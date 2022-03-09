Канада поставить Україні нову партію військової техніки, - Трюдо
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував поставку нової партії високоспеціалізованого озброєння Україні.
Як повідомляє "Українська правда", про це Трюдо розповів у Twitter після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Я повідомив, що Канада направить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорили і санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - зазначив Джастін Трюдо.
Він додав, що запросив Володимира Зеленського виступити перед парламентом Канади.
"Канадці були натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, продемонстрованим президентом, і я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку", - написав глава канадського уряду.
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