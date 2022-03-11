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До Інтернаціонального легіону захисників України долучилися добровольці з 52 країн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Інтернаціонального легіону захисників України долучилися добровольці з 52 країн

До Інтернаціонального легіону, який створено в Україні у зв’язку нападом РФї, долучилися добровольці з 52 країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Коли ви бачите, як щодня бомби та ракети падають на українські міста, руйнуючи лікарні, школи, будинки – це важко сприйняти, це виглядає як божевілля. Ви бачите, що відбувається і, здається, нічого не можете зробити. Коли розпочалося створення інтернаціонального легіону, я відразу зрозумів, що маю приєднатися до нього", - розповів доброволець з Норвегії Дам'єн.

За його словами, в легіоні є люди з багатьох держав і станом на вчора (10 березня) були представників з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

Зазначається, що добровольці Інтернаціонального легіону спершу узгоджують усі юридичні питання служби, а вже потім отримують усе належне екіпірування та зброю. Після цього розпочинається спеціальна підготовка і злагодження підрозділів.

Також дивіться: Білоруси-добровольці створили батальйон для оборони Києва. ВIДЕО

Нагадуємо, 6 березня Міністерство оборони України разом з IT-волонтерами створили сайт для прийому заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. Станом на 6 березня бажання воювати виявили до 20 тис. іноземців.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
морские пехотинцы из Японии - это просто креатив какой-то.
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11.03.2022 21:30
+22
Бий кацапів! На суші, на морі, в повітрі - бий!
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11.03.2022 21:30
+22
Ну ось як я і казав - Іноземний легіон є не тільки у Франції, а і у нас.
Вдалого полювання на кацапів 🇺🇦
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11.03.2022 21:32
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Бий кацапів! На суші, на морі, в повітрі - бий!
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11.03.2022 21:30 Відповісти
Спасибо, хлопци!
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11.03.2022 21:30 Відповісти
морские пехотинцы из Японии - это просто креатив какой-то.
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11.03.2022 21:30 Відповісти
джедаї...ой тьфу..самураї
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11.03.2022 21:45 Відповісти
Ну ось як я і казав - Іноземний легіон є не тільки у Франції, а і у нас.
Вдалого полювання на кацапів 🇺🇦
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11.03.2022 21:32 Відповісти
Дякуємо, хлопці !!!
Гарного полювання.
Бережи вас Господь.
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11.03.2022 21:35 Відповісти
Весь цивілізованний світ буде є@ ошити кацапських голодранців
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11.03.2022 21:43 Відповісти
То дайте літаків іноземному легіону, котрий вміє ними керувати! Цим Ви спасете не тільки Європу, а увесь світ!!!
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11.03.2022 21:44 Відповісти
Дякуємо! Народ України вдячний і не забуде!
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11.03.2022 21:45 Відповісти
ветерани завжди хоробріші своїх державних Мужів... (бо вони ризикують лише своїм життям, а тим доводиться боротися зі своїми страхами і політичними пересторогами)
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11.03.2022 21:45 Відповісти
Як же НАТО громадян Європи зневажає ((( Думаючи що вони ладні терпіти свавілля Пуйла
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11.03.2022 21:47 Відповісти
Це не лише добровольці, це наші брати. Ми повинні берегти цих мужніх людей і дати найкраще озброєння.
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11.03.2022 21:53 Відповісти
Украина должна юридически гарантировать защиту прав этих людей. Иначе у многих могут быть серьезные проблемы. Как там на счет отмены запрета двойного гражданства? кроме кацапского конечно
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11.03.2022 22:48 Відповісти
Чи є водолази? З особливим завданням, захопити корабель МВСРФ ??? Як Кейси Рейбек!
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06.12.2022 02:06 Відповісти
Дівчата, ось така річ, подивіться на статистику населлення людей по Землі:
Китайців - 1,402 мілліардів
Індійців -1,430 мільярдів
Американців -329,5 мілліона
свинорусів -147 мільйонів
Українців -43 мільйонів
Трєба вам ще казаи що трєба робити? Чи ви і далі будете динамити хлопців?
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06.12.2022 02:09 Відповісти
 
 