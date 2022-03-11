Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис
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Вице-президент США Камала Гаррис говорит, что президент России Владимир Путин, похоже, не занимается "серьезной дипломатией" для прекращения войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
"Мы видим российский учебник лжи, дезинформации и агрессии. Мы настаиваем, что дипломатия – это путь решить эти вопросы", - сказала Гаррис.
Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов защищать членов НАТО на восточном фланге Альянса.
"Мы очень серьезно относимся к нашей роли и отношениям, которые у нас есть в рамках альянса НАТО. Мы серьезно относимся и готовы действовать в соответствии со словами, которые мы говорим, когда говорим, что нападение на одного является нападением на всех", - сказала Гаррис. .
"Мы четко отдаем себе отчет, что работа, которая должна быть выполнена в ответ на войну Путина, включает прочную позицию в альянсе для поддержки потребностей наших партнеров", - добавила она.
Гаррис также сказала, что США выделят большее финансирование, чтобы помочь смягчить гуманитарный кризис в Европе.
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Когда ж до них дойдет что ********** в принципе недоговорной?
Він не займається дипломатією, ви чули про таку зухвалість??
Нєвідано! Нємислімо!
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
Ха, тоже мне, бином Ньютона. Что, только сейчас осознание этого стало приходить, или просто слова на ветер, ради картинки?