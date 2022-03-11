Группа мародеров, выезжавшая из оккупированной Бучи на угнанном автомобиле, задержана, - Нацполиция

Сотрудники полиции задержали четырех мародеров, работавших в оккупированной российскими войсками Буче Киевской области, при попытке покинуть город в пятницу с гуманитарной колонной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Национальной полиции.

"11 марта во время осмотра автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц. У водителя и трех пассажиров автомобиля "Mercedes" отсутствовали документы, удостоверяющие право собственности на машину. Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи. Также было установлено, что во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в частности, магазины", - отмечается в сообщении.

После проверки личных данных граждан полиция выяснила, что все они были ранее судимы за кражи и наркопреступления.

Группа мародеров задержана и доставлена в изолятор временного содержания.

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