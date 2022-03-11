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Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине самолеты, чтобы остановить российские преступления.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Осажденный Мариуполь сейчас является худшей гуманитарной катастрофой на планете. 1582 погибших мирных жителей за 12 дней, даже похороненных в таких братских могилах, как эта. Не имея возможности победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления", - говорится в сообщении.

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Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба 01
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Топ комментарии
+16
Нам потрібно ВСЕ.
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11.03.2022 21:33
+10
Літаки і ппо.Я ще в 2014 році казав,що авіація це дуже важливо.
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11.03.2022 21:33
+7
це не пургa. це називається дипломатія. довбати поки не дадуть.

Only fool never changes his mind.
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11.03.2022 21:39
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Правила форума Совет форумчан
це не пургa. це називається дипломатія. довбати поки не дадуть.

Only fool never changes his mind.
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11.03.2022 21:39 Ответить
https://youtu.be/HK86xt6Hp0g
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11.03.2022 21:42 Ответить
это как раз не дипломатия. Это уровень местного форумчанина.
Такое себе ... и не дипломат, и не военный специалист. Орудие в руках партии "натанасбросило".
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11.03.2022 21:53 Ответить
Нам потрібно ВСЕ.
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11.03.2022 21:33 Ответить
Літаки і ппо.Я ще в 2014 році казав,що авіація це дуже важливо.
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11.03.2022 21:33 Ответить
Якщо Польщі страшно передавати нам літаки то нехай скажуть що продають нам їх.Ціну не оголошується.
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11.03.2022 21:58 Ответить
Краще відправити до Польщі наших ромів, най вкрадуть літаки і приженуть ))))))))))))) І до Польщі питань не буде, і нам добре )))))))))))
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11.03.2022 22:21 Ответить
Німі і глухі, шкода, що так з нами поводяться, таке лицемірство - то дуже переймаються, то потрібне не дають, якось так...
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11.03.2022 21:33 Ответить
КУПИТЕ. 2.5 млрд дол цена вопроса.
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11.03.2022 21:34 Ответить
и посевная, а то европейцам жрать осенью будет нечего
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11.03.2022 21:34 Ответить
Взаимно.
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11.03.2022 21:35 Ответить
ИСТИНА!Только почему то его не хотят слышать натрусливом Западе..,они только в состоянии подсчитывать количество упавших бомб ,но сократить число погибших на это НЕ ХВАТАЕТ МУЖЕСТВА…
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11.03.2022 21:36 Ответить
Ну раз ИСТИНА, то є питання. Чому нам потрібні літаки, а не наприклад ППО, чи артилерія?
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11.03.2022 21:42 Ответить
Ну,в Украине есть ППО и есть артиллерия и они прекрасно работают,но как видно этого не достаточно чтобы остановить ту массу огненного железа и смертельного огня ..это очевидно..затем самолеты работают совсем по другому ,чем ППО и артиллерия или же работу авиации можно приравнять к работе артиллерии ?Если правительство об этом просит ,значит на это есть серьезные основания и наблюдая за событиями ,я полностью с ним согласна…
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11.03.2022 21:57 Ответить
Бо саме для цих літаків у нас є пілоти, а старі радянські ППО в Європі вже майже всі списали, вчитись на нові системи треба багато часу, якого у нас нема. Це Стінгер або ЗУ можно освоїти за пару годин, зі складними системами так не получиться.
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11.03.2022 22:25 Ответить
ну вам жеж объяснили свой отказ! ну не могут (не хотят, боятся) они передать нам самолеты...
настаивайте на чем-то другом... не менее нужном... и по-больше (ВСУ могут подсказать, если их спросите)... спасибо за все сделанное и еще понаобещанное... опять же - беженцев принимают
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11.03.2022 21:36 Ответить
Дело не в самих самолетах. Кто летать будет? Кто обслуживать будет? Боеприпасы, ГСМ, источники наземного электропитания? Зарядные аккумуляторные станции? Наземные специалисты (техники самолетов, вооружейники, специалисты по бортовым системам??Средства дешифрации полетных данных? И еще куча всего, включая радиолокационные средства навигации ближней и дальней зоны и зоны посадки?
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11.03.2022 21:48 Ответить
у нас по этим вопросам как раз Кулеба специалист. Он еще и самого Олещука поучит.
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11.03.2022 23:39 Ответить
Нам потрібна ПРО. Тоді ми закриємо кримський перешийок і будемо полювати на орків в степах України.
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11.03.2022 21:51 Ответить
Літаки? І де їх саджати, як обслуговувати?!
Сьогодні по аеродрому в нашому Луцьку влупили орки.
що було б з літаками? Де б вони мали сісти, злетівши по тривозі?!
В Івано-Фоанківську?!
Може, досить істерично волати про літаки?
Може, нам потрібні таки засоби ППО?!
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11.03.2022 22:04 Ответить
Підтримую.
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11.03.2022 22:24 Ответить
Раз літаки літають, значить поки є де базувати, Україна велика, аеродромів купа, бачимо як на них зараз тратять дорогі ракети москалі, а по факту це пусті території, най краще туди гатять ніж по містах, у нас полів багато. А на іноземні ППО (крім пзрк) треба довго вчитись, тому у всіх конфліктах холодної війни за складними ППО часто сиділи радянські інструктори. У нас зараз просто нема часу вчитись. Про це треба було думати раніше, відправляти екіпажі за кордон вчитися на інші комплекси. Але як є, з цього і виходимо.
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11.03.2022 22:32 Ответить
нажаль, розраховувати нам нема на кого... крім бога та наших рідних ЗСУ
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11.03.2022 22:05 Ответить
Якби Західна Цивілізація згадала про свої грьобані "цінності" в 2014 році, коли Параша захопила Крим, маріупольців би зараз не ховали в братських могилах!
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11.03.2022 22:07 Ответить
Я щось не розумію, чому їм так вперлося отримати ці літаки саме від країн НАТО. Захід допомагає грішми, можна за ці гроші купити ті літаки в будь-якій іншій країні. Совок і росія поставляли Су-шки і МіГи по цілому світу.
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11.03.2022 22:52 Ответить
Блин, купите у индусов или арабов
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11.03.2022 23:03 Ответить
Вихід знайдено - закупляємо літаки разом з пілотами !
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11.03.2022 23:55 Ответить
 
 