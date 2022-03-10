Министерство обороны Канады передаст украинскому военному ведомству оборудование и вооружение на 50 млн. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в ближайшее время Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на $50 млн. Среди прочего в распоряжение украинских военных поступят канадские камеры высокого разрешения, которые используются на военных беспилотниках, вертолетах и ​​т.д.

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