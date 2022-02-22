Росію хочуть виключити з членства в ЄБРР через "визнання" "ЛДНР"

Через "визнання" Кремлем "незалежності" "ЛДНР", Росію хочуть виключити з членства в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів Банку у цьому питанні.

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"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання "суверенітету" терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статтей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - написав він.