Сейм Польщі затвердив закон про допомогу українським біженцям
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Польський Сейм прийняв закон про допомогу українським біженцям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє NEXTA.
"Польський Сейм затвердив закон про допомогу українським біженцям Біженці матимуть право користуватися державними послугами та охороною здоров’я, а також зможуть віддавати своїх дітей до польських шкіл. Також їх перебування в Польщі може тривати 18 місяців з можливістю продовження", - відзначається у повідомленні.
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