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К Интернациональному легиону защитников Украины присоединились добровольцы из 52 стран.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

К Интернациональному легиону защитников Украины присоединились добровольцы из 52 стран.

К Интернациональному легиону, созданному в Украине в связи с нападением РФ, присоединились добровольцы из 52 стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома – это трудно воспринять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и, кажется, ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона , я сразу понял, что должен присоединиться к нему", - рассказал доброволец из Норвегии Дамьен.

По его словам, в легионе есть люди из многих государств и по состоянию на вчера (10 марта) были представители из 52 стран. В частности, добровольцы прибывают из соседних с Украиной государств: Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.

Отмечается, что добровольцы Интернационального легиона сначала согласовывают все юридические вопросы службы, а уже потом получают всю необходимую экипировку и оружие. После этого начинается специальная подготовка и согласование подразделений.

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Напомним, 6 марта Министерство обороны Украины вместе с IT-волонтёрами создали сайт для приема заявок на поступление в International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. По состоянию на 6 марта желание воевать изъявили до 20 тыс. иностранцев.
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Топ комментарии
+23
морские пехотинцы из Японии - это просто креатив какой-то.
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11.03.2022 21:30
+22
Бий кацапів! На суші, на морі, в повітрі - бий!
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11.03.2022 21:30
+22
Ну ось як я і казав - Іноземний легіон є не тільки у Франції, а і у нас.
Вдалого полювання на кацапів 🇺🇦
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11.03.2022 21:32
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Бий кацапів! На суші, на морі, в повітрі - бий!
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11.03.2022 21:30 Ответить
Спасибо, хлопци!
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11.03.2022 21:30 Ответить
морские пехотинцы из Японии - это просто креатив какой-то.
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11.03.2022 21:30 Ответить
джедаї...ой тьфу..самураї
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11.03.2022 21:45 Ответить
Ну ось як я і казав - Іноземний легіон є не тільки у Франції, а і у нас.
Вдалого полювання на кацапів 🇺🇦
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11.03.2022 21:32 Ответить
Дякуємо, хлопці !!!
Гарного полювання.
Бережи вас Господь.
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11.03.2022 21:35 Ответить
Весь цивілізованний світ буде є@ ошити кацапських голодранців
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11.03.2022 21:43 Ответить
То дайте літаків іноземному легіону, котрий вміє ними керувати! Цим Ви спасете не тільки Європу, а увесь світ!!!
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11.03.2022 21:44 Ответить
Дякуємо! Народ України вдячний і не забуде!
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11.03.2022 21:45 Ответить
ветерани завжди хоробріші своїх державних Мужів... (бо вони ризикують лише своїм життям, а тим доводиться боротися зі своїми страхами і політичними пересторогами)
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11.03.2022 21:45 Ответить
Як же НАТО громадян Європи зневажає ((( Думаючи що вони ладні терпіти свавілля Пуйла
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11.03.2022 21:47 Ответить
Це не лише добровольці, це наші брати. Ми повинні берегти цих мужніх людей і дати найкраще озброєння.
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11.03.2022 21:53 Ответить
Украина должна юридически гарантировать защиту прав этих людей. Иначе у многих могут быть серьезные проблемы. Как там на счет отмены запрета двойного гражданства? кроме кацапского конечно
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11.03.2022 22:48 Ответить
Чи є водолази? З особливим завданням, захопити корабель МВСРФ ??? Як Кейси Рейбек!
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06.12.2022 02:06 Ответить
Дівчата, ось така річ, подивіться на статистику населлення людей по Землі:
Китайців - 1,402 мілліардів
Індійців -1,430 мільярдів
Американців -329,5 мілліона
свинорусів -147 мільйонів
Українців -43 мільйонів
Трєба вам ще казаи що трєба робити? Чи ви і далі будете динамити хлопців?
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06.12.2022 02:09 Ответить
 
 