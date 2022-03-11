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На переговорах с РФ не было прогресса, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На переговорах с РФ не было прогресса, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит прогресса в российско-украинских переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Кулеба отметил, что переговоры на высоком уровне на этой неделе между ним и его российским коллегой Сергеем Лавровым не дали прогресса.

Ранее президент страны-агрессора заявил, что его переговорщики сообщили об "определенных положительных событиях".

"На переговорах не было прогресса, поэтому мне сложно понять, какой прогресс имеет в виду президент Путин", - сказал министр.

Он также повторил одно из ключевых требований Зеленского – двусторонний разговор с Путиным – как единственный способ деэскалации.

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Топ комментарии
+4
В венах России течёт война/разруха/смерть/боль Она не может существовать без этих постулатов. Она и была слеплена из них.
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11.03.2022 20:49
+3
Дефлоратор кацапських скреп
5 минут назад

Яка іронія 8 років ботиксний брехав про шахтерів і трактористів , а тепер так звана "друга армія в світі" відгрібає поповній від справжніх трактористів і працівників поштової служби Україна одна з небагатьох країн що доставляє на росію вантажі, але є один нюанннс... Напиши листа невесте що повернешся грузом 200. московія стверджує, що це не війна, а ваєная апєрация.Це певно,перша операція,під час якої пацієнт встав і почав ******* хірурга. І це не санкції наросії а спеціальна фінансова операція. відтепер прощай ******* електроніка та побутова техніка і засоби особистої гігієни..
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11.03.2022 20:51
+3
Прогресс будет когда лапотное войско в лесах в окружение попадет.
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11.03.2022 20:53
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В венах России течёт война/разруха/смерть/боль Она не может существовать без этих постулатов. Она и была слеплена из них.
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11.03.2022 20:49 Ответить
Дефлоратор кацапських скреп
5 минут назад

Яка іронія 8 років ботиксний брехав про шахтерів і трактористів , а тепер так звана "друга армія в світі" відгрібає поповній від справжніх трактористів і працівників поштової служби Україна одна з небагатьох країн що доставляє на росію вантажі, але є один нюанннс... Напиши листа невесте що повернешся грузом 200. московія стверджує, що це не війна, а ваєная апєрация.Це певно,перша операція,під час якої пацієнт встав і почав ******* хірурга. І це не санкції наросії а спеціальна фінансова операція. відтепер прощай ******* електроніка та побутова техніка і засоби особистої гігієни..
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11.03.2022 20:51 Ответить
Прогрес з ******** буде тiльки в Гаазькому Трибуналi.
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11.03.2022 20:52 Ответить
Прогресс будет когда лапотное войско в лесах в окружение попадет.
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11.03.2022 20:53 Ответить
ктоб сомневался
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11.03.2022 20:55 Ответить
Ніхто і не сумнівався.
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11.03.2022 20:55 Ответить
Как же долго до тебя это доходило....
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11.03.2022 20:57 Ответить
Поки не відіб'ємо Нову Каховкк та не розблокуємо Маріуполь - прогресу не буде. В путлєра задача максимум була - взяти під контроль Україну в цілому (посадити в Києвв свого гауляйтера), мінімум - взяти під контроль північно-кримський канал та зробити коридор з ордло до Криму через Маріуполь.
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11.03.2022 20:57 Ответить
он и не собирался всю Украину под контроль брать, иначе бы объявил мобилизацию, а так у него задача уничтожить по максимуму ВСУ, прорубить наземный коридор в Крым и чтобы дыра вышла к областным административным границам. Более того Зеленский ему как раз нужен, именно в Киеве, он будет пытаться ему мир на своих условиях навязать. А вот если бы Зеленский к примеру сбежал бы из страны, то тогда с кем договариваться? легитимной власти-то не было бы!
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11.03.2022 21:07 Ответить
Як це - не збирався? Найбільше угрупування орків пришло під Київ. Чи це вони Макарів хотіли взяти і на цьому запитинись?
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11.03.2022 21:36 Ответить
ну не знаю...мне кажется у них сил для этого недостаточно. Как они 4-миллионный город контролировали бы? да и обеспечение тогда бы на них легло, а зачем им такие проблемы?
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11.03.2022 21:43 Ответить
А по проспекту Перемоги до м.Шулявська передові групи орків 25-26 лютого навіщо заходили??? Скупитись в універмазі "Україна"???
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11.03.2022 23:19 Ответить
При наявності моста і жд колії цей коридор не має значення...
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11.03.2022 21:07 Ответить
Так у них уже мост есть, так что коридор уже и не особо нужен. Им важнее вода с Днепра
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11.03.2022 21:17 Ответить
Їм важливо чим більше, тим краще. І все. Апотім заморожений конфлікт. До наступної війни.
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11.03.2022 21:21 Ответить
До следующей войны раха может не дотянуть банально, санкции им ввели серьезные, практически максимальные. Заморозка не в их интересах. Впрочем и не в наших тоже. Мне кажется глобальный замысел х***ла вот какой: он сейчас хочет окружить наши войска на Донбассе и Киев возможно максимально блокировать, по максимуму уничтожить ВСУ, взять под контроль наши АЭС. После этого заставить Зеленского признать Крым и "ЛДНР" под угрозой захвата Киева, а то и использования ядерного оружия. Ну и плюс еще по максимуму гуманитарных проблем нам создать. Потому что в таком состоянии под постоянными бомбежками ***** надеется, что и настроения у нас изменятся, типа "ну и черт с ним с этим Крымом и дырой". И если наша влада согласится на все это, то ведь формально тогда и повод для западных санкций исчезает, ведь мир же наступил!!! Вот они пошел по сути ва-банк.
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11.03.2022 21:34 Ответить
И, боюсь, ЗЕчмо на это поведётся и подпишет всё, что ему подсунет *****
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11.03.2022 21:48 Ответить
может и повестись, он же уже согласен обсуждать нейтральный статус! Кое-кто тут на цензоре уже и про Крым говорят "нафиг нам нужна эта вата". Да и настроения в отношении к НАТО тут изменились. Я вот сейчас подумал, а что если Лукашенко вдруг решит возродить Великое княжество Литовское, заорет "Вильнюс наш!" и нападет на Литву, вот что будет делать НАТО? Войну объявит или опять будут только санкции, озабоченности и обеспокоенности?
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11.03.2022 21:58 Ответить
нам нужно в такое время сплотиться вокруг президента, но при прочтении очередной мантры про "заглянуть в глаза путину" опускаються руки
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11.03.2022 20:58 Ответить
Прогрес -був! Україна не здала своїх позицій! Україна стояла, стоїть і стояти буде!
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11.03.2022 20:58 Ответить
Прогресс был бы, если бы Данилов с Резниковым догадались бы перешеек Перекопский укрепить, чтобы не пр****ть за 3 дня две области на юге, тогда бы и Мариуполь сейчас не был бы в окружении. И я был бы дома, а не ютился бы в чешских отелях и у друзей! А еще если бы еще сам Кулеба убедил бы НАТО небо закрыть, то тогда бы вообще переговоры о мире начались. А с тем, что есть даже перемирия добиться не получается.
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11.03.2022 21:01 Ответить
Що ж це за «друга армія світу», яка не може обійтись без якихось сирійських «добровольців» і псевдо-армії лукашенка в совєцьких касках?
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11.03.2022 21:09 Ответить
да толку от этих "добровольцев"? Это мне напоминает, когда армяне орали, что Азербайджан якобы привлекает "сирийских террористов" на свою сторону. Может они что-то и могут в своей пустыне, но чуть измени для них ландшафт, плюс другой климат, плюс языковые проблемы и будет эта "братва" разбегаться при любом чихе, от них больше вреда чем пользы.
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11.03.2022 21:21 Ответить
100%. Якщо б з квітня 2021 р. наше військово-політичне керівництво не жувало шмарклі, а замінувало у 5 рядів вихід з кримського перешийку, то зараз орки досі стояли б біля Армянська, не було б окупації Херсону і Нової Каховки, оточення Маріуполя... Але ж тепер тіпа владу не можна критикувати...
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11.03.2022 21:13 Ответить
Відсутність прогресу
І це найкраще, що може відбутися у перемовинах з кацапами
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11.03.2022 21:25 Ответить
И чтобы в этом убедиться, что знает самый тупой тормоз, из-за этого сколько было убито, покалечено людей и разрушено домов??? ******** вы конченные со своими переговорами, твари, разве не знаете, что с кацапами никаких переговоров, ***** вы поубивали наших людей уже море, твари
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11.03.2022 21:33 Ответить
І так ясно що ніякого результату не було б. Порох скільки разів казав, що нема чого шукати мир в очах агресора. Треба раз дати в писок так, щоб аж боялись.
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11.03.2022 21:58 Ответить
Знову зрада епта , не могли б ми втримати перекоп це чистий степ, при тотальній перевазі в повітрі втратили б армію , тому і відійшли до Маріуполя бо захищати місто прикрите з одної сторони морем на багато легче ніж перишийок , орки йдуть тільки туди куди їм дозволяють , хай думабть що вони перемагають але вже любому війсковому ясно що це піррові перемоги , а чаме головне це вже зрозуміло навіть цапським воєначальникам тому і йдуть ці обстріли мирного населення , а наступаюча армада потроху потихеньку перетворюються на перегній і втрачає свій наступальний потенціал а вкопатися в степу ну ні як не вийде
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11.03.2022 22:09 Ответить
1. Я і слова не сказав про оборону Перекопа. Я написав "замінувати". Поки орки розміновували б поля 2 тижня, ми би встигли провести мобілізацію, підтягнути резерви до Маріка і Херсона і т.п.
2. За логікою Voland Demort усі наші сили треба було відтягнути до Фастова. У Фастові якраз ліси починаються. Зручно оборонятись. ****, хай орки без проблем доходять до Фастова, і тут ми їх починаємо херачити...
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11.03.2022 23:25 Ответить
да? как неожиданно.. а что кулеба хотел услышать от вралова или кабаева?
народ Украины не понимает, зачем вообще нужны переговоры с сбрендившими террористами, у которых установка - убивать украинцев в Украине..
переговоры должны вести ЗСУ и прокуроры Гааги..
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11.03.2022 22:13 Ответить
 
 