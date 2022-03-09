2 миллиарда евро для помощи Украине выделит ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение Украине и принимающим беженцев странам 2 млрд евро помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Так, 2 миллиарда евро будут направлены на поддержание устойчивости и жизни в Украине и странах, принимающих украинских беженцев. Приоритеты включают финансирование торговли, ликвидность в чрезвычайных ситуациях, энергетическую безопасность и муниципальные услуги.

"Банк обещает сделать все возможное, чтобы помочь с восстановлением страны, как только условия это позволят", – сообщает ЕБРР.

Финансирование можно будет потратить для поддержки украинских компаний – например, с помощью отсроченных ссуд, поддержания ликвидности и финансирования торговли. Если возможно, предприятиям будет предоставлена ​​помощь в переезде, чтобы их работа могла продолжаться.

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В странах, принимающих беженцев из Украины, муниципальные власти сталкиваются с огромными проблемами в управлении наплывом людей, поэтому пакет помощи будет направлен на них также.

Этот пакет одобрен сегодня Советом директоров Банка и является первым раундом поддержки.

Также предусмотрена программа реконструкции, которая начнется, когда будет позволять ситуация в стране. Речь идет о восстановлении средств существования и бизнеса, критической инфраструктуры, предоставлении услуг.

Такая программа предусматривает сотрудничество с международными партнерами, в частности, ЕС и США, а также двусторонними донорами и другими международными финансовыми учреждениями. Она ожидает роста инвестиций в энергетическую безопасность, а также ускорения усилий по декарбонизации.

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