Зеленский сегодня выступит с речью перед польским Сеймом и Сенатом
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Президент Украины Владимир Зеленский обратится в пятницу в онлайн-режиме к представителям польского Сейма и Сената.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава Бюро международной политики президента РП Якуб Кумох сообщил, что во время торжественного заседания польского парламента по случаю 23-летия присоединения Польши к НАТО планируется онлайн-соединение с Киевом и Зеленский выступит перед польскими законодателями.
"Мы хотим, чтобы он обратился к депутатам и сенаторам", – заявил Кумох.
По его словам, во время заседания в парламент также обратится президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнет фундаментальную роль НАТО в безопасности страны и региона.
"Он также скажет, что необходима всяческая поддержка украинцев, которые борются за свободу и независимость", - подчеркнул глава Бюро международной политики президента РП.
Торжественное заседание парламента РП начнется в 17 часов (по киевскому времени). Во время него, кроме выступлений Зеленского и Дуды, планируется также речь генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Пожалуйста, подождите...
И это пишут почти на все западные СМИ.
Мы видим, что из себя представляет Зеленский, видим подчас его "хлестаковщину", отдаем отчет его просчетам, мягко говоря. Очень мягко. Мы разберемся. Без тебя, форумный @удак, пишущий в анонимном тумане в такой тяжелый час для нашей страны. Когда придет время. После победы.
Надеюсь, ты понял, пустомеля.