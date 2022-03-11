Трюдо прямо відмовив Зеленському в закритті неба України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови із Володимиром Зеленським відмовив йому в запровадженні силами НАТО безполітної зони над Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.

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"Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо", - сказав Трюдо.

Також прем’єр-міністр Канади висловив сподівання, що путін не застосує ядерну зброю, однак не зміг повністю виключити цього варіанту. "Багато з нас вважали, що він і в Україну вдиратися не буде", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, міністри закордонних справ НАТО під час надзвичайної зустрічі 4 березня не дійшли згоди навколо питання щодо запровадження безпольотної зони над Україною.

Водночас російська авіація продовжує цілеспрямовані атаки на цивільні об’єкти в Україні, включаючи інфраструктуру та житлові масиви.

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