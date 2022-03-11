"Украинские совы найдут каждого из вас", - ГУР МО опубликовало список российских морпехов, совершающих преступления против украинцев
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ГУР МО Украины опубликовало список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) г. Астрахань, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской разведки.
"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - подчеркнули в ГУР МО.
В списке 404 российские оккупанта, среди них:
- наводчики;
- пулеметчики;
- водители-гранатометчики;
- снайперы;
- техники;
- их командование.
Просмотреть список можно ЗДЕСЬ.
Топ комментарии
+42 Юрий Новак
показать весь комментарий11.03.2022 17:31
+31 Garry Grant
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+19 Galyna Tesla
показать весь комментарий11.03.2022 17:34
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...І так: єдиний шанс захиститися від цього чудо-війська - скористатися пляшкою або шваброю.
спати вам теперка із відкритими очима, допоки не прилетить люта сова
ну шо сказати вам, уроди? не тра було пологового будинка бомбити
Абдулкеримов Магомед Багаутдинович
Курамов Гаджимурад Гаджиевич
Ханмагомедова Бигихан Несуровна
Вагабов Абдул-Вагаба Шамсудинович
Кабдукулова Сурия Алимгалиевна
Туркашев Мухамет Жумайганович
Ильясов Даниял Рафикович
Мусабаев Радмир Маратович
Султанов Айдар Аскарович
Багомедов Магомед Ибрагимович
Картабаев Ринат Махмудович
Бисенгалиев Жумабек Наурузбаевич
Ханбабаев Эльгар Эмирсултанович
Турегалиев Ерлан Капизулла-Улы
****** Марат Айтулаевич
Курмашев Самат Куспанович
Исмухамбетов Азамат Саматович
Ерекенов Азат Абаевич
Джумагулов Ильнур Урдаваевич
И так далее.
Ну а командир батальона вообще жесть - Картавкин Александр Викторович.
А у этих ещё бонусная мотивация - денежные знаки.
404
404
404
404
404
404
хлопи, ви в списку 404
ВАС ВЖЕ НЕМАЄ
Ваші фото і ваші дані будуть висіти не тільки в Україні , а і за іі межами !!