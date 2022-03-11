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"Украинские совы найдут каждого из вас", - ГУР МО опубликовало список российских морпехов, совершающих преступления против украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ГУР МО Украины опубликовало список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) г. Астрахань, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской разведки.

"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - подчеркнули в ГУР МО.

В списке 404 российские оккупанта, среди них:

  • наводчики;
  • пулеметчики;
  • водители-гранатометчики;
  • снайперы;
  • техники;
  • их командование.

Просмотреть список можно ЗДЕСЬ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Це правильно. Ніякого прощення
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11.03.2022 17:31
+31
Капец. Посмотрел список. Большинство- чурки. Реально-орда.
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11.03.2022 17:32
+19
Никакого прощения. Найти и обезвредить как Моссад!
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11.03.2022 17:34
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Це правильно. Ніякого прощення
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11.03.2022 17:31 Ответить
Белорусы говорят, что их не бомбили - https://korrespondent.net/world/4456330-v-pohranychnykh-belorusskykh-selakh-hovoriat-chto-ne-slyshaly-vzryvov
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11.03.2022 17:31 Ответить
А ещё говорят , что на моцкве кур доят
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11.03.2022 18:16 Ответить
КОЖЕН КАЧАПСЬКИЙ ЛАПАТНИЙ ВБИВЦЯ ЯКИЙ ПРИЙШОВ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЄ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМЕ У ПЕКЛІ...
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11.03.2022 17:31 Ответить
Если бы были их адреса и паспортные данные с омс, то можно взять кредит в руснявом банке от их имени на кого-то
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11.03.2022 17:32 Ответить
аплодисменты за отличную идею!!! Это работа для наших хакеров.
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11.03.2022 17:34 Ответить
Капец. Посмотрел список. Большинство- чурки. Реально-орда.
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11.03.2022 17:32 Ответить
Так и есть, самой русни не хватает, кидают в мясорубку покоренные народы
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11.03.2022 17:33 Ответить
Русня - это и есть чурки.
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11.03.2022 18:13 Ответить
Никакого прощения. Найти и обезвредить как Моссад!
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11.03.2022 17:34 Ответить
404 як символічно
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11.03.2022 17:36 Ответить
как говорят какая срана такая и русня.
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11.03.2022 17:41 Ответить
Ну що, мишебратья. Чекайте на стелс-пихоту.
...І так: єдиний шанс захиститися від цього чудо-війська - скористатися пляшкою або шваброю.
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11.03.2022 17:37 Ответить
гаррі поттер і хедвіг проти волдеморта, чвстина 8
спати вам теперка із відкритими очима, допоки не прилетить люта сова

ну шо сказати вам, уроди? не тра було пологового будинка бомбити
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11.03.2022 17:37 Ответить
Господи, русскіє Мосабеков, Джубалієва , РАсія!!! І скільки б на це не пішло років, хоч 30, шукати і знищувати!
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11.03.2022 17:40 Ответить
Список "исконно руцкими" аж кишит:
Абдулкеримов Магомед Багаутдинович
Курамов Гаджимурад Гаджиевич
Ханмагомедова Бигихан Несуровна
Вагабов Абдул-Вагаба Шамсудинович
Кабдукулова Сурия Алимгалиевна
Туркашев Мухамет Жумайганович
Ильясов Даниял Рафикович
Мусабаев Радмир Маратович
Султанов Айдар Аскарович
Багомедов Магомед Ибрагимович
Картабаев Ринат Махмудович
Бисенгалиев Жумабек Наурузбаевич
Ханбабаев Эльгар Эмирсултанович
Турегалиев Ерлан Капизулла-Улы
****** Марат Айтулаевич
Курмашев Самат Куспанович
Исмухамбетов Азамат Саматович
Ерекенов Азат Абаевич
Джумагулов Ильнур Урдаваевич
И так далее.
Ну а командир батальона вообще жесть - Картавкин Александр Викторович.
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11.03.2022 17:41 Ответить
тому і воюють чужими руками
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11.03.2022 17:44 Ответить
Не, они там все "идейные".
А у этих ещё бонусная мотивация - денежные знаки.
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11.03.2022 17:46 Ответить
...эх дураки, сидели б у себя дома и плов жрали, но нет все хотят славы....это вы можете москичей чмурить, чмошить ...а здесь зёмы это не прокатит...или в землю сразу пойдете или на небо..тем кому повезет попадут в плен..
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11.03.2022 18:14 Ответить
Тут всё правильно, славян в россии почти не осталось.
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11.03.2022 18:15 Ответить
Их там, наверное, не осталось со времён набега орды.
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11.03.2022 18:19 Ответить
Та вони всі, всі кацапи це виродки
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11.03.2022 17:44 Ответить
Це вони всіх двірників з мАцкви зібрали?
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11.03.2022 17:56 Ответить
404
404
404
404
404
404
404
хлопи, ви в списку 404
ВАС ВЖЕ НЕМАЄ
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11.03.2022 17:59 Ответить
Кацапи , відтепер будете ходити і своєі тіні боятися , а серед ночі жахатися від темряви 😡
Ваші фото і ваші дані будуть висіти не тільки в Україні , а і за іі межами !!
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11.03.2022 18:14 Ответить
то й що вас дивує? там Казакстан поряд, тому багато етнічних казахів.
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11.03.2022 20:29 Ответить
найти и уничтожить!
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11.03.2022 21:35 Ответить
 
 