Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський

Україна має приєднатися до Європейського союзу за новою спеціальною процедурою.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами, але наша мета - бути разом з усіма європейцями. І головне, бути на рівні. Я впевнений, що ми все це заслужили", - заявив він.

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