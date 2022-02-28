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Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський

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Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський

Україна має приєднатися до Європейського союзу за новою спеціальною процедурою.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами, але наша мета - бути разом з усіма європейцями. І головне, бути на рівні. Я впевнений, що ми все це заслужили", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
еэс это экономический союз. они не воюют а помогают друг другу. соответственно и украина сможет получить доступ к финансированию. там же тоже есть законы, ограничения и пр. и просто так вынуть деньги и дать кому то не так просто. польша в свое время при вступлении в еес получила только на дороги 100 млрд.
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28.02.2022 11:08
+13
ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
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28.02.2022 11:06
+12
Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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28.02.2022 11:08
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І повну пазуху цицьок.

Щоб здобутків вже точно було більше, ніж в Порошенка.
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28.02.2022 11:01 Відповісти
порешенко уже давно бы капитулировал и сделал тебе зеленый коридор
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28.02.2022 11:03 Відповісти
ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
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28.02.2022 11:06 Відповісти
При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса.

При ЗЕ в первый же день войны кацапы уже стояли под Харьковом, Киевом, Херсоном.

Вот такая арифметика, зебил конченый....
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Герхард --ТЫ ДОЛБОЙОБ !!! Иди в сраку саботажник. Прилезло мутить
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28.02.2022 11:11 Відповісти
При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса.

При ЗЕ в первый же день войны кацапы уже стояли под Харьковом, Киевом, Херсоном.

Вот такая арифметика, зебил конченый....
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28.02.2022 11:11 Відповісти
До того ж йому вдалося асвабадіть 2/3 дамбацу без армії, якої не було і яку він потім саздал з нуля, коли переможно підписав бєзальтирнативні мінські договорняки. Ну то таке
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28.02.2022 11:16 Відповісти
эти договорённости удерживали от полномасштабной войны 8 лет, пока кто-то не расслабился и не начал строить дороги вместо армии. А ты сейчас самоотверженностью и сплоченностью украинского народа прикрываешь зеленый зад.
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28.02.2022 11:24 Відповісти
Пам'ять у маскваротих як у акваріумних рибок

http://knt.sm.gov.ua/index.php/ru/potochna-diyalnist/byudget/8-novini/10598-volodimir-grojsman-zavdannya-yake-stavit-uryad-za-p-yat-rokiv-z-ednati-yakisnimi-dorogami-usi-oblasni-tsentri

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: ЗАВДАННЯ, ЯКЕ СТАВИТЬ УРЯД, - ЗА П'ЯТЬ РОКІВ З'ЄДНАТИ ЯКІСНИМИ ДОРОГАМИ УСІ ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ

Уряд цього року фінансує ремонт більш ніж 3500 км українських автошляхів. Прем'єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН неодноразово заявляв, що якісний ремонт українських доріг є одним із пріоритетів Уряду. Починаючи від 2016 року, фінансування дорожньої галузі щорічно зростає

Так що дороги побудував не клован, а вірний ідеям потужного реформізму Гройсман. Ось падлюка, яка змарнувала такі гарні мінські договорняки, якими до цих пір кацапи тикають в Україну і якими виправдовують своє вторгнення
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28.02.2022 12:02 Відповісти
ты наркоман?
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28.02.2022 13:02 Відповісти
Да, ******* отвоевали. Отбили Славянск, Мариуполь и переферию, сдали Луганск и Донецк. Потому что тупо, чтобы Петя мог сказать про 2/3 территории, вывели оттуда войска. С ключевых городов и целей противника. Слава Пете Главнокомандующему!
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Вот делает он сейчас что-то, хай делает и не *********. Гетьман великий.
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28.02.2022 11:20 Відповісти
при поросвине не было 200 тыс армии *********, так что не кизди дурачек
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28.02.2022 11:11 Відповісти
ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
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28.02.2022 11:12 Відповісти
Тебя **** надо повесить вся страна защищается
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28.02.2022 11:16 Відповісти
свыня с сыновьями донбасс отвоевывала с оружием в руках
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28.02.2022 11:13 Відповісти
Два ********-провокатора,идите-на ***.
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28.02.2022 11:15 Відповісти
правильно робить, треба зараз вимагати щоб потім не забули і всякі ****** не заважали. А закони і спільний ринок без митниць швидко справляться з корупцією.
І так дуже символічно, актор знищив совок, актор знищить недосовок
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Нагадую вам і всім взагалі ,зараз війна ворог загальний раша ,розшарування і розподіл суспільства всередині країни як було до війни не допустимо
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28.02.2022 11:13 Відповісти
Я порохобот, але ви вже замахали! Не на часі зараз сратись! Будемо сратись вже після нашої спільної перемоги!
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28.02.2022 11:27 Відповісти
Я теж звертався з подібним. Але марно.
Огидно дивитись як українці х##сосять один одного навіть в такий час.
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28.02.2022 11:59 Відповісти
І шо воно дасть?ес все одно не буде за нас воювати
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28.02.2022 11:03 Відповісти
еэс это экономический союз. они не воюют а помогают друг другу. соответственно и украина сможет получить доступ к финансированию. там же тоже есть законы, ограничения и пр. и просто так вынуть деньги и дать кому то не так просто. польша в свое время при вступлении в еес получила только на дороги 100 млрд.
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Ещё как даст! Это будет чёткий знак кремлёвской крысе, что потуги путинской ********* напрасны.
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28.02.2022 11:08 Відповісти
путлєра більше ковбасить від нашого вступу в НАТО.
Що є більш доречним під час військової аргесії.
Але зеленський в останні дні чомусь педалює саме тему вступу в ЄС.
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28.02.2022 11:16 Відповісти
Зеленский всё делает правильно: сейчас это важнее, да и реальнее.
А что касается членства в НАТО, то и без него Украина дала по зубам путинской *********.
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28.02.2022 11:33 Відповісти
Що заважає такому видатному діячу і економіку країни самому підняти?
Не його дружбани Бєня з більш мілкими трухіними?
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28.02.2022 11:56 Відповісти
І я не виключаю, що отримавши членство в ЄС, зеленський, єрмак, подоляк заявлять, що це величезна перемога, а НАТО зачекає.
путлєру сподобається.
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28.02.2022 11:29 Відповісти
Корупцию побидил?
Не? Прокурора САП год прошел,невыбрали.
Палец об палец неударил,а чего то там требует.
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28.02.2022 11:03 Відповісти
свыня с каноненками, грановскими и остальной мразью корупцию довели до небес
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28.02.2022 11:14 Відповісти
Млжна подумать в країнах ЄС того немає.
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28.02.2022 11:22 Відповісти
Молодець Зеленський. Тепер треба ВИМАГАТИ! Бо які ще "перевірки" і "екзамени" повинна проходити Україна?
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Борьба с коррупцией.
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Что бы вступить в ЕС,нужно проводить реформы.Которые нихто не делает.
Не ну можно конечно очередной видосик снять,ну то такое.
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28.02.2022 11:05 Відповісти
реформы люди проведут у которых десятки тысяч стволов на руках. вся эта корумпированная п*издота тикать с украины будет дольше чем видит
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28.02.2022 11:12 Відповісти
Не, Вовино стремление заехать на этой волне в Евросоюз понятно. Но вряд ли осуществимо. Зачем мы там нужны с таким головняком, как Россия, на шее, разваленной экономикой и ворами у власти?
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Нужны, им нужны новые рынки и работящие люди, Украина идеальный кандидат, поэтому все возможно
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28.02.2022 11:11 Відповісти
Мы и так рынок. И граждане наши там работают.
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28.02.2022 11:12 Відповісти
Но это только 5 процентов того что Европа может получить, поэтому вполне возможно, требовать нужно
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28.02.2022 11:14 Відповісти
Знаєш чуваче. Питання не стоїть навіщо ми їм потрібні. А питання стоїть що вони нам потрібні. У вас трохи поразкова логіка.
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28.02.2022 11:23 Відповісти
У меня с логикой порядок, а у тебя вообще никакой нету. Если собрался к кому-то напрашиваться, то объясни этим людям, чем это для них выгодно, а не рассказывай им, как тебе самому от этого хорошо будет.
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28.02.2022 11:28 Відповісти
да хотя бы быть бампером между ними и непредсказуемой россией. мы и так им являемся. но с их финансами этот бампер может стать из пластикового китайского в немецкий от бронированного мерседеса. об который даже уралы мяться будут
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28.02.2022 12:38 Відповісти
Для этого не обязательно брать нас к себе. Бабло? Оружие? Так вот же, дают.
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28.02.2022 12:41 Відповісти
фонды оказания помощи внешней стороне и вутренние фонды развития несопоставимы. посмотри какие суммы вливаются в ту же грецию. сотни миллиардов евро. и это самая бесполезная страна для еэс
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28.02.2022 14:16 Відповісти
Наприклад - гейропі цікава мирна країна у її кордоні - чи озброєна країні з ядерною зброєю - вибирай гейросаюс.
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28.02.2022 11:24 Відповісти
та в НАТО...
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28.02.2022 11:07 Відповісти
Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Як порохобот кажу-:"Зараз спільний ворог,весна покаже,потім розберемось між собою"
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28.02.2022 11:09 Відповісти
Редакторы российского пропагандистского издания РИА Новости забыли удалить запланированную публикацию о «победе» над Украиной 26 февраля 2022 года, то есть через двое суток после начала полномасштабной войны и ввода своих войск

Как сообщает Центр журналистских расследований , публикацию удалили, но есть веб-архив , в котором все хранится.

По данным кэша, редакторы сайта запланировали выход статьи на 08:00 26 февраля 2022 г., и в это время она автоматически опубликовалась. Однако было удалено в 08:01. То есть просто, она вышла на сайте, однако редактор сразу убрал ее в черновик

РАЗМЄЧТАЛІСЬ СУКИ - ТОМУ Й КАДИРІВЦІВ КИНУЛИ 27-го ВЖЕ ЗАЧИЩАТИ КИЇВ ВІД НАЦИКІВ ПО СПИСКУ КРЕМЛЯ -А вони ж не воїни -вони борцуни з пакуванням мітингарів
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28.02.2022 11:10 Відповісти
Та мы одним ударом 70кадыровцев сожгли(Слава Турции!) -кадырка вчера сообщение написал,что с Украиной он больше не воюет
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28.02.2022 11:18 Відповісти
І повну пазуху цицьок.

Щоб здобутків вже точно було більше, ніж в Порошенка.
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28.02.2022 11:10 Відповісти
Але це запропонувала Словакія - треба добивати...
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28.02.2022 11:12 Відповісти
Це прямо зараз настільки ж нереально, як мільярд дерев чи інша уйня, яку генерує мозок наркомана.
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28.02.2022 11:14 Відповісти
І нациста. Егеж?
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28.02.2022 11:22 Відповісти
Ні.

Просто дебіла та наркомана ЗЄ, який 3 роки забивав #уй на Українску армію та грабував країну.
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28.02.2022 11:28 Відповісти
а раптом то все було в минулому -закінчиться війна він розжене своїх слуг й перевибере ВР
мєчтать жє нє врєдно -дно-дно-дно?
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28.02.2022 11:40 Відповісти
Ну який же він нацист? Він корисний для кацапів ідіот.
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28.02.2022 11:31 Відповісти
Не тільки. Взагалі першою запропонувала Польща. Пізніше Литва. Потім Словакія.
Всі то запропонували з однієї і тієї ж причини.
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28.02.2022 12:02 Відповісти
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що після початку військового вторгнення Росії необхідно запропонувати Україні «особливий шлях інтеграції до Євросоюзу». НОВОЕ ВРЕМЯ
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28.02.2022 11:27 Відповісти
Всем впору к нам присоединяться -причем всеми ассоциациями...Українці!Ми найкращі )
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28.02.2022 11:14 Відповісти
Умничка. Наглый, но умничка.
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28.02.2022 11:14 Відповісти
Зеля предает Украину, Запад, и США в Минске. А в СМИ делает завесу. как будто он думает о стране.
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28.02.2022 11:15 Відповісти
Этого я и боюсь...какие переговоры,если мы так мочим вторую армию в Мире...
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28.02.2022 11:20 Відповісти
ЗЄ навіть з війни та крові робить собі піар.

Причому піар направлений на нереальних дебілів, які не дружать с реальністю.
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28.02.2022 11:16 Відповісти
Это нужно было сделать сразу же после голосования у кацапов по Донбассу
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28.02.2022 11:18 Відповісти
Питання стохть так - або ми з вами разом, або окремо. Якщо окремо - ми удуємо нашу ядерну державу і будемо якось з вами зрадниками існувати.
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28.02.2022 11:25 Відповісти
Так тому и быть!Я верю ,что Украина с ближайшем будущем станет членом Европейской семью..
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28.02.2022 11:27 Відповісти
 
 