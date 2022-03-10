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Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн

Міністерство оборони Канади передасть українському військовому відомству обладнання та озброєння на 50 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що найближчим часом Канада передасть Україні зброю і військове спорядження на $50 млн. Серед іншого в розпорядження українських військових надійдуть канадські камери високої роздільної здатності, які використовуються на військових безпілотниках, вертольотах тощо.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Щира подяка Канаді за допомогу , яка вкрай нам сьогодні потрібна 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
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10.03.2022 08:43
+5
В нас повно своїх мільярдерів. Щось не чула про їхню допомогу. Лише Порошенко.
А решта найбагатших ?
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10.03.2022 08:47
+4
50млн це кошт 1-2 винищувачів, але ми вдячні за все що дають...
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10.03.2022 08:38
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50млн це кошт 1-2 винищувачів, але ми вдячні за все що дають...
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10.03.2022 08:38 Відповісти
В нас повно своїх мільярдерів. Щось не чула про їхню допомогу. Лише Порошенко.
А решта найбагатших ?
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10.03.2022 08:47 Відповісти
ні но ахметов тоннами продукти і ліки передає.
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10.03.2022 08:53 Відповісти
Да. Еще это 50000 винтовок типа М16.
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10.03.2022 08:57 Відповісти
до тих гвинтівок ще набоїв треба дофігіща і щоб нормально забезпечувати, бо толку з неї, як немає чим стріляти.
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10.03.2022 09:20 Відповісти
Конечно нужны). В отличии от...ну хотя бы 1 миг 29, производят их все кому не лень, с доставкой проблем не будет.
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10.03.2022 09:26 Відповісти
на нем сам полетишь делать подарок расеянскому ПВО ? Задолбали со своими самолетами, чесслово...
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10.03.2022 09:32 Відповісти
Перед тем как предложения делать, читай внимательнее, о чем пишется...чесслово.
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10.03.2022 09:45 Відповісти
Ой, сорян, не туда ответил
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10.03.2022 09:47 Відповісти
Американська фірма що займається виготовленням патронів пожертвувала 1 мільйон патронів
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10.03.2022 12:37 Відповісти
УСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВАЖКІ ЧАСИ-ВДЯЧНІСТЬ...
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10.03.2022 08:42 Відповісти
Щира подяка Канаді за допомогу , яка вкрай нам сьогодні потрібна 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
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10.03.2022 08:43 Відповісти
це дія без вигласів і істеріки - дяка шановні канадці!
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10.03.2022 08:46 Відповісти
........камеры высокого разрешения для авиации и БПЛА жизненно необходимы ....
........респект Канада!....
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10.03.2022 08:47 Відповісти
Це - мізер. 50 млн - ні про що.
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10.03.2022 09:00 Відповісти
нічого. якщо це справді покращить наші можливості, то вже велика подяка. Інколи навіть постачання термобілизни та бронежилетів покращує стан боєздатності війська в рази.
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10.03.2022 09:16 Відповісти
Це -так. Але ми вимагаємо більше.
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Де наша сама велика та сама патріотична діаспора канадійська? Хочаб шкарпетки хлопцям передали. Чи вони лише у вишиванках по святах ********** українські пісні співати? Там багато заможних українців, могли б і згадати про історичну батьківщину під час її знищення самим підступним ворогом.
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10.03.2022 09:28 Відповісти
Я не спамитиму екскременти туалетного стерва від 09:28. Треба бути останнім скотом, щоб виблювати подібне (і таке ж бидло лайкає), але ця гидота вже два роки випорожнює свої нечитоти на канадську діаспору (за повного сприяння адміністрації даного ресурсу), яку ця курва називає "канадською хохлорнею, яка смердить" (с).

Але є люди. Вони просто стежать за новинами і володіють інформацією. Тому, на відміну від туалетної суки, просто дякують і знають.

Вилізти з нечитотами і наклепами - розуму не треба. Та й нема.
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10.03.2022 20:29 Відповісти
*нечистотами
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10.03.2022 20:31 Відповісти
 
 