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Сейм Польщі затвердив закон про допомогу українським біженцям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сейм Польщі затвердив закон про допомогу українським біженцям

Польський Сейм прийняв закон про допомогу українським біженцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє NEXTA.

"Польський Сейм затвердив закон про допомогу українським біженцям Біженці матимуть право користуватися державними послугами та охороною здоров’я, а також зможуть віддавати своїх дітей до польських шкіл. Також їх перебування в Польщі може тривати 18 місяців з можливістю продовження", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку інтеграції України до ЄС

Автор: Роман Свиридович
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НЕ ВСЕГДА так будет!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tIVUHKF742E
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10.03.2022 03:15 Відповісти
Спасибо, Польша - это огромная помощь Украине в то время, когда эта помощь больше всего нужна.
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10.03.2022 06:33 Відповісти
Низький уклін Добрим Людям !
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10.03.2022 06:53 Відповісти
 
 