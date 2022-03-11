Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис

Вице-президент США Камала Гаррис говорит, что президент России Владимир Путин, похоже, не занимается "серьезной дипломатией" для прекращения войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Мы видим российский учебник лжи, дезинформации и агрессии. Мы настаиваем, что дипломатия – это путь решить эти вопросы", - сказала Гаррис.

Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов защищать членов НАТО на восточном фланге Альянса.

"Мы очень серьезно относимся к нашей роли и отношениям, которые у нас есть в рамках альянса НАТО. Мы серьезно относимся и готовы действовать в соответствии со словами, которые мы говорим, когда говорим, что нападение на одного является нападением на всех", - сказала Гаррис. .

Также читайте: В Интернациональный легион защитников Украины присоединились добровольцы из 52 стран.

"Мы четко отдаем себе отчет, что работа, которая должна быть выполнена в ответ на войну Путина, включает прочную позицию в альянсе для поддержки потребностей наших партнеров", - добавила она.

Гаррис также сказала, что США выделят большее финансирование, чтобы помочь смягчить гуманитарный кризис в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден направил 12 тыс. военных в границы с Россией