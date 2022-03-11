Войска РФ продолжают беспорядочный обстрел гражданских объектов в Николаеве, - Ким

Российские оккупанты продолжают беспорядочный обстрел в Николаеве.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое перемещение… Стреляют в беспорядке, не целясь", - говорится в сообщении.

По его словам, произошло 2 попадания по ул. Строителей и стоянке ТЦ "Эпицентр" на Херсонском шоссе. Оба без повреждений.

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