Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на $50 млн
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Министерство обороны Канады передаст украинскому военному ведомству оборудование и вооружение на 50 млн. долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в ближайшее время Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на $50 млн. Среди прочего в распоряжение украинских военных поступят канадские камеры высокого разрешения, которые используются на военных беспилотниках, вертолетах и т.д.
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+5 Amber
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А решта найбагатших ?
........респект Канада!....
Але є люди. Вони просто стежать за новинами і володіють інформацією. Тому, на відміну від туалетної суки, просто дякують і знають.
Вилізти з нечитотами і наклепами - розуму не треба. Та й нема.