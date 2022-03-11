Зеленський: Ми досягли стратегічного перелому. ВIДЕО

На 16-й день спротиву агресії РФ Україні вдалося досягти стратегічного перелому.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ... Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії не достатньо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що очікує "вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів". Та підкреслив, що Росія повинна щоденно платити за цю страшну війну.