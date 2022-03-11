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В Николаевской области с помощью телемедицины родился мальчик. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области с помощью телемедицины родился мальчик. ФОТО

На Николаевщине оккупанты не пустили роженицу в больницу, медики контролировали роды онлайн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Максим Безносенко.

"Вчера начались срочные роды у жительницы нашего села Кандыбино. Оккупанты, угрожая расстрелом, не позволили роженице добраться в ближайшую больницу. Решение нужно было принимать мгновенно. Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой 1 роддома Николаева, в Кандыбине – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы искренне поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!!!" – написал Безносенко.

В Николаевской области с помощью телемедицины родился мальчик 01

В Николаевской области с помощью телемедицины родился мальчик 02

В Николаевской области с помощью телемедицины родился мальчик 03

Об этом также радостно сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, "Сегодня ночью в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды. Родился мальчик".
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Бережи вас всіх Господь !
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11.03.2022 16:40 Ответить
Капець! Во техніка пішла. А раніше нас мамки народжували за допомогою іншого органу...
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11.03.2022 16:41 Ответить
оцей точно в рубашці народився
довгих років та здоров"я і матері і малюку
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11.03.2022 16:41 Ответить
о, ще один боєць є в Україні.
тепер іноземних добровольців та тероборону Миколаївщини можна розпускати.
.
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11.03.2022 16:43 Ответить
Дай Боже здоров"я та щасливої долі! Життя продовжується.
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11.03.2022 16:43 Ответить
А зе-скоти проклинали Уляну Супрун за те, що вона запроваджувала ******* технології у наші віддалені куточки країни.
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11.03.2022 16:48 Ответить
 
 