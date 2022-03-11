Терехов о ситуации в Харькове: Обстрелы жилых массивов почти не прекращаются

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как город живет под постоянными обстрелами и атаками оккупантов на жилые массивы. Он сообщил, что попытки прорваться в Харьков российские войска не прекращают.

Об этом Терехов рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Терехов отметил, что ситуация в городе очень напряженная. Обстрелы почти все время не прекращаются и больше всего достается именно жилым районам города. Сильно стреляют по Горизонту, Рогани, району завода ХТЗ.

Вторая зона обстрела – это Пятихатки. Оттуда удалось частично эвакуировать людей.

Также Терехов сообщил, что попытки россиян прорваться в город не прекращаются.

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"Эти попытки не прекращаются. Нас регулярно обстреливают из самолетов и оружия, с земли. И наши войска стоят насмерть, отстаивая город Харьков", - подчеркнул мэр.

"То, что касается этих 400 домов – как вы сами понимаете, там невозможно сегодня находиться. В остальной части города мы воду подаем, ремонтируем, потому что водопроводы также разбивают снарядами", - рассказал Терехов.

Он сообщил, что был пробит водопровод 1200 мм и коммунальщики его починили, несмотря на то, что летали снаряды и рядом разрывались.

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"Сегодня он функционирует. Мы подаем воду практически неограниченно. Только перекрываем там, где сегодня люди не живут и где дома разрушены", – добавил мэр.

Также он рассказал о ситуации с электроснабжением в Харькове.

"То, что касается электроснабжения, то могу сказать, что сегодня очень много снарядов прилетело в наши трансформаторные подстанции. Но несмотря на все это, мы переключаемся, ремонтируем вместе с облэнерго. И сегодня есть электроснабжение в городе Харькове", - добавил Терехов.

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По словам Терехова, город сейчас получает большую гуманитарную помощь по линии офиса президента, Кабинета министров и выразил за это благодарность.

"Кроме того, я обратился к мэрам других городов Украины и к нам отовсюду поступает гуманитарная помощь. Обратился к мэрам наших городов-побратимов, просто к Партнерам города Харькова в других уголках мира – не только Европе. И отовсюду нам тоже идет гуманитарная помощь. Когда эти грузы приходят, мы это все, так сказать, из колес сразу раздаем людям", - сообщил мэр.