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ССО уничтожили колонну техники российских оккупантов в Харьковской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ССО уничтожили колонну техники российских оккупантов в Харьковской области, - ОВА

Украинские защитники разбили колонну военной техники российских оккупантов в Чугуевском районе.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта.

По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта - танки, боевые машины и топливозаправщики.

Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов
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Топ комментарии
+44
Дякуємо! Слава ССО!
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11.03.2022 21:47
+42
Путлер отправил в Украину "вежливых людей", надеясь, что женщины и дети уже там!

Однако, что-то пошло не так.... "вежливые люди" оказались обычными мародерами!
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11.03.2022 21:47
+26
Слава Героям!
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11.03.2022 21:48
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Путлер отправил в Украину "вежливых людей", надеясь, что женщины и дети уже там!

Однако, что-то пошло не так.... "вежливые люди" оказались обычными мародерами!
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11.03.2022 21:47 Ответить
Та вбивцями - терористами ...
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11.03.2022 21:52 Ответить
Они не знали что в Украине есть еще более вежливые Прямо сама вежливость
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11.03.2022 21:55 Ответить
Читал сегодня что бункерный наехал на 5й отдел ФСБ, который обещал ему встречу с цветами.

Не знаю сколько он потратил на 5й отдел ФСБ, но я бы ему бесплатно сказал что он угробит армию в Украине если задумает воевать с украинцами.
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11.03.2022 22:28 Ответить
Дякуємо! Слава ССО!
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11.03.2022 21:47 Ответить
Слава Героям!
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11.03.2022 21:48 Ответить
Смерть ВОРОГАМ
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11.03.2022 21:49 Ответить
Аби ССО знищили кадирівців на ЗАЕС-місцеві жителі обов'язково би оцінили.
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11.03.2022 21:48 Ответить
Все по порядку.
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11.03.2022 21:50 Ответить
там прийдется по другому. если блок обесточатся,будет жопа
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11.03.2022 22:07 Ответить
Все по черзі. Щоб забирати, треба бути впевненим, що втримаєш, інакше це дурня.
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11.03.2022 22:17 Ответить
Уявляю, яка наразі черга в Пекло. Орки роблять аншлаг !
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11.03.2022 21:49 Ответить
Кобздон не успевает выступать - такой ажиотаж на участие
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11.03.2022 21:51 Ответить
уже горло охрипло
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11.03.2022 21:52 Ответить
Ниче, черти смолой пополощут, отхрипнет обратно
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11.03.2022 21:58 Ответить
На стадіоні "донбас арена" в Донецьку багато трибун для поціновувачів кобздона .тищ 50000 влізе .
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11.03.2022 22:01 Ответить
и хор александрова отпевать уже подзадолбался
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11.03.2022 22:12 Ответить
Все це добре але мера Мелітополя викрали якісь підараси з лугандона , от це дуже погано
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11.03.2022 21:51 Ответить
Потрібно було мобілізацію ,воєнний стан і тероборону робити коли всі розвідки світу кричали нам напад. Але що вже говорити про це, тепер потрібно з холодною головою робити крок за кроком, щоб перемогти.
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11.03.2022 21:59 Ответить
Не трать часу на «це хорошо но все пропало»)
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11.03.2022 22:07 Ответить
надо было не терроборону создавать перед нападением-а провести глубокую инженерную проработку возможных путей продвижения противника,особенно с крыма и со стороны белоруссии.И не было бы такой легкого продвижения колон бронетехники по дорогам.
Кстати если кто не заметил ,гопники думали что все дороги минированы -в каждой колонне 1-2 бтр идут с приборами постановки помех для радиофугасов.
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11.03.2022 22:16 Ответить
надо было вам сставить галочку напротив:

-армия, мова, вера

а не за

-мир в глазах, какая разница
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11.03.2022 22:24 Ответить
👏👏👏👏👏
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11.03.2022 22:28 Ответить
все что случилось сейчас -вина и пред.власти тоже немалая-напомнить- илловайск,дебальцево,обход луганска со стороны россии ,подставив под удар хлопцев,захват саур могилы.Подписанный минск,который никто не хотел исполнять и т.п.
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11.03.2022 22:31 Ответить
за три последних года по илловайску и иным вашим предъявам- венедиктова в той же позе

лучше минска что сделано? отведение войск?

а что там с роттердамом? а скольколько бронежилетов куплено после ухода Марченко?

и где кстати он сейчас? а где Хомчак?

и где ваша способность сопостовлять факты?)))
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11.03.2022 23:18 Ответить
Коли на ключових посадах незрозумілі ****** типу арахамія "не нагнетайте"
-то результат закономірний нажаль , все це наслідок
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11.03.2022 22:28 Ответить
До Перемоги!
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11.03.2022 21:52 Ответить
Перемога 23.03.2022!
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11.03.2022 22:22 Ответить
Не зря американці після навчань казали ,що вони трохи афігелі от майстерності наших героїв. А ССО це взагалі еліта з еліт.
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11.03.2022 21:55 Ответить
К пеклі вже не вистачає казанів і сковорідок
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11.03.2022 21:57 Ответить
руSSкі пішли НЕ в пекло....а в путінскій рай... на концерт кабздона.....
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11.03.2022 22:01 Ответить
Теперь в лесах у нас появится новый вид дичи. На этот вид можно будет охотиться без лицензии. КРУГЛЫЙ ГОД. Пока не выведется весь.
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11.03.2022 22:02 Ответить
Який рік ?) вони і два дня не протримаються , всі кінцівки повідмерзають
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11.03.2022 22:08 Ответить
Скоро это будет новый мем

https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
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11.03.2022 22:12 Ответить
На фото броник из Беларусь
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11.03.2022 22:34 Ответить
 
 