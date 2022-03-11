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Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні літаки, аби зупинити російські злочини.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблі мирні жителі за 12 днів, навіть поховані у таких братських могилах, як ця. Не маючи змоги перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На переговорах з РФ не було прогресу, - Кулеба

Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Нам потрібно ВСЕ.
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11.03.2022 21:33
+10
Літаки і ппо.Я ще в 2014 році казав,що авіація це дуже важливо.
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11.03.2022 21:33
+7
це не пургa. це називається дипломатія. довбати поки не дадуть.

Only fool never changes his mind.
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11.03.2022 21:39
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це не пургa. це називається дипломатія. довбати поки не дадуть.

Only fool never changes his mind.
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11.03.2022 21:39 Відповісти
https://youtu.be/HK86xt6Hp0g
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11.03.2022 21:42 Відповісти
это как раз не дипломатия. Это уровень местного форумчанина.
Такое себе ... и не дипломат, и не военный специалист. Орудие в руках партии "натанасбросило".
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11.03.2022 21:53 Відповісти
Нам потрібно ВСЕ.
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11.03.2022 21:33 Відповісти
Літаки і ппо.Я ще в 2014 році казав,що авіація це дуже важливо.
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11.03.2022 21:33 Відповісти
Якщо Польщі страшно передавати нам літаки то нехай скажуть що продають нам їх.Ціну не оголошується.
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11.03.2022 21:58 Відповісти
Краще відправити до Польщі наших ромів, най вкрадуть літаки і приженуть ))))))))))))) І до Польщі питань не буде, і нам добре )))))))))))
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11.03.2022 22:21 Відповісти
Німі і глухі, шкода, що так з нами поводяться, таке лицемірство - то дуже переймаються, то потрібне не дають, якось так...
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11.03.2022 21:33 Відповісти
КУПИТЕ. 2.5 млрд дол цена вопроса.
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11.03.2022 21:34 Відповісти
и посевная, а то европейцам жрать осенью будет нечего
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11.03.2022 21:34 Відповісти
Взаимно.
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11.03.2022 21:35 Відповісти
ИСТИНА!Только почему то его не хотят слышать натрусливом Западе..,они только в состоянии подсчитывать количество упавших бомб ,но сократить число погибших на это НЕ ХВАТАЕТ МУЖЕСТВА…
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11.03.2022 21:36 Відповісти
Ну раз ИСТИНА, то є питання. Чому нам потрібні літаки, а не наприклад ППО, чи артилерія?
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11.03.2022 21:42 Відповісти
Ну,в Украине есть ППО и есть артиллерия и они прекрасно работают,но как видно этого не достаточно чтобы остановить ту массу огненного железа и смертельного огня ..это очевидно..затем самолеты работают совсем по другому ,чем ППО и артиллерия или же работу авиации можно приравнять к работе артиллерии ?Если правительство об этом просит ,значит на это есть серьезные основания и наблюдая за событиями ,я полностью с ним согласна…
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11.03.2022 21:57 Відповісти
Бо саме для цих літаків у нас є пілоти, а старі радянські ППО в Європі вже майже всі списали, вчитись на нові системи треба багато часу, якого у нас нема. Це Стінгер або ЗУ можно освоїти за пару годин, зі складними системами так не получиться.
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11.03.2022 22:25 Відповісти
ну вам жеж объяснили свой отказ! ну не могут (не хотят, боятся) они передать нам самолеты...
настаивайте на чем-то другом... не менее нужном... и по-больше (ВСУ могут подсказать, если их спросите)... спасибо за все сделанное и еще понаобещанное... опять же - беженцев принимают
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11.03.2022 21:36 Відповісти
Дело не в самих самолетах. Кто летать будет? Кто обслуживать будет? Боеприпасы, ГСМ, источники наземного электропитания? Зарядные аккумуляторные станции? Наземные специалисты (техники самолетов, вооружейники, специалисты по бортовым системам??Средства дешифрации полетных данных? И еще куча всего, включая радиолокационные средства навигации ближней и дальней зоны и зоны посадки?
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11.03.2022 21:48 Відповісти
у нас по этим вопросам как раз Кулеба специалист. Он еще и самого Олещука поучит.
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11.03.2022 23:39 Відповісти
Нам потрібна ПРО. Тоді ми закриємо кримський перешийок і будемо полювати на орків в степах України.
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Літаки? І де їх саджати, як обслуговувати?!
Сьогодні по аеродрому в нашому Луцьку влупили орки.
що було б з літаками? Де б вони мали сісти, злетівши по тривозі?!
В Івано-Фоанківську?!
Може, досить істерично волати про літаки?
Може, нам потрібні таки засоби ППО?!
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11.03.2022 22:04 Відповісти
Підтримую.
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11.03.2022 22:24 Відповісти
Раз літаки літають, значить поки є де базувати, Україна велика, аеродромів купа, бачимо як на них зараз тратять дорогі ракети москалі, а по факту це пусті території, най краще туди гатять ніж по містах, у нас полів багато. А на іноземні ППО (крім пзрк) треба довго вчитись, тому у всіх конфліктах холодної війни за складними ППО часто сиділи радянські інструктори. У нас зараз просто нема часу вчитись. Про це треба було думати раніше, відправляти екіпажі за кордон вчитися на інші комплекси. Але як є, з цього і виходимо.
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11.03.2022 22:32 Відповісти
нажаль, розраховувати нам нема на кого... крім бога та наших рідних ЗСУ
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11.03.2022 22:05 Відповісти
Якби Західна Цивілізація згадала про свої грьобані "цінності" в 2014 році, коли Параша захопила Крим, маріупольців би зараз не ховали в братських могилах!
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11.03.2022 22:07 Відповісти
Я щось не розумію, чому їм так вперлося отримати ці літаки саме від країн НАТО. Захід допомагає грішми, можна за ці гроші купити ті літаки в будь-якій іншій країні. Совок і росія поставляли Су-шки і МіГи по цілому світу.
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11.03.2022 22:52 Відповісти
Блин, купите у индусов или арабов
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11.03.2022 23:03 Відповісти
Вихід знайдено - закупляємо літаки разом з пілотами !
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11.03.2022 23:55 Відповісти
 
 