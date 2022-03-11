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Путін, схоже, не займається дипломатією для припинення війни, - Гарріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін, схоже, не займається дипломатією для припинення війни, - Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс каже, що президент Росії Володимир Путін, схоже, не займається "серйозною дипломатією" для припинення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

"Ми бачимо російський підручник брехні, дезінформації та агресії. Ми наполягаємо, що дипломатія - це шлях вирішити ці питання", - сказала Гарріс.

Вона підкреслила прихильність Сполучених Штатів захищати членів НАТО на східному фланзі Альянсу.

"Ми дуже серйозно ставимося до нашої ролі та відносин, які у нас є в рамках альянсу НАТО. Ми серйозно ставимося і готові діяти відповідно до слів, які ми говоримо, коли говоримо, що напад на одного є нападом на всіх", - сказала Гарріс.

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"Ми чітко усвідомлюємо, що робота, яка має бути виконана у відповідь на війну Путіна, включає міцну позицію в альянсі для підтримки потреб наших партнерів", – додала вона.

Гарріс також сказала, що США виділять більше фінансування, щоб допомогти пом'якшити гуманітарну кризу в Європі.

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Топ коментарі
+13
А він для того напав,щоб припинити війну? Дипломатією війни не завершувалися.
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11.03.2022 21:35
+10
она всегда такая, тут местные тоже в **** от её оральных выблевов.
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11.03.2022 21:35
+7
а зачем ему ее останавливать???? пока он бомбит наши города он чувствует себя властелином мира и вершителем судеб... а после этого всего... замирясь... он опять станет чмом и старым больным фюрером (шоб оно сдохло!!)
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11.03.2022 21:32
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Лаврун і сам бреше досхочу, ще й пуйла не вистачає...
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11.03.2022 21:30 Відповісти
Що вона верзе, хтось зрозумів, чи вона марить?
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11.03.2022 21:30 Відповісти
она всегда такая, тут местные тоже в **** от её оральных выблевов.
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11.03.2022 21:35 Відповісти
Я не феменист , але таким бабам кар'єрним не місце вирішувати серйозні справ
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11.03.2022 22:00 Відповісти
Дичь таёжная на вас забила болт,американцы. И это грандиозное позорище для США,которое останется в веках.
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11.03.2022 21:31 Відповісти
ідіотія
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11.03.2022 21:31 Відповісти
а зачем ему ее останавливать???? пока он бомбит наши города он чувствует себя властелином мира и вершителем судеб... а после этого всего... замирясь... он опять станет чмом и старым больным фюрером (шоб оно сдохло!!)
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11.03.2022 21:32 Відповісти
Чо, серьезно??? ****** эти двое ******** наглухо здесь, это чучело и её босс-овощ.
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11.03.2022 21:34 Відповісти
Доктрина главенства "мирового социализма", он такая...
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11.03.2022 22:14 Відповісти
А він для того напав,щоб припинити війну? Дипломатією війни не завершувалися.
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11.03.2022 21:35 Відповісти
Он занимается похоронами своей страны .
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11.03.2022 21:38 Відповісти
У ***** был "конгениальный" план, был. Вспомним, как кинулись на смотрины в Украину саудиты. Тучами. Я так понял ***** пообещало подарить им нашу землю в обмен на профиты на поддержу, типа я раз-два и в дамки. А теперь *****, всем пацанам наобещал (Китаю тоже и всякой другой по"ботине), весь в гавне в соплях и с Лукашенком.
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11.03.2022 21:38 Відповісти
Вообще-то слово "конгениально" обозначает "банально", "заурядно", а вовсе не "супер-гениально".
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11.03.2022 22:46 Відповісти
Це спрощено від контрґеніально!
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14.03.2022 17:19 Відповісти
*****, тарахтєть! не пройшло і пів року і схоже поступово почало щось доходити в їх тупі довбешки. Про дипломатію можна буде згадати якщо здохне путька і то тільки в тому випадку якщо недостарну очолить хтось біль менш притомний. Бо якщо президентом стане Кадирка чи піськов чи лавров то буде та ж *****.
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11.03.2022 21:44 Відповісти
***** носять звіти, шо оні успєшно наступають па усєм франтам...
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11.03.2022 21:44 Відповісти
А це не Пуйла телефонну розмову перехопили - Київ взяли, Харків взяли, Одесу взяли, айпод взяли?
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11.03.2022 22:32 Відповісти
невже дішло!?
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11.03.2022 21:45 Відповісти
Якщо би...
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11.03.2022 22:12 Відповісти
Байденовский "озабоченный" гарем-Гаррис,Псаки,Нуланд.
Когда ж до них дойдет что ********** в принципе недоговорной?
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11.03.2022 21:46 Відповісти
А що йому домовлятися? Це маньяк, який хоче захопити Україну, знищити її державність і знищити Українську націю.
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11.03.2022 21:50 Відповісти
Та ви шо!!!!

Він не займається дипломатією, ви чули про таку зухвалість??

Нєвідано! Нємислімо!
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Прихильність захищати - це ще не означаю захищати.
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Озабочення детектед! 😑
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11.03.2022 21:58 Відповісти
Да ******* эти кудахтающие и озабоченные, сладка пара - гусь да гагара. Один в астрале, другая в климаксе, НАТО в импотенции, Европа в озабоченности, а Украину уничтожают тем временем. Войдете ведь в историю как самое бесхребетное правительство штатов за все время...
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Дипломатія пуйла кожен день нас бомбить...
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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11.03.2022 22:03 Відповісти
Сенк ю, кєп!
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11.03.2022 22:06 Відповісти
"Путін, схоже, не займається "серйозною дипломатією" для припинення війни в Україні".

Ха, тоже мне, бином Ньютона. Что, только сейчас осознание этого стало приходить, или просто слова на ветер, ради картинки?
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11.03.2022 22:10 Відповісти
Похоже, она начала смутно о чем-то догадываться.
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11.03.2022 22:17 Відповісти
Дайте літаки ліві трансвестити.
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11.03.2022 22:17 Відповісти
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:21 Відповісти
Я фігію... Харріс прокинулась і ... не розуміє, де вона. А тим часом Пуйло зі шкіри пнеться, щоб продовжувати війну, ще й Луку і Асада тягне за собою.
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11.03.2022 22:27 Відповісти
Вони мабуть кажуть усі оці нісенітниці, щоб у роті не засмерділося. Якою в дідька дипломатією? путлер з 14-го року займається війною в Україні!
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17.03.2022 12:08 Відповісти
 
 