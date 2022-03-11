Зеленський сьогодні виступить з промовою перед польським Сеймом та Сенатом
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Президент України Володимир Зеленський звернеться у п’ятницю в онлайн-режимі до представників польського Сейму та Сенату.
Про це інформує канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Голова Бюро міжнародної політики президента РП Якуб Кумох повідомив, що під час урочистого засідання польського парламенту з нагоди 23-річчя приєднання Польщі до НАТО планується онлайн-з’єднання з Києвом і Зеленський виступить перед польськими законодавцями.
"Ми хочемо, щоб він звернувся до депутатів та сенаторів", - заявив Кумох.
За його словами, під час засідання до парламенту також звернеться президент Польщі Анджей Дуда. Він підкреслить фундаментальну роль НАТО для безпеки країни і регіону.
"Він також скаже, що необхідною є усіляка підтримка українців, які борються за свободу і незалежність", - наголосив голова Бюро міжнародної політики президента РП.
Урочисте засідання парламенту РП розпочнеться о 17-й годині (за київським часом). Під час нього, крім виступів Зеленського і Дуди, планується також промова генсека НАТО Єнса Столтенберга.
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И это пишут почти на все западные СМИ.
Мы видим, что из себя представляет Зеленский, видим подчас его "хлестаковщину", отдаем отчет его просчетам, мягко говоря. Очень мягко. Мы разберемся. Без тебя, форумный @удак, пишущий в анонимном тумане в такой тяжелый час для нашей страны. Когда придет время. После победы.
Надеюсь, ты понял, пустомеля.