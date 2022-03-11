Окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Верещук

11 березня 12 автобусів, які прямували до Білогородки, були зупинені російськими військовими на блокпосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінг заявила віцепрем'єр, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Окупанти заборонили їм проїзд попри те, що маршрут було заявлено.

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