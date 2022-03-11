Трюдо прямо відмовив Зеленському в закритті неба України
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови із Володимиром Зеленським відмовив йому в запровадженні силами НАТО безполітної зони над Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.
"Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо", - сказав Трюдо.
Також прем’єр-міністр Канади висловив сподівання, що путін не застосує ядерну зброю, однак не зміг повністю виключити цього варіанту. "Багато з нас вважали, що він і в Україну вдиратися не буде", - зазначив Трюдо.
Нагадаємо, міністри закордонних справ НАТО під час надзвичайної зустрічі 4 березня не дійшли згоди навколо питання щодо запровадження безпольотної зони над Україною.
Водночас російська авіація продовжує цілеспрямовані атаки на цивільні об’єкти в Україні, включаючи інфраструктуру та житлові масиви.
Будь ласка, зачекайте...
І питає в них Бог,
"от людям України треба була допомога "Закрити небо" бо вони несправедливо вмирали"
Чому ви цього не зробили?
І відповідають вони, ми не могли
І питає Бог далі, чому не могли, Я ж вам дав весь необхідний ресурс для цього?
Але, якщо дивитись об'єктивно, чи сильно турбувало нас закриття неба над Сирією?
Там орківські літуни вщент розбомбили найбільше місто цієї країни -- Алєппо. Гатили по школах, лікарнях, висотках у житлових кварталах...
питання не в турботі, а в наявному ресурсі і можливостях.
Якщо у тебе є наявний ресурс і можливість захищати життя, але ти цього не робиш
Тоді виникає питання, навіщо я, як Бог надав тобі такий ресурс?
Що б ти стояв збоку і спостерігав як вбивають життя?
Ми стояли збоку та спостерігали.
Яке з цього приводу виникає питання?
Уточню, мова йде про ресурс часткового закриття неба для когось іншого на момент, коли в Україні було тихо.
2011 Сирія - Янукович
То для чого ви тут мені втираєте якісь несенітні припущення?
Шановний, ви не з тим розмовляєте кого можна так просто без реальних даних покласти на лопатки.
Янукович -- це точно не ресурс, про який йшла мова вище.
Також відмічу, що війна у Сирії триває досі і за цей час в Україні змінилось три Президенти. І впродовж всього часу орки застосовували авіацію по мирній інфраструктурі. Тобто, на мій скромний погляд, Янукович -- це слабкий аргумент.
Повертаючись до першого посту, мені не менше вашого болить і хочеться, щоб нам закрили небо, але ми упереджена сторона. НАТО діє виходячи зі своїх власних інтересів. Все, що ми можемо, це переконувати їх у більшій допомозі дипломатичними каналами, а не публічними істериками.
"Янукович -- це слабкий аргумент."
2011 Янукович маріонетка }{йла, далі писати нема необхідності
2014 - майдан Крим, Донбас --- Україна в стані війни --- 2022
Про яку допомогу Сирії ви говорите???
Щодо дипломатії - можете старатись, але даю 100% це всього навсього 50% з необхідного
Ви не добєтись в ЄС тільки дипломатією, тому що вони ЄС не знають що таке війна, це не те покоління.
Закрытое небо это прямое столкновение с рашистами. А значит должен быть план и не один как закончить эту войну с победой в Москве. И не забывайте что в тихом и атлантическом океане плавают подводные лодки с ядерными боеголовками. А они могут много беды натворить
На данный момент это нереально... Максимум, что возможно, это закрыть небо над Западной частью, где не ведутся боевые действия и где почти нет самолетов РФ и сбивать их беспилотники и ракеты... Например с целью обезопасить уехавших туда беженцев... Вот это реальный вариант... и то до него еще далеко...
p s Специально для вас напоминаю Со слов Петра Алексеевича он солидарен с Владимиром Зеленским и поддерживает его в настоящее время. СЛАВА УКРАИНЕ !
Прислали бы пару десятков самолетов F-35 с ивано-франковского военторга и пол сотни Апачей со львовского универмага.
Можливо тому що Трюдо дбає про життя й добробут 40 мільйонів власних громадян,про свою країну ?
Мы можем всё.
Кроме того, что вам нужно!
Це 100% оборонна зброя, на відміну від літаків.
Британія вже розглядає питання, дипломатичними каналами його (розгляд) можна прискорювати, переконувати.
Борис ще до початку був драйвером серед лідерів західного світу по наданню Україні оборонного озброєння.
Якщо ВБ погодиться, то і інші підтягнуться. Не генеруйте зраду, працюйте по всіх дипломатичних каналах!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Slava UKRAINE
Slava Geroyam!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Але - може це добре, може... Я з Бандершату , яз Прикарпаття - готовий допомогти Одесі чтоб до них не прийшов **** "рускій мір".
Слава Україні, вічна слава всім людям які захищають країну від окупанта.