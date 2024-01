До Інтернаціонального легіону захисників України долучилися добровольці з 52 країн

До Інтернаціонального легіону, який створено в Україні у зв’язку нападом РФї, долучилися добровольці з 52 країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Коли ви бачите, як щодня бомби та ракети падають на українські міста, руйнуючи лікарні, школи, будинки – це важко сприйняти, це виглядає як божевілля. Ви бачите, що відбувається і, здається, нічого не можете зробити. Коли розпочалося створення інтернаціонального легіону, я відразу зрозумів, що маю приєднатися до нього", - розповів доброволець з Норвегії Дам'єн.

За його словами, в легіоні є люди з багатьох держав і станом на вчора (10 березня) були представників з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

Зазначається, що добровольці Інтернаціонального легіону спершу узгоджують усі юридичні питання служби, а вже потім отримують усе належне екіпірування та зброю. Після цього розпочинається спеціальна підготовка і злагодження підрозділів.

Також дивіться: Білоруси-добровольці створили батальйон для оборони Києва. ВIДЕО

Нагадуємо, 6 березня Міністерство оборони України разом з IT-волонтерами створили сайт для прийому заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. Станом на 6 березня бажання воювати виявили до 20 тис. іноземців.