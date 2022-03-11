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Украина может присоединиться к энергосистеме ЕС в ближайшее время, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина может присоединиться к энергосистеме ЕС в ближайшее время, - ДТЭК

Украинская энергосистема готова к синхронизации с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E и финальное решение может быть принято в ближайшее время.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Встречи проходят на техническом уровне, надеюсь, решение будет принято на уровне рабочей группы, и в ближайшее время наша энергосистема будет синхронизирована с европейской системой", – сказал Тимченко в интервью Reuters.

Тимченко добавил, что после синхронизации с ENTSO-E Украина сможет обеспечить 15% своего суточного потребления электроэнергии благодаря импорту из Словакии, Венгрии и Румынии.

Глава ДТЭК подчеркнул, что компания обеспечивает все свои генерирующие мощности углем, в том числе за счет импорта из Польши.

Особая ситуация с Запорожской ТЭС, в подъезде пути к которой заблокировали российские оккупанты. Запорожская ТЭС находится всего в нескольких километрах от оккупированной Россией территории, но компания решила не останавливать работу станции. "Это всегда тяжелое решение, и мы придерживаемся подхода, ориентированного на безопасность", - подчеркнул Тимченко. Он добавил, что сейчас запасов угля на станции хватает на 10-12 дней работы.

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Опять брехня.
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11.03.2022 16:28 Ответить
А НАКУЯ ЭТА РЫЖАЯ ПРОКЛАДКА - ДТЕК МЕЖДУ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ УКРАИНЫ И ЕС ,ЭТО ГОВНО ОПЯТЬ "РОТЕРДАМЫ+" БУДЕТ ЧУДИТЬ.
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11.03.2022 16:51 Ответить
30 років робили те, що виявляється можна було зробити за 2 тижні...
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11.03.2022 17:01 Ответить
 
 