2 мільярди євро для допомоги Україні виділить ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив виділення Україні та країнам, що приймають біженців, 2 млрд євро допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Так, 2 мільярди євро спрямують на підтримку стійкості та життя в Україні та країнах, що приймають українських біженців. Пріоритети охоплюють фінансування торгівлі, ліквідність у надзвичайних ситуаціях, енергетичну безпеку та муніципальні послуги.

"Банк обіцяє зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно умови це дозволять", – повідомляє ЄБРР.

Фінансування можна буде витратити для підтримки українських компаній – наприклад, за допомогою відтермінованих позик, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі. Якщо можливо, підприємствам буде надано допомогу в переїзді, аби їхня робота могла тривати.

Читайте також: Росію хочуть виключити з членства в ЄБРР через "визнання" "ЛДНР"

У країнах, які приймають біженців з України, муніципальна влада стикається з величезними проблемами в управлінні напливом людей, тож пакет допомоги буде спрямовано на них також.

Цей пакет був схвалений сьогодні Радою директорів Банку і є першим раундом підтримки.

Також, передбачена програма реконструкції, яка почнеться, коли дозволятиме ситуація в країні. Йдеться про відновлення засобів існування та бізнесу, критичної інфраструктури, надання послуг.

Така програма передбачає співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема ЄС і США, а також двосторонніми донорами та іншими міжнародними фінансовими установами. Вона очікує зростання інвестицій в енергетичну безпеку, а також прискорення зусиль з декарбонізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США погодили пакет допомоги Україні, сума зросла до 13,6 млрд доларів