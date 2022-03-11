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Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине самолеты, чтобы остановить российские преступления.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Осажденный Мариуполь сейчас является худшей гуманитарной катастрофой на планете. 1582 погибших мирных жителей за 12 дней, даже похороненных в таких братских могилах, как эта. Не имея возможности победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Іван Оленюк 404a56e4
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+10 PREDATOR PREDATOR
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+7 Saskia Jansen
показать весь комментарий11.03.2022 21:39
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Only fool never changes his mind.
Такое себе ... и не дипломат, и не военный специалист. Орудие в руках партии "натанасбросило".
настаивайте на чем-то другом... не менее нужном... и по-больше (ВСУ могут подсказать, если их спросите)... спасибо за все сделанное и еще понаобещанное... опять же - беженцев принимают
Сьогодні по аеродрому в нашому Луцьку влупили орки.
що було б з літаками? Де б вони мали сісти, злетівши по тривозі?!
В Івано-Фоанківську?!
Може, досить істерично волати про літаки?
Може, нам потрібні таки засоби ППО?!