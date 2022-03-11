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Зеленский (16541) Канада (1890) Трюдо Джастин (247) закрытое небо (37)

Трюдо прямо отказал Зеленскому в закрытии неба Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Трюдо прямо отказал Зеленскому в закрытии неба Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время разговора с Владимиром Зеленским отказал ему во введении силами НАТО бесполетной зоны над Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трюдо рассказал в интервью CTV News.

Также смотрите: "Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО

"Это разрывает сердце, когда ты должен сказать, что мы можем сделать очень много для поддержки, однако риск эскалации, риск привлечения НАТО в непосредственный конфликт, если мы отправим самолеты НАТО в Украину сбивать российские самолеты… Мы делаем очень многое, все, что можем , но именно это мы не можем выполнить", - сказал Трюдо.

Также премьер-министр Канады выразил надежду, что путин не применит ядерное оружие, однако не смог полностью исключить этот вариант. "Многие из нас считали, что он и в Украину врываться не будет", - отметил Трюдо.

Напомним, министры иностранных дел НАТО во время чрезвычайной встречи 4 марта не пришли к согласию вокруг вопроса о введении бесполетной зоны над Украиной.

В то же время, российская авиация продолжает целенаправленные атаки на гражданские объекты в Украине, включая инфраструктуру и жилые массивы.

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Топ комментарии
+37
зассали, так и скажите
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11.03.2022 20:35
+22
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11.03.2022 20:53
+16
Як би не допомога США та НАТО, скоріш за все небуло вже кому просити! І можливо вдался би блицкриг! Бо дороги, відосіки не прочя хрень не вбивають орків! Вбиває зброя і міцна Армія!
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11.03.2022 21:09
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Правила форума Совет форумчан
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11.03.2022 20:35 Ответить
Стоять владики ЄС, США, Канади на суді Божому,

І питає в них Бог,
"от людям України треба була допомога "Закрити небо" бо вони несправедливо вмирали"
Чому ви цього не зробили?

І відповідають вони, ми не могли

І питає Бог далі, чому не могли, Я ж вам дав весь необхідний ресурс для цього?
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11.03.2022 20:42 Ответить
Як громадяни України очевидно ми не можемо сприймати неупереджено подібні відповіді від НАТО та її окремих членів.
Але, якщо дивитись об'єктивно, чи сильно турбувало нас закриття неба над Сирією?
Там орківські літуни вщент розбомбили найбільше місто цієї країни -- Алєппо. Гатили по школах, лікарнях, висотках у житлових кварталах...
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11.03.2022 21:29 Ответить
"чи сильно турбувало нас закриття неба над Сирією?"

питання не в турботі, а в наявному ресурсі і можливостях.

Якщо у тебе є наявний ресурс і можливість захищати життя, але ти цього не робиш
Тоді виникає питання, навіщо я, як Бог надав тобі такий ресурс?
Що б ти стояв збоку і спостерігав як вбивають життя?
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11.03.2022 21:47 Ответить
Ну ок, в України був ресурс та можливості частково закрити небо над Сирією теж.
Ми стояли збоку та спостерігали.
Яке з цього приводу виникає питання?
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11.03.2022 22:09 Ответить
Нема в Україні ресурсу закрити небо для інших, так як в Україні не хватає ресурсу закрити особисте небо, так було ще з далнких 99
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12.03.2022 00:23 Ответить
Не можу погодитись. Для Грузії був ресурс у 2008му. То і для Сирії був.
Уточню, мова йде про ресурс часткового закриття неба для когось іншого на момент, коли в Україні було тихо.
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12.03.2022 15:05 Ответить
Нагадайте собі хто був при владі в Україні
2011 Сирія - Янукович
То для чого ви тут мені втираєте якісь несенітні припущення?

Шановний, ви не з тим розмовляєте кого можна так просто без реальних даних покласти на лопатки.
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12.03.2022 18:45 Ответить
У мене точно немає мети класти когось на лопатки. Але я вмію читати текст та головне розуміти зміст написаного.
Янукович -- це точно не ресурс, про який йшла мова вище.
Також відмічу, що війна у Сирії триває досі і за цей час в Україні змінилось три Президенти. І впродовж всього часу орки застосовували авіацію по мирній інфраструктурі. Тобто, на мій скромний погляд, Янукович -- це слабкий аргумент.

Повертаючись до першого посту, мені не менше вашого болить і хочеться, щоб нам закрили небо, але ми упереджена сторона. НАТО діє виходячи зі своїх власних інтересів. Все, що ми можемо, це переконувати їх у більшій допомозі дипломатичними каналами, а не публічними істериками.
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12.03.2022 20:30 Ответить
Добре) аргументи
"Янукович -- це слабкий аргумент."
2011 Янукович маріонетка }{йла, далі писати нема необхідності
2014 - майдан Крим, Донбас --- Україна в стані війни --- 2022
Про яку допомогу Сирії ви говорите???

Щодо дипломатії - можете старатись, але даю 100% це всього навсього 50% з необхідного
Ви не добєтись в ЄС тільки дипломатією, тому що вони ЄС не знають що таке війна, це не те покоління.
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12.03.2022 20:51 Ответить
зассали, так и скажите
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11.03.2022 20:35 Ответить
а следующей вполне возможно может стать канада
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11.03.2022 20:52 Ответить
ФЕЙК
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11.03.2022 20:53 Ответить
Засцалі - це по вашей часті, свинособаки
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11.03.2022 21:20 Ответить
Так и сказали…
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11.03.2022 22:55 Ответить
допи*дятся эти мировые деятели, - прилетит что нибудь для НАТО. Рашистский беспилотник уже залетел (в этот раз по ошибки, потому и грохнулся).
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11.03.2022 20:37 Ответить
Кстати, а шо там по Хорватии? Известно что бабахнуло там вчера у них?
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11.03.2022 20:43 Ответить
Ну да. Это ж не цыган по Афганистану или по Сирии гонять. Там не страшно. Там всё можно.
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11.03.2022 20:38 Ответить
Зеленский что ли по одиночке теперь просит…?Ведь все в Украине поняли ,что НАТО трусит …НЕ НУЖНО повторяться ,как старая пластинка..
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11.03.2022 20:38 Ответить
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11.03.2022 20:53 Ответить
Як би не допомога США та НАТО, скоріш за все небуло вже кому просити! І можливо вдался би блицкриг! Бо дороги, відосіки не прочя хрень не вбивають орків! Вбиває зброя і міцна Армія!
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11.03.2022 21:09 Ответить
США -не нато…и речь идёт о закрытии неба ,которое жизненно необходимо для Украины …Или вам нравятся 500кг и 1000 кг.бомбы которые падают в Мариуполе,плюс сколько огненных ракет и снарядов упало на головы мирных жителей,включая женщин и детей -более 1500 тысячи унесённых жизней их не успевают хоронить,город находится в блокаде …Это только Мариуполь,а как выглядят другие города и в каком страхе живут оставшиеся мирные жители и это ещё не конец…У рашистов ещё достаточно летающего смертоносного огня.А теперь представьте на минуту ,если бы нато или США закрыли небо или же дали ОБЕЩАННЫЕ самолеты Украине,как бы изменилась бы картина ,а главное сколько жизней могло бы быть сохранено.
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11.03.2022 21:49 Ответить
Це Ви представились?
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11.03.2022 20:50 Ответить
Думаю, что не все так просто.
Закрытое небо это прямое столкновение с рашистами. А значит должен быть план и не один как закончить эту войну с победой в Москве. И не забывайте что в тихом и атлантическом океане плавают подводные лодки с ядерными боеголовками. А они могут много беды натворить
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11.03.2022 20:41 Ответить
А кучу оружия - инопланетяне дают? НАТО уже воюет. Что они сцут?
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11.03.2022 20:46 Ответить
Воює ЗСУ американською зроєю! Американською, Натовською!!!!!
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11.03.2022 21:10 Ответить
Есть такой нюанс, что в случае ядерной зарубы штаты-то наверняка отобьются. Но ***** при этом почти наверняка ***** идрьонами бонбами по всем городам Украины, так сказать под шумок. Я не уверен, что у ЗСУ есть средства, необходимые для отражения такого рода атаки. Я также не уверен, что уничтоженная к **** моцква и рабсианские скопления живности (aka города) стоят уничтожения в ноль городов Украины.
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11.03.2022 21:38 Ответить
По їх логіці, то нам теж нема сенсу воювати з Росією , бо якщо навіть ми і переможемо , то Путін потім може шантажувати нас ядерною ракетою. То нам що заздалегідь здатися уже? По логіці цих оленів , то получається так
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11.03.2022 20:43 Ответить
логика у них простая, Путин истощит свою армию в попытках взять Украину и пойдет на какие-то разумные переговоры (?!). А ядерное оружие применить против Украины не решится... А если решится, украинцы всё равно не сдадутся.
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11.03.2022 20:44 Ответить
А кто-то реально надеялся, что натовские самолеты будут сбивать рашистов в небе Украины?
На данный момент это нереально... Максимум, что возможно, это закрыть небо над Западной частью, где не ведутся боевые действия и где почти нет самолетов РФ и сбивать их беспилотники и ракеты... Например с целью обезопасить уехавших туда беженцев... Вот это реальный вариант... и то до него еще далеко...
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11.03.2022 20:43 Ответить
ехал в машине, слушал радио. говорили, что спрос на калий-йод таблетки в аптеках вырос. бюргеры боятся буквально всего, а их политики следуют этому страху.
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11.03.2022 20:43 Ответить
Коротше кажучи про закриття українського неба можна забути.
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11.03.2022 20:44 Ответить
если дадут таки хотя бы ПВО средней дальности, то сами закроем
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11.03.2022 20:45 Ответить
Миги уже дали
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11.03.2022 20:50 Ответить
а шо.миги панацея? это большой миф,специально запущенный зеленой плесенью,шоб снять с себя часть ответственности
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11.03.2022 20:57 Ответить
Скажите пожалуйста я думаю не секрет ,что вы делаете конкретно сейчас для страны полезного для армии или для защиты мирного населения ,если конечно не инвалид как я на группе или пенсионер за 60 , я хочу знать и имею на это право, так в общих чертах , почему спросил именно у вас , потому что вы увлеклись критикой во многих постах в неудобное для этого время, сейчас война и подобное не к месту , когда закончиться и победим тогда и будете критиковать ,подавать в суды если считаете нужным и есть факты и так далее в рамках демократии и закона Украины , вам никто не запрещает Сейчас наоборот нужно подымать дух и мораль военных и надежду на победу у гражданских ,как это делает например Залужный ,Резников, Арестович и Жданов
p s Специально для вас напоминаю Со слов Петра Алексеевича он солидарен с Владимиром Зеленским и поддерживает его в настоящее время. СЛАВА УКРАИНЕ !
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12.03.2022 01:16 Ответить
"піднімати дух" звинувачуючи про "зраду" НАТО?
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12.03.2022 06:31 Ответить
Ви як Зеленсткий... 100 разів вже сказали і пояснили, чому не будуть того робити! Які питання до НАТО? І так допомагають ДУЖЕ сильно, а воювати за країну, котра НЕ ВХОДИТЬ до блоку вони аж ніяк не зобов'язані!!!
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11.03.2022 20:52 Ответить
А нахера они нас МУРЫЖИЛИ, получается кацапы сработали на опережение, теперь понятно почему Грузия прогнулась с санкциями, она может стать следующей
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11.03.2022 21:00 Ответить
Хто ВАС мурижив і чим саме?
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11.03.2022 21:13 Ответить
Що значить-"мурижили"?
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12.03.2022 06:32 Ответить
В мене до НАТО ніяких питань нема. Все зрозуміло.
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11.03.2022 21:04 Ответить
Питання - самі пезпосередні. Росія видвинула ультиматум саме до США і НАТО, а не до України (МИД России заявил, что РФ применит военно-технические меры при отказе США от диалога), і ті відповіли таким чином, що росія напала на Україну. Тобто НАТО вже є співучасником конфлікту, а бо навіть головною причиною нападу. В такій сітуації вони зобов'язані діяти інакше, ніж ми бачим сьогодні.
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11.03.2022 21:25 Ответить
гламурний член в кольорових шкарпетках(
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11.03.2022 20:45 Ответить
А Україна що, в НАТО? НАТО захищає країни, котрі входять до блоку. Чомусь Литва увійшла, а Україна 30 років яйця чухала і не знала до кого приткнутись - то, блін, до кого питання???? До НАТО???
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11.03.2022 20:54 Ответить
Не стингером единым есть ПВО, другие дайте мобильные комплексы более дальнего радиуса действия.
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11.03.2022 20:47 Ответить
Ну хоть честно и прямо ответил. И на том спасибо.
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11.03.2022 20:47 Ответить
Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо", - сказав Трюдо. - цим все сказано .Тим, що можете для захисту України і її народу ,і маєте всі для того можливості, але не робите цього-НАТО є співучасник варварських бомбардувань рашиста і вбивства навроду України.
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11.03.2022 20:52 Ответить
Співучасник той, хто два рокі не зміцнював ЗСУ, закатуючи гроши в асфальт, замість літаків, ракет, систем ППО!
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11.03.2022 21:02 Ответить
в тому числі...
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11.03.2022 21:04 Ответить
Сцыкливые импотенты!..
Прислали бы пару десятков самолетов F-35 с ивано-франковского военторга и пол сотни Апачей со львовского универмага.
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11.03.2022 20:53 Ответить
Треба було купувати їх раніше замість асфальту!
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11.03.2022 20:59 Ответить
Рошен на каждом углу защищает небо над Киевом. А что из ПВО купил Квартал-95 для Мариуполя?
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11.03.2022 21:54 Ответить
"Рошен на каждом углу" за время своего правления создал боеспособную армию, которую 3 года полностью игнорировал ЗЕ. "Рошен на каждом углу" оставил после себя крепкую экономику и наполненный бюджет. Так что не надо валить с больной головы на здоровую
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11.03.2022 22:09 Ответить
до него не доходит что следующей может стать его страна.
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11.03.2022 20:53 Ответить
100 разів вже сказали і пояснили, чому не будуть того робити! Які питання до НАТО? І так допомагають ДУЖЕ сильно, а воювати за країну, котра НЕ ВХОДИТЬ до блоку вони аж ніяк не зобов'язані!!! Україна що, в НАТО? НАТО захищає країни, котрі входять до блоку. Чомусь Литва увійшла, а Україна 30 років яйця чухала і не знала до кого приткнутись - то, блін, до кого питання???? До НАТО???
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11.03.2022 20:55 Ответить
мы все увидели хари "лидеров" западного мира во время так называемой пандемии. Трюдо одна из самых мерзких
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11.03.2022 20:57 Ответить
не переходячи на особисте, розумний да зрозуміє: вони дійсно не можуть цього зробити як цього хоче презє, тому що "закриття неба" - збиття всього російського, що літає в небі України літаками НАТО! Де юре і де факто це оголошення НАТО війни росії! Невже не зрозумило - вони не забов'язани воювати за Україну! Навіть допомогати не забов'язани! Треба вмити дякувати за вселяку допомогу при існуючей наразі владі В Україні! Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Нації! Смерть рашистам!
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11.03.2022 20:58 Ответить
Трюдо даже дальнобоев канадских боится
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11.03.2022 20:58 Ответить
А шо можете, гандони?? Літаки можете дати??
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11.03.2022 21:01 Ответить
Нужно просить что то реальное
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11.03.2022 21:03 Ответить
Тогда нужно просить что бы янки и кацапы начали договариваться, и не просто содрогать воздух и лысого ганять. А одна встреча конкретный разговор и нет войне. У них же были переговоры и явно они не договорились, после этого путлер объявил войну нам
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11.03.2022 21:10 Ответить
Если Канада, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
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11.03.2022 21:05 Ответить
Не Канада, а всё НАТО.
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11.03.2022 21:55 Ответить
В ***** зараз криза, повний розвал, от він і тисне на больові точки. Що ж, Канада, нам дійсно нічим на забов*язана, тут можна зрозуміти. То ж поки в альянсі не виникне якась спільність думки, нічого радикального очікувати не варто. Для початку, мордор треба позбавити права голосу в ООН. Бажно повноцінно, а не з тимчасовими рамками.
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11.03.2022 21:05 Ответить
Дивина.Канадійці не бажають вступати у війну...
Можливо тому що Трюдо дбає про життя й добробут 40 мільйонів власних громадян,про свою країну ?
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11.03.2022 21:12 Ответить
А все равно прийдется. Вот в этом парадокс. Империя всерасейская все равно будет расширяться, если их не остановить!
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11.03.2022 21:37 Ответить
Добрые слова и на том спасибо!
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11.03.2022 21:17 Ответить
Западный мир никак не может смириться с фактом,что воевать всё равно придётся. Ну придётся,как ни крути. Если нет варианта устранения путлера-готовьтесь. Жаль только Украина страдает из-за их никчемности и трусости.
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11.03.2022 21:17 Ответить
Гидота ссиклива.
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11.03.2022 21:20 Ответить
Т.е.
Мы можем всё.
Кроме того, что вам нужно!
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11.03.2022 21:34 Ответить
Потрібно просити засоби ППО, не тільки переносні.
Це 100% оборонна зброя, на відміну від літаків.
Британія вже розглядає питання, дипломатичними каналами його (розгляд) можна прискорювати, переконувати.
Борис ще до початку був драйвером серед лідерів західного світу по наданню Україні оборонного озброєння.
Якщо ВБ погодиться, то і інші підтягнуться. Не генеруйте зраду, працюйте по всіх дипломатичних каналах!
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11.03.2022 21:35 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 21:40 Ответить
І бойову музичку під текст
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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11.03.2022 22:14 Ответить
u menya на telefone звонок под gimn Ukrain, так chto kogda vixoju на ulicu и mne zvonyat slishna GIMH UKRAINI

Slava UKRAINE
Slava Geroyam!
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11.03.2022 22:32 Ответить
Героям слава!
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11.03.2022 22:37 Ответить
Це фото таке невдале чи він дійсно обісраний? Я розумію, що питання риторичне, але є невелика надія, що то таки фотограф незграба.
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11.03.2022 21:42 Ответить
Трюдо, як Трюдо. Сорому не набагато меньше ніж від Зеленського. Але то все прогнозовано. Канада завжди діє у фарваторі США, а не вирішує нічого самостійно, зазвичай. Та, і самане має значного військового потенціалу. Тому- очикувано. На жаль.
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11.03.2022 21:50 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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11.03.2022 22:34 Ответить
Лишіть на фіг Зеленського... Я про себе - я не фанат нікого в політичному плані. В коментуванні.. Питання в Трюдо. Заява чесно - "дрянь". Або дрантива по українськи. Нам помагають. Це правда. Але так щоб дати вижити це моя думка. І все ************ до того щоб - " спасение утопающих - дело рук самих утопающих" ... Світ не протів щоб перекроїлася карта України, так вона - соборна.
Але - може це добре, може... Я з Бандершату , яз Прикарпаття - готовий допомогти Одесі чтоб до них не прийшов **** "рускій мір".
Слава Україні, вічна слава всім людям які захищають країну від окупанта.
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12.03.2022 00:38 Ответить
Читав я писав коментарії... Блін..Давайте якщо це правда пошлемо трюдо в.... - сраку. І Укранці Канади думаю що підтвердять і поможуть. На фіг - цього три де.
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12.03.2022 00:42 Ответить
карма и вас настигнет. Жаль что вместе с вами пострадают и украинцы которые живут в Канаде.
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12.03.2022 00:48 Ответить
 
 