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Войска РФ продолжают беспорядочный обстрел гражданских объектов в Николаеве, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ продолжают беспорядочный обстрел гражданских объектов в Николаеве, - Ким

Российские оккупанты продолжают беспорядочный обстрел в Николаеве.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое перемещение… Стреляют в беспорядке, не целясь", - говорится в сообщении.

По его словам, произошло 2 попадания по ул. Строителей и стоянке ТЦ "Эпицентр" на Херсонском шоссе. Оба без повреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ССО уничтожили колонну техники российских оккупантов в Харьковской области, - ОВА
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Агонія у кацапів?!
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11.03.2022 22:01 Ответить
Смерть окупантам!
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11.03.2022 22:02 Ответить
Накидали суки, як небудь летіло та падало. Мої в хостелі школи були просто шоковані, як гупало. Орки били куда небудь. Якщо навіть ціленаправлено на завод ЮТЗ, то там поруч дуже багато житлових будинків. Так, звісно на заводі дуже добра структура бомбосховищ, але ж... добігти туди ще треба.
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11.03.2022 22:12 Ответить
Біснуються демони, воювати не вміють, зривають злобу на цивільних. Наволоч.
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11.03.2022 22:12 Ответить
Мерзотники, нелюди.
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12.03.2022 07:38 Ответить
Это наверно от больших успехов! Николаевцы храни Вас Бо
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11.03.2022 22:14 Ответить
Наверное очень сильно замёрзли. Под градами скорее продвигаются к аэродрому.
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11.03.2022 22:28 Ответить
воевать не умеют- то хоть как нужно нагадить
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12.03.2022 04:24 Ответить
як не зЇм- то хоч понадкусюю...
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12.03.2022 04:27 Ответить
 
 