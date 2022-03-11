В Николаевской области с помощью телемедицины родился мальчик. ФОТО

На Николаевщине оккупанты не пустили роженицу в больницу, медики контролировали роды онлайн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Максим Безносенко.

"Вчера начались срочные роды у жительницы нашего села Кандыбино. Оккупанты, угрожая расстрелом, не позволили роженице добраться в ближайшую больницу. Решение нужно было принимать мгновенно. Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой 1 роддома Николаева, в Кандыбине – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы искренне поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!!!" – написал Безносенко.

Об этом также радостно сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, "Сегодня ночью в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды. Родился мальчик".