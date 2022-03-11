На переговорах с РФ не было прогресса, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит прогресса в российско-украинских переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Кулеба отметил, что переговоры на высоком уровне на этой неделе между ним и его российским коллегой Сергеем Лавровым не дали прогресса.

Ранее президент страны-агрессора заявил, что его переговорщики сообщили об "определенных положительных событиях".

"На переговорах не было прогресса, поэтому мне сложно понять, какой прогресс имеет в виду президент Путин", - сказал министр.

Он также повторил одно из ключевых требований Зеленского – двусторонний разговор с Путиным – как единственный способ деэскалации.

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