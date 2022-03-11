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ССО знищили колону техніки російських окупантів на Харківщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники розбили колону військової техніки російських окупантів в Чугуївському районі.
Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта.
За інформаціює Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та топливозаправники.
Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Кілька ворогів, кинувши техніку, втікли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+44 Палиця Василь
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+42 Zorg
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+26 Super Gut
показати весь коментар11.03.2022 21:48
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Однако, что-то пошло не так.... "вежливые люди" оказались обычными мародерами!
Не знаю сколько он потратил на 5й отдел ФСБ, но я бы ему бесплатно сказал что он угробит армию в Украине если задумает воевать с украинцами.
Кстати если кто не заметил ,гопники думали что все дороги минированы -в каждой колонне 1-2 бтр идут с приборами постановки помех для радиофугасов.
-армия, мова, вера
а не за
-мир в глазах, какая разница
лучше минска что сделано? отведение войск?
а что там с роттердамом? а скольколько бронежилетов куплено после ухода Марченко?
и где кстати он сейчас? а где Хомчак?
и где ваша способность сопостовлять факты?)))
-то результат закономірний нажаль , все це наслідок
https://twitter.com/i/status/1502359129746296835