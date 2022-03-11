Индийский благотворительный фонд передал Украине 20 тонн лекарств

Благотворительный фонд Kusum Charitable Trust (Индия, входящая в группу компаний "Кусум") передал Украине 20 тонн лекарственных средств в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на группу компаний Kusum.

Гумпомощь будет направлена на помощь раненым и пострадавшим в результате войны на территории Украины.

В список препаратов также вошли необходимые антибиотики и жаропонижающие средства.

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"Первая часть помощи, а это более 20 тонн жизненно необходимых лекарственных средств на общую сумму свыше 6 млн грн, была доставлена самолетом военно-воздушных сил Индии на безопасную территорию, она уже направляется в Украину", - сообщили в группе Kusum.

"Kusum признает и ценит усилия посольства Украины в Индии, МИД Индии и военно-воздушных сил Индии за поддержку в доставке этой гуманитарной помощи вовремя и с максимальной осторожностью", - отметили в группе компаний.

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В группу фармкомпаний "Кусум" входят четыре современных завода: три в Индии и один в Украине, а также два собственных научно-исследовательских центра.