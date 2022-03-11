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ССО знищили колону техніки російських окупантів на Харківщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ССО знищили колону техніки російських окупантів на Харківщині, - ОВА

Українські захисники розбили колону військової техніки російських окупантів в Чугуївському районі.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта.

За інформаціює Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та топливозаправники.

Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Кілька ворогів, кинувши техніку, втікли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Дякуємо! Слава ССО!
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11.03.2022 21:47
+42
Путлер отправил в Украину "вежливых людей", надеясь, что женщины и дети уже там!

Однако, что-то пошло не так.... "вежливые люди" оказались обычными мародерами!
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11.03.2022 21:47
+26
Слава Героям!
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11.03.2022 21:48
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Путлер отправил в Украину "вежливых людей", надеясь, что женщины и дети уже там!

Однако, что-то пошло не так.... "вежливые люди" оказались обычными мародерами!
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11.03.2022 21:47 Відповісти
Та вбивцями - терористами ...
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Они не знали что в Украине есть еще более вежливые Прямо сама вежливость
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11.03.2022 21:55 Відповісти
Читал сегодня что бункерный наехал на 5й отдел ФСБ, который обещал ему встречу с цветами.

Не знаю сколько он потратил на 5й отдел ФСБ, но я бы ему бесплатно сказал что он угробит армию в Украине если задумает воевать с украинцами.
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11.03.2022 22:28 Відповісти
Дякуємо! Слава ССО!
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11.03.2022 21:47 Відповісти
Слава Героям!
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11.03.2022 21:48 Відповісти
Смерть ВОРОГАМ
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11.03.2022 21:49 Відповісти
Аби ССО знищили кадирівців на ЗАЕС-місцеві жителі обов'язково би оцінили.
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11.03.2022 21:48 Відповісти
Все по порядку.
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11.03.2022 21:50 Відповісти
там прийдется по другому. если блок обесточатся,будет жопа
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11.03.2022 22:07 Відповісти
Все по черзі. Щоб забирати, треба бути впевненим, що втримаєш, інакше це дурня.
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11.03.2022 22:17 Відповісти
Уявляю, яка наразі черга в Пекло. Орки роблять аншлаг !
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11.03.2022 21:49 Відповісти
Кобздон не успевает выступать - такой ажиотаж на участие
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11.03.2022 21:51 Відповісти
уже горло охрипло
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Ниче, черти смолой пополощут, отхрипнет обратно
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11.03.2022 21:58 Відповісти
На стадіоні "донбас арена" в Донецьку багато трибун для поціновувачів кобздона .тищ 50000 влізе .
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11.03.2022 22:01 Відповісти
и хор александрова отпевать уже подзадолбался
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11.03.2022 22:12 Відповісти
Все це добре але мера Мелітополя викрали якісь підараси з лугандона , от це дуже погано
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Потрібно було мобілізацію ,воєнний стан і тероборону робити коли всі розвідки світу кричали нам напад. Але що вже говорити про це, тепер потрібно з холодною головою робити крок за кроком, щоб перемогти.
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11.03.2022 21:59 Відповісти
Не трать часу на «це хорошо но все пропало»)
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11.03.2022 22:07 Відповісти
надо было не терроборону создавать перед нападением-а провести глубокую инженерную проработку возможных путей продвижения противника,особенно с крыма и со стороны белоруссии.И не было бы такой легкого продвижения колон бронетехники по дорогам.
Кстати если кто не заметил ,гопники думали что все дороги минированы -в каждой колонне 1-2 бтр идут с приборами постановки помех для радиофугасов.
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11.03.2022 22:16 Відповісти
надо было вам сставить галочку напротив:

-армия, мова, вера

а не за

-мир в глазах, какая разница
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11.03.2022 22:24 Відповісти
👏👏👏👏👏
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11.03.2022 22:28 Відповісти
все что случилось сейчас -вина и пред.власти тоже немалая-напомнить- илловайск,дебальцево,обход луганска со стороны россии ,подставив под удар хлопцев,захват саур могилы.Подписанный минск,который никто не хотел исполнять и т.п.
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11.03.2022 22:31 Відповісти
за три последних года по илловайску и иным вашим предъявам- венедиктова в той же позе

лучше минска что сделано? отведение войск?

а что там с роттердамом? а скольколько бронежилетов куплено после ухода Марченко?

и где кстати он сейчас? а где Хомчак?

и где ваша способность сопостовлять факты?)))
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11.03.2022 23:18 Відповісти
Коли на ключових посадах незрозумілі ****** типу арахамія "не нагнетайте"
-то результат закономірний нажаль , все це наслідок
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11.03.2022 22:28 Відповісти
До Перемоги!
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Перемога 23.03.2022!
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11.03.2022 22:22 Відповісти
Не зря американці після навчань казали ,що вони трохи афігелі от майстерності наших героїв. А ССО це взагалі еліта з еліт.
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11.03.2022 21:55 Відповісти
К пеклі вже не вистачає казанів і сковорідок
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11.03.2022 21:57 Відповісти
руSSкі пішли НЕ в пекло....а в путінскій рай... на концерт кабздона.....
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Теперь в лесах у нас появится новый вид дичи. На этот вид можно будет охотиться без лицензии. КРУГЛЫЙ ГОД. Пока не выведется весь.
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11.03.2022 22:02 Відповісти
Який рік ?) вони і два дня не протримаються , всі кінцівки повідмерзають
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11.03.2022 22:08 Відповісти
Скоро это будет новый мем

https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
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11.03.2022 22:12 Відповісти
На фото броник из Беларусь
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11.03.2022 22:34 Відповісти
 
 