Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн
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Міністерство оборони Канади передасть українському військовому відомству обладнання та озброєння на 50 млн доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що найближчим часом Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн. Серед іншого в розпорядження українських військових надійдуть канадські камери високої роздільної здатності, які використовуються на військових безпілотниках, вертольотах тощо.
Топ коментарі
+5 Amber
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+5 Ksenia VB
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+4 Nikita Panasenko
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Будь ласка, зачекайте...
А решта найбагатших ?
........респект Канада!....
Але є люди. Вони просто стежать за новинами і володіють інформацією. Тому, на відміну від туалетної суки, просто дякують і знають.
Вилізти з нечитотами і наклепами - розуму не треба. Та й нема.