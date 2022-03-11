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Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні літаки, аби зупинити російські злочини.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблі мирні жителі за 12 днів, навіть поховані у таких братських могилах, як ця. Не маючи змоги перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Іван Оленюк 404a56e4
показати весь коментар11.03.2022 21:33
+10 PREDATOR PREDATOR
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+7 Saskia Jansen
показати весь коментар11.03.2022 21:39
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Only fool never changes his mind.
Такое себе ... и не дипломат, и не военный специалист. Орудие в руках партии "натанасбросило".
настаивайте на чем-то другом... не менее нужном... и по-больше (ВСУ могут подсказать, если их спросите)... спасибо за все сделанное и еще понаобещанное... опять же - беженцев принимают
Сьогодні по аеродрому в нашому Луцьку влупили орки.
що було б з літаками? Де б вони мали сісти, злетівши по тривозі?!
В Івано-Фоанківську?!
Може, досить істерично волати про літаки?
Може, нам потрібні таки засоби ППО?!