, відібрати захоплене укріплене буде дуже складно, а у них ще й перевага в небі.
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11.03.2022 15:08 Ответить
Предлагаешь из обороны ни выбираться ? Нет ,успех в войне это контратакующие действия ,они не дают врагу продвигаться ,вносят сумятицу и панику ,ломают планы врага .
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11.03.2022 15:13 Ответить
То ти й на нарєчіі писати не вмієш?!!! Кацап, ти б не палився так тупо.
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11.03.2022 15:15 Ответить
перелом:
по вечірній інформації орки по Житомирському шосе вв Макарові, Копилові, Бузовій та Гореничах !!!

Гореничі крайнє село перед міською забудовою Києва
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11.03.2022 15:48 Ответить
От Горенич до Киева километров 10.
В Копылове и Мотыжине, Севериновка и Березовке,бронированная Группа бурятов Стоит уже где-то более 10 дней.
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11.03.2022 18:21 Ответить
Не вживай рашистську говірку, не о-борона-ющійся - сторона оборони-захисту!
Що, шкода грошей-часу на знання?
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11.03.2022 19:12 Ответить
Так тебя ждут . Становись вперёд.
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11.03.2022 15:33 Ответить
Гусари! Малчать!!!
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11.03.2022 15:03 Ответить
.....***** !
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11.03.2022 15:30 Ответить
Не *****, а радянська жінка!
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11.03.2022 19:17 Ответить
Я так думаю. Вище керівництво параші вирішило приховати мільярдні розкрадання в армії. І списати вторгнувшийсь на Землі України. Тільки не врахували Волю Українсткого Народу, та реакцію заходу.
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11.03.2022 15:04 Ответить
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ...
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11.03.2022 15:05 Ответить
войну нужно переносить на территорию врага, если есть такая возможность
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11.03.2022 15:05 Ответить
Демилитаризованная зона на дальность стрельбы урагана явно не будет лишней. Естественно вглубь хрюссии.
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11.03.2022 15:08 Ответить
Ще один великий наполеон. Він жде санкцій від Європи додаткових....Війна, перелом потрібний на фронтах,Маріуполь стогне Херсон мітингує під дулами автоматів, а вава жде санкцій,щоб з другим вовою поговорить
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11.03.2022 15:06 Ответить
розумні і об'єктивні коментарі постійно "спамлять". "Мудрий нарід"...
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11.03.2022 15:38 Ответить
Коли Київ деблокують - тоді повірю. А поки на західних околицях чутно артилерію і видно як в чистому сьогоднішньому небі збивать ракети...
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11.03.2022 15:06 Ответить
Це добре, що збивають. Побільше би.
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11.03.2022 15:08 Ответить
За це велика подяка тому, хто за свої гроші поставив ППО в Києві.
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11.03.2022 15:47 Ответить
Того ППО уже нема.
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12.03.2022 06:53 Ответить
санкции может через год подействуют, а сейчас ПВО нужно
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11.03.2022 15:08 Ответить
Серйозно?!!! А от три тижні тому, ПВО, нікому і нах непотрібно було, та й останні два з половиною роки також.
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11.03.2022 15:12 Ответить
Коростильов пропонував за 2 роки зробити ПВО середньої дальності на базі Вільхи

просив всього 40 млн. $. !!!!

за 80 млн. чи 100 мабуть міг би зробити і за рік

але всі хотіли гладко їздити та багато *******
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11.03.2022 15:44 Ответить
Ну ППО - це ж не хіханьки-хаханьки 95-того кварталу і зовсім не Велике крадівництво.
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11.03.2022 15:49 Ответить
наверное в Киеве всё ок..

а что по поводу Изюма? Там люди в подвалах уже по 8 дней без еды и воды!

что по поводу сёл вокруг Изюма, которые уничтожаются мокшанскими градами?

в Изюмском районе каждый день кацапы захватывают всё новые территории!!!

я родом оттуда и мониторю ситуацию каждый час!
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11.03.2022 15:09 Ответить
где перелом?
в Киеве?
ну может ещё в Харькове
где ещё?
люди в городах и сёлах Харьковской области умирают, потому что враг каждый день захватывает новые территории!!
Почитай что сейчас в Изюме!!!!!!!!!!!
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11.03.2022 15:12 Ответить
А ти зараз в якому селі Харківської області
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11.03.2022 15:18 Ответить
липчановка

изюмский район

у меня там родственники

***** ты тупое
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15.03.2022 21:44 Ответить
У лаптей хорошо получается воевать там, где никого нет.
Все направлення этой саранчи перекрыть сложно.
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11.03.2022 15:21 Ответить
Так какого хера тогда ты инициируешь переговоры с окупантами. Каждые переговоры или даже упоминание о них работают только на ***** поднимая цену на росийские акции и рубль даже если переговоры никчему не привели.
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11.03.2022 15:11 Ответить
просто нам з вами говорять одне, а знають і розуміють, напевне, щось інше...
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11.03.2022 15:22 Ответить
Конечно же они все знают и понимают, именно поетому они нас не слушали 8 лет, а заявляли что ***** не нападет и вместо армии строили дороги и *зеленые тарифы* вплоть до ракетной бомбежки всех украинских городов
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11.03.2022 15:35 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать.

© Голда Меир
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11.03.2022 20:16 Ответить
молодец. всё верно.
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11.03.2022 15:13 Ответить
smokchi, kacapsky bot.
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11.03.2022 16:01 Ответить
Наверно этот переломный момент наступил когда влупили ракетами по Днепру сегодня с утра по раньше.
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11.03.2022 15:14 Ответить
Поки не почую про «стратегічний перелом» від військового командування, не вірю.
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11.03.2022 15:16 Ответить
Поки що маємо 16-денну переможну браваду від ЗЕ. А де-факто: Херсонську область загарбник зайняв і хазяйнує там, південь Запорізької - під окупацією, Маріуполь в оточенні. На Сході обстріли не припиняються, Суми в облозі, Чернігів обстрілюють нон-стоп, передмістя Києва - знищено. Проти українців триває геноцид.
Бойовий дух треба піднімати, але і реальність теж треба враховувати і говорити про неї своїм людям.
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11.03.2022 15:16 Ответить
Реально надо погуглить слово "стратегический".
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11.03.2022 15:21 Ответить
Не останавливайся кричи проси вооружения, что бы не расслаблялись. А то услышат что достигли перелома, и обеспокоятся.
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11.03.2022 15:16 Ответить
Що саме дозволяє говорити про перелом, особливо про стратегічний?
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11.03.2022 15:20 Ответить
кацапи встали і не хочуть їти вперед лапті хочуть додому їм пообіцяли ротацію.
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11.03.2022 15:23 Ответить
Остановка наступления.
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11.03.2022 15:23 Ответить
В процесі
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11.03.2022 15:49 Ответить
перегрупування:
хло вигрєбає весь совецький броненосний хлам, який ще якось шевелиться та наймає шайтанів з Сірії

заради руйнації Украї він зруйнує рашку
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11.03.2022 16:04 Ответить
Фантазія ЗЕ дозволяє...
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11.03.2022 15:25 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:30 Ответить
Погоджуюсь з президентом, але дивно відео: в Київі сніг і мороз, а на відео немає ні снігу, ні морозу.
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11.03.2022 15:33 Ответить
так пар идет и снежинки пролетают
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11.03.2022 15:39 Ответить
Як щодо Маріуполя? Йтго вже другим колом від Запоріжжя відрізають нахрін!
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11.03.2022 15:34 Ответить
ну как так повезло. это 1 на триллион .как я не могу понять. но повезло. зеля ты супер.
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11.03.2022 15:35 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 15:41 Ответить
Не ґероям - Героям-Herojam Slava!
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11.03.2022 21:52 Ответить
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11.03.2022 15:49 Ответить
Давным давно существует действенный способ - все убитые. раненые и пленные враги должны висеть вдоль дорог на столбах. Их так легче сосчитать. да и вновь идущим оркам в попе будет свербить.
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11.03.2022 16:18 Ответить
Зараз тут диванним стратегам будуть докладно розповідати де будуть наступи. Ви й справді настільки тупі?
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11.03.2022 16:20 Ответить
Диванні стратеги ЗЄ Люся та Антоніна вже розповіли, що вони 2/3 армії РФ вже винищили.

Але чомусь найбільші міста України знаходяться в облогах вже 2 тижні, а кацапські війська продовжують просуватися.

Чомусь до Херсону кацапи дійшли, як туристи.
Чомусь до ВСУ та тероборони не можна записатися бо тупо бракує зброї.
Чомусь, за вийнятком західних ПТРК, в ВСУ тільки стрелкотня та арта 50-річної давнини.
Чомусь ППО нормально працює тільки там, де папірєднікі за свої кошти її будували.

Дуже багато чомусь. Але ви продовжуйте слухати ЗЄ. Він не збреше. Ніколи ж наче не брехав...
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11.03.2022 18:06 Ответить
Duda: Wolny świat ma dzisiaj twarz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
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11.03.2022 17:45 Ответить
Wolny swiat ma twarz pojebanego thurza!!!
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11.03.2022 18:55 Ответить
Цензор, найдите видео Максима Цибульского - там он ну очень эмоционально рассказывает, что сейчас творят украинские пограничники с той помощью которую нам поставляет Европа. Переход - Яготин. Просто жопа - все фуры с помощью просто выворачивают на землю и ничего не пропускают - губернатор поставлен щеленским из донецких. Быстрее покажите всей Украине.
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11.03.2022 17:55 Ответить
Цьогоріч же, на світанку,
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.
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11.03.2022 21:58 Ответить
 
 