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Канада поставить Україні нову партію військової техніки, - Трюдо

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Канада поставить Україні нову партію військової техніки, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував поставку нової партії високоспеціалізованого озброєння Україні.

Як повідомляє "Українська правда",  про це Трюдо розповів у Twitter після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я повідомив, що Канада направить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорили і санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - зазначив Джастін Трюдо.

Він додав, що запросив Володимира Зеленського виступити перед парламентом Канади.

"Канадці були натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, продемонстрованим президентом, і я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку", - написав глава канадського уряду.

Також читайте: Зеленський обговорив із Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкційного тиску на РФ

Автор: Наталя Джума
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