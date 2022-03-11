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эвакуация (1754) Буча (429) Гостомель (90) Верещук (470)

Оккупанты сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля, - Верещук

11 марта 12 автобусов, следовавших в Белогородку, были остановлены российскими военными на блокпосту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Оккупанты запретили им проезд, несмотря на то, что маршрут был заявлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сорвали эвакуацию населения из Изюма, - глава Харьковской ОВА Синегубов
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Хто - небудь передайте цій пані , нехай краще мовчить про евакуацію ,
яка має намір проходити в різних містах нашоі краіни !
Так як , на мій погляд , після того , як вона озвучує ці місця , то русня
миттєво б'є по нашій колоні !
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11.03.2022 22:06 Ответить
Какие коридоры если кацапы официально последний год в своей думе говорили " убить всех украинцев начиная с детей" - это заявления ихних официальных лиц
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11.03.2022 22:58 Ответить
Вона, звісно, тупа як одоробло, але тут її вина лише в тому, що зелені коридори мають бути погоджені з кацапами - що у принципі не має сенсу
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11.03.2022 22:23 Ответить
США вводять санкції проти третьї дружи піськова т.навки та його дорослих дітей. Доцільно було б охопити такою увагою першу дружину, кабаєву та всіх ********* *****.
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11.03.2022 22:09 Ответить
Против них не санкции нужео вводить, нужно им глотки резать, тварям.
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11.03.2022 22:15 Ответить
Очевидно, що так само, як лаптєстан не розуміє, як думають люди в Україні, так само і США не розуміють, як думать люди в лаптєстані. Видно ж, що США послідовно вводять санкції цілеспрямовано на оточення *****, а не на саме *****. Вочевидть, вони сподіваються, що оточення ***** прогнеться та знесе плешивого карліка.
Нажаль, США не розуміють, що всі ці "люди" - це навіть не пішаки, а менше, і їх існування в цілому на 146% відсотків залежить від *****. Нема ніякого сенсу вводити санкції проти них. Треба вводити санкції в економічний сектор, проти сім'ї самого *****, і проти звичайного лаптєстанського васьки. Особливо останнє. Щоб пересічний громадянин лаптєстана, отримуючи зарплатню, міг купити на цю зарплатню лапті, кокошнік для дружини, рулон туалетного паперу і кочан капусти на щі, і всьо, зарплатня скінчилася. От тоді буде можливість якогось зрушення з місця, а до того, це просто як у небо помолитися, щоб ***** сдох. Наприклад, я молюсь по 40 раз на день, і що?
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11.03.2022 22:21 Ответить
Думаю, що трохи не так. У цього Хреста є донори,скільки коштів перевели за час війни,а вони не працюють. Може пора говорити з тими хто платить цим. Перед самою війною знову лугадону допомогу передали. Не працюють коридори.
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11.03.2022 22:50 Ответить
Так практически всегда оркам верить бесполезно
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11.03.2022 23:00 Ответить
 
 