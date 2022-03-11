Оккупанты сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
11 марта 12 автобусов, следовавших в Белогородку, были остановлены российскими военными на блокпосту
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Оккупанты запретили им проезд, несмотря на то, что маршрут был заявлен.
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яка має намір проходити в різних містах нашоі краіни !
Так як , на мій погляд , після того , як вона озвучує ці місця , то русня
миттєво б'є по нашій колоні !
Нажаль, США не розуміють, що всі ці "люди" - це навіть не пішаки, а менше, і їх існування в цілому на 146% відсотків залежить від *****. Нема ніякого сенсу вводити санкції проти них. Треба вводити санкції в економічний сектор, проти сім'ї самого *****, і проти звичайного лаптєстанського васьки. Особливо останнє. Щоб пересічний громадянин лаптєстана, отримуючи зарплатню, міг купити на цю зарплатню лапті, кокошнік для дружини, рулон туалетного паперу і кочан капусти на щі, і всьо, зарплатня скінчилася. От тоді буде можливість якогось зрушення з місця, а до того, це просто як у небо помолитися, щоб ***** сдох. Наприклад, я молюсь по 40 раз на день, і що?