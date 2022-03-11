42 853 36
ССО уничтожили колонну техники российских оккупантов в Харьковской области, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники разбили колонну военной техники российских оккупантов в Чугуевском районе.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта.
По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта - танки, боевые машины и топливозаправщики.
Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+44 Палиця Василь
показать весь комментарий11.03.2022 21:47
+42 Zorg
показать весь комментарий11.03.2022 21:47
+26 Super Gut
показать весь комментарий11.03.2022 21:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Однако, что-то пошло не так.... "вежливые люди" оказались обычными мародерами!
Не знаю сколько он потратил на 5й отдел ФСБ, но я бы ему бесплатно сказал что он угробит армию в Украине если задумает воевать с украинцами.
Кстати если кто не заметил ,гопники думали что все дороги минированы -в каждой колонне 1-2 бтр идут с приборами постановки помех для радиофугасов.
-армия, мова, вера
а не за
-мир в глазах, какая разница
лучше минска что сделано? отведение войск?
а что там с роттердамом? а скольколько бронежилетов куплено после ухода Марченко?
и где кстати он сейчас? а где Хомчак?
и где ваша способность сопостовлять факты?)))
-то результат закономірний нажаль , все це наслідок
https://twitter.com/i/status/1502359129746296835