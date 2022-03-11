УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13077 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 765 9
евакуація (1928) Буча (498) Гостомель (110) Верещук (605)

Окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Верещук

11 березня 12 автобусів, які прямували до Білогородки, були зупинені російськими військовими на блокпосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на  брифінг заявила віцепрем'єр, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Окупанти заборонили їм проїзд попри те, що маршрут було заявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зірвали евакуацію населення з Ізюму, - глава Харківської ОВА Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто - небудь передайте цій пані , нехай краще мовчить про евакуацію ,
яка має намір проходити в різних містах нашоі краіни !
Так як , на мій погляд , після того , як вона озвучує ці місця , то русня
миттєво б'є по нашій колоні !
показати весь коментар
11.03.2022 22:06 Відповісти
Какие коридоры если кацапы официально последний год в своей думе говорили " убить всех украинцев начиная с детей" - это заявления ихних официальных лиц
показати весь коментар
11.03.2022 22:58 Відповісти
Вона, звісно, тупа як одоробло, але тут її вина лише в тому, що зелені коридори мають бути погоджені з кацапами - що у принципі не має сенсу
показати весь коментар
11.03.2022 22:23 Відповісти
США вводять санкції проти третьї дружи піськова т.навки та його дорослих дітей. Доцільно було б охопити такою увагою першу дружину, кабаєву та всіх ********* *****.
показати весь коментар
11.03.2022 22:09 Відповісти
Против них не санкции нужео вводить, нужно им глотки резать, тварям.
показати весь коментар
11.03.2022 22:15 Відповісти
Очевидно, що так само, як лаптєстан не розуміє, як думають люди в Україні, так само і США не розуміють, як думать люди в лаптєстані. Видно ж, що США послідовно вводять санкції цілеспрямовано на оточення *****, а не на саме *****. Вочевидть, вони сподіваються, що оточення ***** прогнеться та знесе плешивого карліка.
Нажаль, США не розуміють, що всі ці "люди" - це навіть не пішаки, а менше, і їх існування в цілому на 146% відсотків залежить від *****. Нема ніякого сенсу вводити санкції проти них. Треба вводити санкції в економічний сектор, проти сім'ї самого *****, і проти звичайного лаптєстанського васьки. Особливо останнє. Щоб пересічний громадянин лаптєстана, отримуючи зарплатню, міг купити на цю зарплатню лапті, кокошнік для дружини, рулон туалетного паперу і кочан капусти на щі, і всьо, зарплатня скінчилася. От тоді буде можливість якогось зрушення з місця, а до того, це просто як у небо помолитися, щоб ***** сдох. Наприклад, я молюсь по 40 раз на день, і що?
показати весь коментар
11.03.2022 22:21 Відповісти
Думаю, що трохи не так. У цього Хреста є донори,скільки коштів перевели за час війни,а вони не працюють. Може пора говорити з тими хто платить цим. Перед самою війною знову лугадону допомогу передали. Не працюють коридори.
показати весь коментар
11.03.2022 22:50 Відповісти
Так практически всегда оркам верить бесполезно
показати весь коментар
11.03.2022 23:00 Відповісти
 
 