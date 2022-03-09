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Трюдо запросив Зеленського виступити у канадському парламенті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Трюдо запросив Зеленського виступити у канадському парламенті

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо виступити у канадському парламенті.

Про це Трюдо написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запросив президента Зеленського звернутися до парламенту Канади. Канадців надихає мужність та стійкість українців, а також лідерство президента, тож вони раді послухати його", - зазначив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада поставить Україні нову партію військової техніки, - Трюдо

Як повідомлялося, Джастін Трюдо провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої пообіцяв надіслати спеціалізоване військове обладнання, зокрема камери для дронів.
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Топ коментарі
+7
Не варто витрачати на це час в умовах війни
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09.03.2022 18:17
+1
щойно прочитав. Знак Z - Зексенгаузен. А далі - самі поцікавтесь. Дуже здивуєтесь.
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09.03.2022 18:24
+1
Ну, а ми будемо їх топити в крові (в їхній крові) аж до 9 вересня 2023 року.
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09.03.2022 18:34
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Не варто витрачати на це час в умовах війни
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09.03.2022 18:17 Відповісти
не сотвори себе кумира....
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09.03.2022 18:19 Відповісти
С каким именно номером выступить?
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09.03.2022 18:20 Відповісти
Шо, знов буде щось вимагати?! З асфальту виколупуй, в який ти вкрадені в нас гроші. на дороги для рашистських танків вкладав!
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09.03.2022 18:21 Відповісти
Я не хочу зараз лити бруд,але хто з Зелі зробив героя,якого все раз сто намагались вбити, хто???,герої хлопці на фронті,а він повне лайно,яке досі хоче заглянути в очі Пуйлові...ганьба і сором.
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09.03.2022 18:24 Відповісти
щойно прочитав. Знак Z - Зексенгаузен. А далі - самі поцікавтесь. Дуже здивуєтесь.
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09.03.2022 18:24 Відповісти
нема слів..Ще до перемоги довгого...в )(уйлостані резерви до 9 вересня заплановані
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09.03.2022 18:26 Відповісти
Ну, а ми будемо їх топити в крові (в їхній крові) аж до 9 вересня 2023 року.
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09.03.2022 18:34 Відповісти
а грошових резервів хватить до 9 вересня 2023 року ?)
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09.03.2022 18:57 Відповісти
Знову на пів дороги обсеремось в дипломатії
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09.03.2022 18:27 Відповісти
Мир совсем "бонулся !!!
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09.03.2022 18:31 Відповісти
видосики
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09.03.2022 18:42 Відповісти
Як же ви заїбали! Ну що знову не так? Закличте досвідченого дипломата Порошенка - він краще зробить. Так, дебіли?
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09.03.2022 19:43 Відповісти
Це вже виглядає як корпоратив з їхнього боку. А нічого, шо у нас війна...А президент роз'їджає по турне!!!
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09.03.2022 19:48 Відповісти
Виступ 95квартала у парламенті ЮКей пройшов успішно, тепер буде давати концерти по всьому світу.
Але воно й на краще, може не буде часу на поливання брудом справжніх союзників.
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09.03.2022 19:49 Відповісти
 
 