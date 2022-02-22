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Росію хочуть виключити з членства в ЄБРР через "визнання" "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росію хочуть виключити з членства в ЄБРР через

Через "визнання" Кремлем "незалежності" "ЛДНР", Росію хочуть виключити з членства в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів Банку у цьому питанні.

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"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання "суверенітету" терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статтей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - написав він.
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Топ коментарі
+16
Прямо у ці хвилини Володимир Земленський прямує на Донбас щоб вмерти за нього.
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22.02.2022 08:46
+6
Наростивши ЗВР за 8 років санкцій на 200 млрд баксів та Очікуючи подальшого росту цін на нафту і газ, Пуйло критично залежатиме від кредитів цієї шановної установи.
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22.02.2022 08:48
+6
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22.02.2022 09:03
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Це якось поможе?
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Наростивши ЗВР за 8 років санкцій на 200 млрд баксів та Очікуючи подальшого росту цін на нафту і газ, Пуйло критично залежатиме від кредитів цієї шановної установи.
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22.02.2022 08:48 Відповісти
А в Раді вже створили ТСК для розслідування здачі Донбасу?
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22.02.2022 08:49 Відповісти
А ви не цікавились, ДЕ знаходяться ті ЗВР? То поцікавтесь і взнаєте, що основна частина валюти зберігається у закордонних банках та ще й у вигляді електронних записів і "раптом що" може стати недоступною для використання. Цінні папери так само. Можна, звісно, спробувати продати золото (ту частину, що знаходиться на *********), але це не дуже швидкий процес.
Отже, арешт активів ЦБ був би набагато дієвішим за відключення від SWIFT.
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22.02.2022 09:07 Відповісти
Никак. Это даже не навредит *****.
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22.02.2022 08:48 Відповісти
опять бла бла бла
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Это все?соплежуи гореть вам в аду
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22.02.2022 08:45 Відповісти
Ля ля ля-тополя-ля ля ля.......
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22.02.2022 08:46 Відповісти
Прямо у ці хвилини Володимир Земленський прямує на Донбас щоб вмерти за нього.
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22.02.2022 08:46 Відповісти
Бумеранг повернувся.
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22.02.2022 09:59 Відповісти
хотеть и сделать это совершенно разные понятия
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22.02.2022 08:46 Відповісти
Налякали бабу товстим членом!
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22.02.2022 08:47 Відповісти
отключить от swift
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22.02.2022 08:48 Відповісти
Коли вони трубопровод перекриють России?
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22.02.2022 08:49 Відповісти
а через 5 лет снова пригласят, да еще и на лучших условиях.... Вспоминается история с российской делегацией в Совете Европы
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22.02.2022 08:49 Відповісти
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22.02.2022 08:51 Відповісти
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22.02.2022 09:03 Відповісти
А чому в 2014 не виключили за анексію Криму ? Чи то ще не було за що ?
Ню ню .... новий фашизм в Європі розправляє крила.
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22.02.2022 09:04 Відповісти
Давно пора !
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22.02.2022 09:07 Відповісти
это нужно было сделать еще в 2014
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22.02.2022 09:17 Відповісти
Жёстко. Это как какой-нибудь Приватбанк будет угрожать Ахметову обнулить кредитный лимит на карточке.
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22.02.2022 09:29 Відповісти
Мене ще цікавить, щоб касапів виключили з ФІФА і всіх інших міжнародних спортивних організацій включно з МОК
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22.02.2022 10:41 Відповісти
 
 