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Зеленский: Мы достигли стратегического перелома. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На 16-й день сопротивления агрессии РФ Украине удалось достичь стратегического перелома.
Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск...
Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно", - сказал Зеленский.
Он отметил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров". И подчеркнул, что Россия должна ежедневно платить за эту страшную войну.
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+24 Валентина Саюн
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+16 Sinopticos
показать весь комментарий11.03.2022 15:08
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Пожалуйста, подождите...
по вечірній інформації орки по Житомирському шосе вв Макарові, Копилові, Бузовій та Гореничах !!!
Гореничі крайнє село перед міською забудовою Києва
В Копылове и Мотыжине, Севериновка и Березовке,бронированная Группа бурятов Стоит уже где-то более 10 дней.
Що, шкода грошей-часу на знання?
просив всього 40 млн. $. !!!!
за 80 млн. чи 100 мабуть міг би зробити і за рік
але всі хотіли гладко їздити та багато *******
а что по поводу Изюма? Там люди в подвалах уже по 8 дней без еды и воды!
что по поводу сёл вокруг Изюма, которые уничтожаются мокшанскими градами?
в Изюмском районе каждый день кацапы захватывают всё новые территории!!!
я родом оттуда и мониторю ситуацию каждый час!
в Киеве?
ну может ещё в Харькове
где ещё?
люди в городах и сёлах Харьковской области умирают, потому что враг каждый день захватывает новые территории!!
Почитай что сейчас в Изюме!!!!!!!!!!!
изюмский район
у меня там родственники
***** ты тупое
Все направлення этой саранчи перекрыть сложно.
© Голда Меир
Бойовий дух треба піднімати, але і реальність теж треба враховувати і говорити про неї своїм людям.
хло вигрєбає весь совецький броненосний хлам, який ще якось шевелиться та наймає шайтанів з Сірії
заради руйнації Украї він зруйнує рашку
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Але чомусь найбільші міста України знаходяться в облогах вже 2 тижні, а кацапські війська продовжують просуватися.
Чомусь до Херсону кацапи дійшли, як туристи.
Чомусь до ВСУ та тероборони не можна записатися бо тупо бракує зброї.
Чомусь, за вийнятком західних ПТРК, в ВСУ тільки стрелкотня та арта 50-річної давнини.
Чомусь ППО нормально працює тільки там, де папірєднікі за свої кошти її будували.
Дуже багато чомусь. Але ви продовжуйте слухати ЗЄ. Він не збреше. Ніколи ж наче не брехав...
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.