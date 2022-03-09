Сенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку інтеграції України до ЄС

Сенат Республіки Польща одностайно ухвалив резолюцію "Про європейські прагнення України", в якій запросив усі держави-члени Європейського Союзу підтримати євроінтеграцію України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Верховна Рада.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк подякувала Сенату Республіки Польща за одностайно ухвалену резолюцію.

"Українське суспільство поза всяким сумнівом довело, що готове бути частиною об'єднаної Європи і готове кров’ю платити за відданість європейським цінностям. Українські воїни, захищаючи кордони своєї країни, захищають всю Європу", - йдеться у документі.

Віцеспікерка повідомила, що Сенат Республіки Польща також висловив глибоке заперечення проти звірських методів, які використовуються у війні, яку Російська Федерація веде проти української держави та народу.

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"Варварські методи її проведення – вбивство мирних жителів, у тому числі дітей, руйнування шкіл, лікарень, храмів і культурних цінностей – ганьбить російську державу та її збройні сили", – наголошують сенатори.

"Щиро дякуємо за віддану підтримку України та наших євроінтеграційних прагнень панові Маршалку Сенату Томашу Гродзькому та всім сенаторам Республіки Польща!" - наголосила Олена Кондратюк.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в Євросоюз. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Україна має стати повноправним членом Євросоюзу, а довіра до президента Росії Володимира Путіна повністю втрачена.