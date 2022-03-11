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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Трюдо оголосив про санкції стосовно 5 росіян та 32 підприємств РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трюдо оголосив про санкції стосовно 5 росіян та 32 підприємств РФ

Канадська влада запроваджує санкції стосовно п'яти росіян і 32 структур, пов'язаних, зокрема, з оборонним комплексом РФ, заявив прем'єр Джастін Трюдо в п'ятницю.

За даними видання Toronto Star, під санкціями опинилися підприємці Роман Абрамович та Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, а також Олена Морозова та Ігор Янчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санкції запроваджують стосовно 32 підприємств та організацій у галузі оборони, енергетики та фінансів за їхню роль у ситуації в Україні. Це СЗР Росії, Міноборони РФ, корпорація "Іркут", Ракетно-космічний центр "Прогрес", ВАТ "Адміралтейський суднобудівний завод", Казанський вертолітний завод, "Ростех-Азимут", АТ "Компанія "Сухой", низка дослідницьких організацій.

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Трюдо також заявив, що Оттава вивчає можливість перевезення до Канади біженців з України.

Прем'єр визнав, що в короткостроковій перспективі Канада не має можливостей для компенсації нинішніх поставок нафти і газу з Росії до Європи.
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Там в списку повинно бути не 5, а 5 тисяч мінімум. Закриття портів для рашинських кораблів, санкції. На ті порти, які ці кораблі приймають. Повна заборона торгівлі. Тоді щось буде
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11.03.2022 15:08 Відповісти
Нагадайте собі Заяву кацапських акторів, музикантів, ректорів, письменників та інших діячів культури на підтримку дій Путіна.
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11.03.2022 15:10 Відповісти
А де ж так звані"українські" Лорак..Лобода..та інша наволоч
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11.03.2022 15:22 Відповісти
А ******** забули?
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11.03.2022 15:11 Відповісти
до сраки чорний бант такі санкції
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11.03.2022 15:12 Відповісти
за бульбашей молчат
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11.03.2022 15:13 Відповісти
Вже той Трюдо в сраку. Смішні санкції. Вводьте санкції на цілі сектори кґекрноміки, ембарго різні і т.п. А не тупо 5 осіб забанили.
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11.03.2022 15:44 Відповісти
 
 