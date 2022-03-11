11 707 33
На переговорах с РФ не было прогресса, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит прогресса в российско-украинских переговорах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Кулеба отметил, что переговоры на высоком уровне на этой неделе между ним и его российским коллегой Сергеем Лавровым не дали прогресса.
Ранее президент страны-агрессора заявил, что его переговорщики сообщили об "определенных положительных событиях".
"На переговорах не было прогресса, поэтому мне сложно понять, какой прогресс имеет в виду президент Путин", - сказал министр.
Он также повторил одно из ключевых требований Зеленского – двусторонний разговор с Путиным – как единственный способ деэскалации.
Топ комментарии
+4 Слава Свид
показать весь комментарий11.03.2022 20:49
+3 Слава Свид
показать весь комментарий11.03.2022 20:51
+3 govtva
показать весь комментарий11.03.2022 20:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
5 минут назад
Яка іронія 8 років ботиксний брехав про шахтерів і трактористів , а тепер так звана "друга армія в світі" відгрібає поповній від справжніх трактористів і працівників поштової служби Україна одна з небагатьох країн що доставляє на росію вантажі, але є один нюанннс... Напиши листа невесте що повернешся грузом 200. московія стверджує, що це не війна, а ваєная апєрация.Це певно,перша операція,під час якої пацієнт встав і почав ******* хірурга. І це не санкції наросії а спеціальна фінансова операція. відтепер прощай ******* електроніка та побутова техніка і засоби особистої гігієни..
І це найкраще, що може відбутися у перемовинах з кацапами
2. За логікою Voland Demort усі наші сили треба було відтягнути до Фастова. У Фастові якраз ліси починаються. Зручно оборонятись. ****, хай орки без проблем доходять до Фастова, і тут ми їх починаємо херачити...
народ Украины не понимает, зачем вообще нужны переговоры с сбрендившими террористами, у которых установка - убивать украинцев в Украине..
переговоры должны вести ЗСУ и прокуроры Гааги..