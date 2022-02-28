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Брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни чинять запеклий опір російським окупантам.
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!
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