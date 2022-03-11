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дипломатия (1431) Путин (29858) Харрис (22)

Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис

Вице-президент США Камала Гаррис говорит, что президент России Владимир Путин, похоже, не занимается "серьезной дипломатией" для прекращения войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Мы видим российский учебник лжи, дезинформации и агрессии. Мы настаиваем, что дипломатия – это путь решить эти вопросы", - сказала Гаррис.

Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов защищать членов НАТО на восточном фланге Альянса.

"Мы очень серьезно относимся к нашей роли и отношениям, которые у нас есть в рамках альянса НАТО. Мы серьезно относимся и готовы действовать в соответствии со словами, которые мы говорим, когда говорим, что нападение на одного является нападением на всех", - сказала Гаррис. .

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"Мы четко отдаем себе отчет, что работа, которая должна быть выполнена в ответ на войну Путина, включает прочную позицию в альянсе для поддержки потребностей наших партнеров", - добавила она.

Гаррис также сказала, что США выделят большее финансирование, чтобы помочь смягчить гуманитарный кризис в Европе.

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Топ комментарии
+13
А він для того напав,щоб припинити війну? Дипломатією війни не завершувалися.
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11.03.2022 21:35
+10
она всегда такая, тут местные тоже в **** от её оральных выблевов.
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11.03.2022 21:35
+7
а зачем ему ее останавливать???? пока он бомбит наши города он чувствует себя властелином мира и вершителем судеб... а после этого всего... замирясь... он опять станет чмом и старым больным фюрером (шоб оно сдохло!!)
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11.03.2022 21:32
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Лаврун і сам бреше досхочу, ще й пуйла не вистачає...
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11.03.2022 21:30 Ответить
Що вона верзе, хтось зрозумів, чи вона марить?
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11.03.2022 21:30 Ответить
она всегда такая, тут местные тоже в **** от её оральных выблевов.
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11.03.2022 21:35 Ответить
Я не феменист , але таким бабам кар'єрним не місце вирішувати серйозні справ
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11.03.2022 22:00 Ответить
Дичь таёжная на вас забила болт,американцы. И это грандиозное позорище для США,которое останется в веках.
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11.03.2022 21:31 Ответить
ідіотія
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11.03.2022 21:31 Ответить
а зачем ему ее останавливать???? пока он бомбит наши города он чувствует себя властелином мира и вершителем судеб... а после этого всего... замирясь... он опять станет чмом и старым больным фюрером (шоб оно сдохло!!)
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11.03.2022 21:32 Ответить
Чо, серьезно??? ****** эти двое ******** наглухо здесь, это чучело и её босс-овощ.
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11.03.2022 21:34 Ответить
Доктрина главенства "мирового социализма", он такая...
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11.03.2022 22:14 Ответить
А він для того напав,щоб припинити війну? Дипломатією війни не завершувалися.
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11.03.2022 21:35 Ответить
Он занимается похоронами своей страны .
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11.03.2022 21:38 Ответить
У ***** был "конгениальный" план, был. Вспомним, как кинулись на смотрины в Украину саудиты. Тучами. Я так понял ***** пообещало подарить им нашу землю в обмен на профиты на поддержу, типа я раз-два и в дамки. А теперь *****, всем пацанам наобещал (Китаю тоже и всякой другой по"ботине), весь в гавне в соплях и с Лукашенком.
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11.03.2022 21:38 Ответить
Вообще-то слово "конгениально" обозначает "банально", "заурядно", а вовсе не "супер-гениально".
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11.03.2022 22:46 Ответить
Це спрощено від контрґеніально!
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14.03.2022 17:19 Ответить
*****, тарахтєть! не пройшло і пів року і схоже поступово почало щось доходити в їх тупі довбешки. Про дипломатію можна буде згадати якщо здохне путька і то тільки в тому випадку якщо недостарну очолить хтось біль менш притомний. Бо якщо президентом стане Кадирка чи піськов чи лавров то буде та ж *****.
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11.03.2022 21:44 Ответить
***** носять звіти, шо оні успєшно наступають па усєм франтам...
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11.03.2022 21:44 Ответить
А це не Пуйла телефонну розмову перехопили - Київ взяли, Харків взяли, Одесу взяли, айпод взяли?
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11.03.2022 22:32 Ответить
невже дішло!?
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11.03.2022 21:45 Ответить
Якщо би...
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11.03.2022 22:12 Ответить
Байденовский "озабоченный" гарем-Гаррис,Псаки,Нуланд.
Когда ж до них дойдет что ********** в принципе недоговорной?
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11.03.2022 21:46 Ответить
А що йому домовлятися? Це маньяк, який хоче захопити Україну, знищити її державність і знищити Українську націю.
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11.03.2022 21:50 Ответить
Та ви шо!!!!

Він не займається дипломатією, ви чули про таку зухвалість??

Нєвідано! Нємислімо!
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11.03.2022 21:51 Ответить
Прихильність захищати - це ще не означаю захищати.
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11.03.2022 21:52 Ответить
Озабочення детектед! 😑
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11.03.2022 21:58 Ответить
Да ******* эти кудахтающие и озабоченные, сладка пара - гусь да гагара. Один в астрале, другая в климаксе, НАТО в импотенции, Европа в озабоченности, а Украину уничтожают тем временем. Войдете ведь в историю как самое бесхребетное правительство штатов за все время...
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11.03.2022 22:01 Ответить
Дипломатія пуйла кожен день нас бомбить...
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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11.03.2022 22:03 Ответить
Сенк ю, кєп!
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11.03.2022 22:06 Ответить
"Путін, схоже, не займається "серйозною дипломатією" для припинення війни в Україні".

Ха, тоже мне, бином Ньютона. Что, только сейчас осознание этого стало приходить, или просто слова на ветер, ради картинки?
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11.03.2022 22:10 Ответить
Похоже, она начала смутно о чем-то догадываться.
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11.03.2022 22:17 Ответить
Дайте літаки ліві трансвестити.
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11.03.2022 22:17 Ответить
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:21 Ответить
Я фігію... Харріс прокинулась і ... не розуміє, де вона. А тим часом Пуйло зі шкіри пнеться, щоб продовжувати війну, ще й Луку і Асада тягне за собою.
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11.03.2022 22:27 Ответить
Вони мабуть кажуть усі оці нісенітниці, щоб у роті не засмерділося. Якою в дідька дипломатією? путлер з 14-го року займається війною в Україні!
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17.03.2022 12:08 Ответить
 
 