Путін, схоже, не займається дипломатією для припинення війни, - Гарріс
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс каже, що президент Росії Володимир Путін, схоже, не займається "серйозною дипломатією" для припинення війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.
"Ми бачимо російський підручник брехні, дезінформації та агресії. Ми наполягаємо, що дипломатія - це шлях вирішити ці питання", - сказала Гарріс.
Вона підкреслила прихильність Сполучених Штатів захищати членів НАТО на східному фланзі Альянсу.
"Ми дуже серйозно ставимося до нашої ролі та відносин, які у нас є в рамках альянсу НАТО. Ми серйозно ставимося і готові діяти відповідно до слів, які ми говоримо, коли говоримо, що напад на одного є нападом на всіх", - сказала Гарріс.
"Ми чітко усвідомлюємо, що робота, яка має бути виконана у відповідь на війну Путіна, включає міцну позицію в альянсі для підтримки потреб наших партнерів", – додала вона.
Гарріс також сказала, що США виділять більше фінансування, щоб допомогти пом'якшити гуманітарну кризу в Європі.
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Когда ж до них дойдет что ********** в принципе недоговорной?
Він не займається дипломатією, ви чули про таку зухвалість??
Нєвідано! Нємислімо!
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
Ха, тоже мне, бином Ньютона. Что, только сейчас осознание этого стало приходить, или просто слова на ветер, ради картинки?