11 707 33
На переговорах з РФ не було прогресу, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не бачить прогресу в російсько-українських переговорах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Кулеба зазначив, що переговори на високому рівні цього тижня між ним і його російським колегою Сергієм Лавровим не дали прогресу.
Раніше президент країни-агресора заявив, що його переговорники повідомили про "певні позитивні події".
"На переговорах не було прогресу, тому мені важко зрозуміти, який прогрес має на увазі президент Путін", - сказав міністр.
Він також повторив одну з ключових вимог Зеленського – двосторонню розмову з Путіним – як єдиний спосіб деескалації.
Топ коментарі
+4 Слава Свид
показати весь коментар11.03.2022 20:49
+3 Слава Свид
показати весь коментар11.03.2022 20:51
+3 govtva
показати весь коментар11.03.2022 20:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
5 минут назад
Яка іронія 8 років ботиксний брехав про шахтерів і трактористів , а тепер так звана "друга армія в світі" відгрібає поповній від справжніх трактористів і працівників поштової служби Україна одна з небагатьох країн що доставляє на росію вантажі, але є один нюанннс... Напиши листа невесте що повернешся грузом 200. московія стверджує, що це не війна, а ваєная апєрация.Це певно,перша операція,під час якої пацієнт встав і почав ******* хірурга. І це не санкції наросії а спеціальна фінансова операція. відтепер прощай ******* електроніка та побутова техніка і засоби особистої гігієни..
І це найкраще, що може відбутися у перемовинах з кацапами
2. За логікою Voland Demort усі наші сили треба було відтягнути до Фастова. У Фастові якраз ліси починаються. Зручно оборонятись. ****, хай орки без проблем доходять до Фастова, і тут ми їх починаємо херачити...
народ Украины не понимает, зачем вообще нужны переговоры с сбрендившими террористами, у которых установка - убивать украинцев в Украине..
переговоры должны вести ЗСУ и прокуроры Гааги..